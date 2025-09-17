Миллионы евро тратятся на больницы, а не для лечения пациентов: Госконтроль

«Эффективная система больничной помощи строится на целенаправленно сформированной сети, где сбалансированы численность населения, расстояние до больницы, кадровый потенциал и достаточные возможности для практики, а также предусмотрены планы медпомощи в кризисных ситуациях и, наконец, учтена экономическая эффективность», — подчеркнула член совета Государственного контроля Майя Аболиня.

Подобные предложения были разработаны ещё в 2016 году, предполагалась поэтапная оптимизация до 2025 года. Однако эти планы так и не были реализованы — реформа 2018 года не сократила число больниц, и сейчас в Латвия работают не 39, а уже 41 больница. Формальное деление на уровни I–V не работает, так как на практике существует множество исключений, зависящих от реальных возможностей конкретных учреждений.

В результате пациент в экстренной ситуации может попасть в больницу, где нужная услуга не оказывается, хотя в аналогичной по уровню — доступна. Также реформа предусматривала введение обязательных требований для больниц, чтобы они вообще могли предоставлять определённые услуги, но этого так и не сделали, из-за чего качество услуг сильно различается. Не внедрена и система оценки качества, которую планировали связать с финансированием.

Ревизоры установили, что больницы всех уровней не могут обеспечить более половины необходимых дежурных часов специалистов в приёмных отделениях. Хотя анализ проводился за один месяц, тенденция вызывает тревогу. Значительную часть дежурств обеспечивают резиденты и стажёры, тогда как нехватка сертифицированных специалистов сохраняется. Проверка выявила и абсурдные случаи — например, в документах несертифицированный хирург указан как дежуривший 452 часа в месяц в четырёх больницах, реаниматолог — 424 часа (из них 96 часов подряд), а неонатолог значится одновременно дежурным в двух местах. Эти данные свидетельствуют о формальном выполнении норм, не повышающем безопасность пациентов.

Не хватает оснований и для содержания столь обширной сети приемных отделений: общее финансирование на нее в год достигает примерно 100 млн евро, но при этом не учтен фактический поток пациентов. Именно от этого фиксированного платежа зависит существование двух больниц нижнего уровня, в которых он составляет 45-48% от общего объема государственного финансирования, в то время как в приемные отделения этих больниц попадает всего 6% всех принятых пациентов. То есть если в больницы IV уровня бригады неотложной помощи доставляют от 16 до 36 пациентов в день, в отдельных больницах нижних уровней это может быть всего один пациент за 20 дней. Несмотря на это, одно приемное отделение больницы низшего уровня ежегодно обходится государству в среднем в 850 000 евро, заключили ревизоры Госконтроля.

Кроме того, в ходе ревизии констатировано, что пункты неотложной медицинской помощи, которые до 2019 года существовали в больницах нижнего уровня и в других местах продолжают работать по-прежнему, обеспечивают даже более широкий спектр услуг, но обходятся дешевле - в среднем в 350 000 евро в год. "Это сравнение ясно показывает - при смене названия и статуса расходы увеличиваются на 2,5 млн евро в год без изменения объема услуги", - подчеркивает Госконтроль.

В Госконтроле также напоминают, что еще в 2019 году Инспекция здравоохранения установила, что почти десять больниц не соответствуют установленному уровню. Например, если понизить уровень больницы второго высшего уровня, финансирование ее приемного отделения сократится на 40% и государство ежегодно сможет направить почти 2 млн евро на реальные нужды пациентов. Если бы с 2020 года не приходилось содержать приемные отделения в больницах двух низших уровней, на другие нужды нашлось бы финансирование в размере почти 57 млн евро, однако вместо этого финансирование этих отделений с годами существенно выросло, отмечает Госконтроль.

Ревизоры также напоминают, что в Латвии уже с 2011 года внедряется международная DRG-система (Diagnosis Related Group) для классификации пациентов по сходным клиническим характеристикам и затратам на лечение с целью определения стоимости стационарной медицинской помощи. Однако ревизия подтверждает, что она по-прежнему действует лишь частично: больницы получают от государства оплату 16 разными способами, значительная часть тарифов устарела или математически приспособлена к доступному финансированию.

По мнению ревизоров, нынешняя система особенно несправедлива по отношению к двум больницам высшего уровня, в которые поступает 40% пациентов и где оказываются сложные услуги. А именно, в 2025 году финансирование Рижской Восточной клинической университетской больницы сокращено на 12,7 млн евро, а Клинической университетской больницы имени Паула Страдиньша - на 6,8 млн евро. Больницам с небольшим потоком пациентов фиксированное финансирование приемных отделений обеспечивает стабильный доход. Это порождает внутреннюю несправедливость в системе и тормозит здравоохранение и развитие услуг там, где есть пациенты, подчеркнули в Госконтроле.

В связи с этим наблюдается и перекрестное субсидирование - основные услуги больниц фактически покрываются за счет финансирования амбулаторных услуг. При этом больницы работают в непрерывной неясности - договоры о финансировании текущего года изменяются даже ежемесячно. Также не прослеживается, направляются ли неиспользованные средства на такие нужды пациентов, которые в масштабах страны признаны приоритетными, или на услуги, которые больница просто способна оказать.

«Система оплаты услуг больниц крайне сложна, но пользы от этого нет, потому что больницы используют деньги не так, как их выделяет государство. К тому же неурегулированность системы — удобный аргумент, чтобы ничего не менять, ведь никакой вопрос нельзя решить, пока не решены все остальные. А непрозрачность создаёт возможность без лишних вопросов распределять ограниченное финансирование, давая одним и не давая другим», — подчёркивает член совета Государственного контроля Майя Аболиня.