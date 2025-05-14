«Поскольку строительство ветряных парков может существенно повлиять на повседневную жизнь и качество жизни населения, необходим прозрачный и качественный диалог с общественностью, – отметил министр. - Поэтому я поручил приостановить аукционы до проведения всесторонней оценки, в том числе повторной оценки их необходимости, потенциального вклада в экономику и влияния на качество жизни общества».

Решение министра не повлияет на выполнение уже заключенных договоров на 109 000 гектаров, указало министерство.

В свою очередь, предприниматели, занимающиеся ветроэнергетикой, удивлены столь внезапным решением политиков.

Призыв министра «оценить необходимость ветровых парков» представитель отрасли сравнивает с возвратом к советской плановой экономике и желанием политиков угодить избирателям перед местными выборами, считает председатель совета Ассоциации ветроэнергетики Гатис Галвиньш.

«Пусть частный капитал работает, и частный капитал сам проголосует – есть ли еще место», – сказал Галвиньш.