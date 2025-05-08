Министр МВД пришёл с докладом к Ринкевичу: к возможным провокациям 9 мая службы готовы

Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, в ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с укреплением системы внутренних дел, а также готовность ответственных служб к возможным провокациям.

Обсуждалась также ситуация на восточной границе, особенно давление нелегальной миграции на латвийско-белорусской границе. Президент подчеркнул важность сотрудничества МВД и МИДа для обеспечения усиленного режима охраны границы, а также указал на важность развития пограничной инфраструктуры и технологических решений.

В ходе встречи также было уделено внимание мерам по совершенствованию системы гражданской защиты, включая создание и обустройство убежищ, а также нормативно-правовой базы и доступ к информации для жителей.