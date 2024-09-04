Министр обещает сделать все, чтобы вокзалы на Центральной станции и в аэропорту не остались недостроем

Как отмечает министр, в отчете нет информации о вариантах реализации первого этапа "Rail Baltica". Отчет о "Rail Baltica", включая интеграцию Риги, будет опубликован на следующей неделе.

"Технически и финансово маловероятно, что соединение с Ригой будет построено уже на первом этапе, но мы рекомендуем соединить хотя бы одну из станций уже на первом этапе", - добавил Бришкенс.

"Любая интерпретация о том, что Минсообщения отказывается от интеграции Риги на первом этапе, фактологически некорректна", - добавил Бришкенс.

В то же время он отмечает, что министерству хорошо известны текущие финансовые трудности и гарантированное финансирование, но две Рижские международные станции не должны оставаться недостроенными.

"Мы нашли способ использовать уже имеющиеся европейские средства, чтобы как можно скорее сделать эти станции пригодными для пассажиров, соединив их с временной железнодорожной линией существующей ширины (1520 мм) и позволить пассажирам добираться до аэропорта на новых электропоездах "Škoda" еще до строительства путей европейской ширины в Риге", - говорит Бришкенс.

Он также отмечает, что имеющееся финансирование в рамках проекта "Rail Baltica" позволит провести масштабные строительные работы на южных участках в направлении Литвы, чтобы максимально приблизить Латвию к соединению с Европой.

"В следующем году, когда пройдут переговоры по многолетнему бюджету ЕС на период 2028-2034 годов, у нас будет гораздо больше ясности относительно потенциального финансирования со стороны ЕС", - заявил министр.

Более подробная информация ожидается на пресс-конференции на следующей неделе.