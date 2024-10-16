Министерствам предлагают отменить командировочные. Всем и сразу

По данным канцелярии, конкретные суммы ожидаемой экономии на данный момент не подсчитаны, но предполагаемые изменения в регламент Кабинета министров направлены на сокращение расходов в государственном управлении.

Информация в базовой бюджетной смете на 2024 год, доступной на сайте Госказначейства, показывает, что финансы Министерства обороны на зарубежные исследования, рабочие и служебные командировки, командировки в 2024 году составили 1,196 миллиона евро, Министерства иностранных дел - 2,708. миллионов евро, Министерство экономики - 389 682 евро, Министерство финансов - 492 336 евро, Министерства внутренних дел - 187 551 евро, Министерства образования и науки - 349 077 евро, Министерства сельского хозяйства - 379 356 евро, Министерства транспорта - 416 015 евро, Министерства благосостояния - 214 733 евро, министерства юстиции - 444 708 евро, министерства климата и энергетики - 344 457 евро, министерства умного управления и регионального развития - 623 816 евро, министерства культуры - 115 005 евро, министерства здравоохранения - 208 021 евро.

В аннотации к правилам указано, что действующие правила Кабинета Министров предусматривают дополнительные надбавки помимо суточных для различных должностных лиц, выезжающих в командировки в зарубежные страны. В зависимости от должности, обязанностей и цели командировки эти надбавки могут достигать до 30% от суточной нормы, поясняет ГК.

По данным канцелярии, данная процедура введена с целью покрытия дополнительных расходов, которые могут возникнуть при выполнении дипломатических и представительских задач в зарубежных странах. ГК поясняет, что система дополнительных надбавок сложна и создает неравенство между разными чиновниками, поскольку надбавки определяются в разных размерах, но не всегда объективно отражают потребность в реальных расходах.

ГК также заявляет, что предоставление дополнительных бонусов требует дополнительных административных ресурсов как при принятии решений, так и при мониторинге, что создает нагрузку для учреждений и потенциально увеличивает вероятность ошибок и интерпретации.

В то же время ГК отмечает, что различные виды льгот могут вызвать трудности с финансовой прозрачностью и планированием, поскольку заранее сложно спрогнозировать размер и необходимость затрат на льготы, что может повлиять на эффективность государственного бюджета. Также общественность может негативно воспринимать дополнительные суточные для высокопоставленных чиновников, поскольку это может рассматриваться как чрезмерная привилегия, не оправданная детальными командировочными расходами.

Уже сообщалось, что с 30 сентября по 13 октября общественность могла внести свои предложения и замечания по проекту поправок на портале правовых актов.

По данным ГК, после завершения этапа общественного участия проект поправок в течение десяти дней будет передан на заключение министерствам, а также Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией, Генеральной прокуратуре и Государственному аудиту. Офис.