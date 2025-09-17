Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 17. Сентября Завтра: Vaira, Vairis, Vera
Доступность

Миллионы евро тратятся на больницы, а не для лечения пациентов: Госконтроль

Редакция PRESS 17 сентября, 2025 07:51

Важно 0 комментариев

Проверка Государственного контроля показала, что, к сожалению, ежегодно более 700 млн евро — почти 40% бюджета здравоохранения — направляются больницам не для обеспечения равного и качественного медицинского обслуживания пациентов, а главным образом на поддержание исторически сложившейся раздробленной сети больниц. 

«Эффективная система больничной помощи строится на целенаправленно сформированной сети, где сбалансированы численность населения, расстояние до больницы, кадровый потенциал и достаточные возможности для практики, а также предусмотрены планы медпомощи в кризисных ситуациях и, наконец, учтена экономическая эффективность», — подчеркнула член совета Государственного контроля Майя Аболиня.

Подобные предложения были разработаны ещё в 2016 году, предполагалась поэтапная оптимизация до 2025 года. Однако эти планы так и не были реализованы — реформа 2018 года не сократила число больниц, и сейчас в Латвия работают не 39, а уже 41 больница. Формальное деление на уровни I–V не работает, так как на практике существует множество исключений, зависящих от реальных возможностей конкретных учреждений.

В результате пациент в экстренной ситуации может попасть в больницу, где нужная услуга не оказывается, хотя в аналогичной по уровню — доступна. Также реформа предусматривала введение обязательных требований для больниц, чтобы они вообще могли предоставлять определённые услуги, но этого так и не сделали, из-за чего качество услуг сильно различается. Не внедрена и система оценки качества, которую планировали связать с финансированием.

Ревизоры установили, что больницы всех уровней не могут обеспечить более половины необходимых дежурных часов специалистов в приёмных отделениях. Хотя анализ проводился за один месяц, тенденция вызывает тревогу. Значительную часть дежурств обеспечивают резиденты и стажёры, тогда как нехватка сертифицированных специалистов сохраняется. Проверка выявила и абсурдные случаи — например, в документах несертифицированный хирург указан как дежуривший 452 часа в месяц в четырёх больницах, реаниматолог — 424 часа (из них 96 часов подряд), а неонатолог значится одновременно дежурным в двух местах. Эти данные свидетельствуют о формальном выполнении норм, не повышающем безопасность пациентов.

Не хватает оснований и для содержания столь обширной сети приемных отделений: общее финансирование на нее в год достигает примерно 100 млн евро, но при этом не учтен фактический поток пациентов. Именно от этого фиксированного платежа зависит существование двух больниц нижнего уровня, в которых он составляет 45-48% от общего объема государственного финансирования, в то время как в приемные отделения этих больниц попадает всего 6% всех принятых пациентов. То есть если в больницы IV уровня бригады неотложной помощи доставляют от 16 до 36 пациентов в день, в отдельных больницах нижних уровней это может быть всего один пациент за 20 дней. Несмотря на это, одно приемное отделение больницы низшего уровня ежегодно обходится государству в среднем в 850 000 евро, заключили ревизоры Госконтроля.

Кроме того, в ходе ревизии констатировано, что пункты неотложной медицинской помощи, которые до 2019 года существовали в больницах нижнего уровня и в других местах продолжают работать по-прежнему, обеспечивают даже более широкий спектр услуг, но обходятся дешевле - в среднем в 350 000 евро в год. "Это сравнение ясно показывает - при смене названия и статуса расходы увеличиваются на 2,5 млн евро в год без изменения объема услуги", - подчеркивает Госконтроль.

В Госконтроле также напоминают, что еще в 2019 году Инспекция здравоохранения установила, что почти десять больниц не соответствуют установленному уровню. Например, если понизить уровень больницы второго высшего уровня, финансирование ее приемного отделения сократится на 40% и государство ежегодно сможет направить почти 2 млн евро на реальные нужды пациентов. Если бы с 2020 года не приходилось содержать приемные отделения в больницах двух низших уровней, на другие нужды нашлось бы финансирование в размере почти 57 млн евро, однако вместо этого финансирование этих отделений с годами существенно выросло, отмечает Госконтроль.

Ревизоры также напоминают, что в Латвии уже с 2011 года внедряется международная DRG-система (Diagnosis Related Group) для классификации пациентов по сходным клиническим характеристикам и затратам на лечение с целью определения стоимости стационарной медицинской помощи. Однако ревизия подтверждает, что она по-прежнему действует лишь частично: больницы получают от государства оплату 16 разными способами, значительная часть тарифов устарела или математически приспособлена к доступному финансированию.

По мнению ревизоров, нынешняя система особенно несправедлива по отношению к двум больницам высшего уровня, в которые поступает 40% пациентов и где оказываются сложные услуги. А именно, в 2025 году финансирование Рижской Восточной клинической университетской больницы сокращено на 12,7 млн евро, а Клинической университетской больницы имени Паула Страдиньша - на 6,8 млн евро. Больницам с небольшим потоком пациентов фиксированное финансирование приемных отделений обеспечивает стабильный доход. Это порождает внутреннюю несправедливость в системе и тормозит здравоохранение и развитие услуг там, где есть пациенты, подчеркнули в Госконтроле.

