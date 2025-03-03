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Министр обороны призывает не драматизировать заявления Белого дома по Украине

© LETA 3 марта, 2025 12:10

Новости Латвии

LETA

Не стоит драматизировать заявления Белого дома США в контексте войны в Украине, заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс ("Прогрессивные") в интервью программе TV3 "900 секунд".

Он признал, что высказывания американской администрации продемонстрировали новые внешнеполитические акценты, но не стоит драматизировать произошедшее, поскольку в дипломатии "не всегда все идет гладко". В то же время сохраняется идея о том, что нам важно работать вместе, потому что это в интересах всех - и Европы, и США.

"Конечно, в интересах Украины, чтобы там был достигнут справедливый мир, чтобы Россия понесла наказание за то, что она развязала, будь то в краткосрочной или долгосрочной перспективе, к этому нужно прийти, мы к этому придем", - заявил министр, добавив, что "отношения нужно продолжать строить".

Спрудс напомнил, что при президенте США Дональде Трампе и в предыдущее его президентство, "не всегда все было просто", но стратегически и фундаментально отношения всегда сохранялись. Большую роль в этом играет и альянс НАТО, который важен и незаменим для всех его членов.

Комментируя встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента США Трампа в Белом доме в пятницу, министр обороны признал, что она, конечно, была неудачной, но европейские страны сейчас работают над тем, чтобы вернуться за общий стол переговоров и с общей позицией. Европейские страны должны сделать все возможное, чтобы выработать конкретный план, который можно предложить Трампу, чтобы Европа также была "за столом в этой игре, в этом важном разговоре" и чтобы "эти камни, за которые мы, возможно, дипломатически зацепились в последние дни, были каким-либо образом сглажены", сказал министр обороны.

Отвечая на вопрос, следует ли Латвии направить войска в Украину, Спрудс сказал, что такая возможность не исключена, но сначала должна быть полная ясность в отношении того, какой формат мира может быть достигнут и какова будет конкретная миссия.

В пятницу, 28 февраля, в Овальном кабинете Белого дома президент Украины Зеленский вступил в острую словесную перепалку с Трампом и вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом, после чего покинул Белый дом.
 

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