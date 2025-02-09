Министр образования объяснила, почему нельзя переписывать контрольные работы

По ее мнению, спортсмены ежедневно тренируются, совершенствуют технику и анализируют свои ошибки, чтобы наилучшим образом выступить на соревнованиях. И там показать себя они могут лишь один раз.

Примерно так же обстоит дело в школе: ученики учатся, исправляют свои ошибки, но итоговый контрольный срез показывает, насколько они освоили материал.

Чакша считает: если разрешить переписывать контрольные, учащиеся перестанут к ним готовиться. Они будут знакомиться с вопросами и готовиться к возможности исправить результат, а не работать над системным пониманием предмета.

В школах, которые уже практикуют такую систему, по словам министра, результаты детей улучшаются, поскольку такой подход дает совершенно иную мотивацию учиться и применять знания.

«Да, здесь довольно большая работа для самих учителей по планированию того, как прийти к итоговым контрольным работам, где все эти знания должны быть объединены и показаны», — признала Чакша.