В связи с этим наблюдается и перекрестное субсидирование - основные услуги больниц фактически покрываются за счет финансирования амбулаторных услуг. При этом больницы работают в непрерывной неясности - договоры о финансировании текущего года изменяются даже ежемесячно. Также не прослеживается, направляются ли неиспользованные средства на такие нужды пациентов, которые в масштабах страны признаны приоритетными, или на услуги, которые больница просто способна оказать.

«Система оплаты услуг больниц крайне сложна, но пользы от этого нет, потому что больницы используют деньги не так, как их выделяет государство. К тому же неурегулированность системы — удобный аргумент, чтобы ничего не менять, ведь никакой вопрос нельзя решить, пока не решены все остальные. А непрозрачность создаёт возможность без лишних вопросов распределять ограниченное финансирование, давая одним и не давая другим», — подчёркивает член совета Государственного контроля Майя Аболиня.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 09:25 17.09.2025
NEPLP ограничил доступ к ещё 12 сайтам с российской пропагандой
Bitnews.lv 3 минуты назад
Въезд в Юрмалу подорожает почти вдвое: что думают люди?
Bitnews.lv 28 минут назад
В среду по Латвии пройдут кратковременные дожди и грозы
Bitnews.lv 48 минут назад
В выходные воздух прогреется до +23, но с понедельника — резкое похолодание
Bitnews.lv 56 минут назад
Латвия: налог на дрова не поддержим
Sfera.lv 1 час назад
Латвия: медики требуют…
Sfera.lv 1 час назад
ООН: а давайте всё зареформируем?
Sfera.lv 2 часа назад
Медики требуют 133 млн евро на зарплаты
Bitnews.lv 14 часов назад

Гражданин Латвии шпионил по заданию российской разведки: СГБ

Важно 09:23

Важно 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) 27 августа этого года задержала человека по подозрению в целенаправленном незаконном сборе сведений о военных объектах Латвия и передаче этой информации российской разведке.

Служба государственной безопасности (СГБ) 27 августа этого года задержала человека по подозрению в целенаправленном незаконном сборе сведений о военных объектах Латвия и передаче этой информации российской разведке.

Читать
Загрузка

Латышский язык как иностранный: готовят учителей нового типа

Важно 09:06

Важно 0 комментариев

Когда взрослый человек решает учить новый язык, ему нужен особый подход. Поэтому нужны специально обученные преподаватели. Латвийский университет запускает программу, в рамках которой подготовит специалистов для преподавания латышского языка как иностранного взрослым людям. И тем, кто приехал из-за границы, и тем, кто живёт в Латвии давно, но не уверен в своих знаниях, сообщил LSM+ в новостном выпуске.

Когда взрослый человек решает учить новый язык, ему нужен особый подход. Поэтому нужны специально обученные преподаватели. Латвийский университет запускает программу, в рамках которой подготовит специалистов для преподавания латышского языка как иностранного взрослым людям. И тем, кто приехал из-за границы, и тем, кто живёт в Латвии давно, но не уверен в своих знаниях, сообщил LSM+ в новостном выпуске.

Читать

Русская культура повлияла на латышскую идентичность: профессор Краминьш рвет шаблоны

Выбор редакции 09:03

Выбор редакции 0 комментариев

Актер, режиссер, педагог, руководитель Вокальной академии, профессор Эдгарс Краминьш в интервью Латвийскому народному каналу открыто заявил, что русская культура оказала влияние на идентичность латышей.

Актер, режиссер, педагог, руководитель Вокальной академии, профессор Эдгарс Краминьш в интервью Латвийскому народному каналу открыто заявил, что русская культура оказала влияние на идентичность латышей.

Читать

Содрать три шкуры: пять новых налогов для всей Европы

Важно 08:54

Важно 0 комментариев

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Читать

«Ребенок имеет право»: депутаты обсудят участие детей в акциях ЛГБТ

Новости Латвии 08:37

Новости Латвии 0 комментариев

Оппозиционные депутаты от партии "Латвия на первом месте" подготовили поправки, призванные запретить несовершеннолетним лицам участвовать в мероприятиях, на которых популяризируются идеи и ценности лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ).

Оппозиционные депутаты от партии "Латвия на первом месте" подготовили поправки, призванные запретить несовершеннолетним лицам участвовать в мероприятиях, на которых популяризируются идеи и ценности лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ).

Читать

Не зовите меня мужчиной даже чтобы спасти: гендерные новости из Англии

Выбор редакции 08:29

Выбор редакции 0 комментариев

Королевская яхтенная ассоциация Великобритании запретила употреблять на проводимых ею мероприятиях все слова с корнем man (по-английски означает и "человек", и "мужчина") как оскорбительные для женщин и небинарных людей, ибо недостаточно инклюзивные, пишет The Telegraph.

Королевская яхтенная ассоциация Великобритании запретила употреблять на проводимых ею мероприятиях все слова с корнем man (по-английски означает и "человек", и "мужчина") как оскорбительные для женщин и небинарных людей, ибо недостаточно инклюзивные, пишет The Telegraph.

Читать

В ЕС согласован план отказа от временной защиты украинцев

Важно 08:28

Важно 0 комментариев

Вместо временной защиты страны Евросоюза могут помочь украинским беженцам с возвращением домой или с получением ВНЖ на основании работы и учебы, говорится в рекомендациях Совета ЕС.

Вместо временной защиты страны Евросоюза могут помочь украинским беженцам с возвращением домой или с получением ВНЖ на основании работы и учебы, говорится в рекомендациях Совета ЕС.

Читать