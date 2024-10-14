Минэкономики наняло для аудита фирму, у которой нет сотрудников: СМИ

У реформы ЛАИР есть четкие цели - бюджет не сокращать и повысить зарплаты тем, кто отвечает за поддержку предприятий-экспортеров и привлечение инвестиций. В ходе реорганизации 10% сотрудников планируется уволить. Однако аудит для реорганизации не был поручен опытной аудиторской фирме, не проводит его и само агентство.

Министерство экономики наняло для этой работы никому не известную фирму.

Договор с ООО "Austra PR" на сумму 9450 евро был подписан 10 июля. Согласно общедоступной информации, основной капитал "Austra PR" составляет 2 евро, а оборот за прошлый год - 11 422 евро. В фирме не зарегистрирован ни один сотрудник.

Договор с ней от имени Минэкономики подписал госсекретарь министерства Эдмунд Валантис. По его словам, фирма была выбрана в результате ценового опроса, так как предложила самую низкую цену.

Валантис не знает, кому именно в министерстве пришло в голову пригласить эту фирму на конкурс, и в предыдущие годы министерство с ней не сотрудничало.

ООО "Austra PR" зарегистрировано в жилом районе в Олайнской волости, а в качестве ее единственного владельца и члена правления указана Санита Анджане. Она рассказала, что фактически всю работу выполняет ее муж Янис Анджанс и вопросы следует адресовать ему.

По данным "Linkedin", нынешним местом работы Анджанса является "Omniva Latvija". В письменном ответе передаче Анджанс утверждает, что у него есть 20-летний опыт проведения различных исследований, аудитов и проверок, в том числе ранее он работал в Государственной канцелярии.

Приглашение принять участие в ценовом опросе Министерства экономики он получил по электронной почте.

(Tv3.lv)