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Министерство культуры: театр Чехова должен использовать русский язык

© LETA 21 октября, 2024 14:30

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Рижский русский театр имени Михаила Чехова для успешного обращения к своей аудитории должен использовать в общении русский язык, а в общении со зрителями строго соблюдать нормы Закона о государственном языке, как предоставляя информацию о спектаклях, так и обеспечивая перевод спектаклей на государственный язык, сообщили агентству LETA в Министерстве культуры (КМ).

Комментируя обвинения Рижской думы в адрес директора театра Даны Бйорк в задержке согласования рекламы на русском языке, начальник отдела общественных связей МК Лита Кокале подчеркнула, что в условиях, когда Россия начала войну в Украине, очень важно предоставлять контент на русском языке, не совпадающий с российской пропагандой, поскольку это самый эффективный способ противостоять ложным нарративам, что также активно и открыто делает Чеховский театр.

КМ указывает, что будет искать решения, чтобы театр имени Чехова мог полностью реализовать свою стратегическую задачу.

Она пояснила, что в распоряжении Кабинета министров от 2022 года об общей стратегической цели театра прописано сохранение, развитие и популяризация традиций русского драматического театра, а также обеспечение доступности театрального искусства для разных аудиторий путем постановки спектаклей на русском языке и их перевода на латышский, чтобы способствовать социальной интеграции и межкультурному диалогу.

«Доступ меньшинств к качественному профессиональному искусству - важная составляющая сплоченного, солидарного и граждански активного общества. Одной из своих главных задач театр ставит объединение латвийского общества и развитие диалога, основанного на взаимном интересе, уважении и понимании. Об этом свидетельствует избранная репертуарная политика театра и целенаправленная работа со зрителем», - сказал представитель КМ.

Кокале подчеркнул, что с первого дня военных действий КМ решительно осуждает жестокую и неспровоцированную войну России против Украины - преднамеренные нападения на украинский народ, повреждение и уничтожение культурного наследия Украины, широкомасштабное мародерство и незаконную торговлю культурными ценностями, выражая поддержку украинскому народу и солидарность в его борьбе за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах.

Пресс-секретарь МК отметила, что с первых дней войны в Украине Театр имени Чехова также занял четкую, однозначную позицию против агрессии и насилия, осудив российское вторжение на украинскую территорию. Она подчеркнула, что позиция театра отражается как в визуальных и аудиоматериалах, так и в участии в антивоенных митингах у посольства России и массовых акциях в поддержку беженцев у памятника Свободы, а также в практической помощи.

Как мы уже сообщали, согласно интервью Бйорк программе TV3 «900 секунд», Рижская дума мешает Театру имени Чехова выполнять возложенные на него государством задачи, препятствуя размещению рекламы на русском языке.

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