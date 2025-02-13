Мифы про витамины Новости партнеров Редакция PRESS 13 февраля, 2025 20:34 Новости партнеров

Как принимать БАДы? Рассказывают специалисты: Евгения Соболевска, семейный врач Veselības centru apvienība (VCA Aura), и Елена Бебре, сертифицированный фармацевт, заведующая аптекой Mēness aptieka, которая находится в Рижской Восточной клинической университетской больнице.

МИФ 1. Чем больше – тем лучше

Многие латвийцы постоянно принимают витамины в целях профилактики заболеваний — кажется, что чем больше мы употребим таких таблеток и капсул, тем дольше проживем и уж точно устоим против сезонных вирусов.

«Витамины ― это органические соединения, жизненно необходимые человеку. Науке известно более 15 видов витаминов, у каждого свой физико-химический состав, а поэтому своя особая роль в нашем организме. Эти вещества принимают участие в обменных процессах, обладают иммунобиологическими защитными свойствами, нормализуют работу нервной и эндокринной систем, способствуют быстрой свертываемости крови и так далее.

В отличие от витаминов, минералы (макроэлементы и микроэлементы ) — это неорганические химические соединения. Они составляют менее 5-6% от общего веса взрослого.

Дефицит витаминов и минералов вызывает проблемы, иногда очень серьезные, со здоровьем», – объясняет семейный врач Евгения Соболевска.

«Витамины делятся на две большие группы - водорастворимые и жирорастворимые. К водорастворимым относятся такие витамины, как B1, B2, B3, B6, B9, B12, B15, C, P, PP, H1, H2; к жирорастворимым – A, D, E, K, F. Обозначают витамины всегда латинскими буквами, а также по химическому составу и их целебным свойствам», – уточняет сертифицированный фармацевт Mēness aptieka Елена Бебре.

По словам доктора Соболевской, многие латвийцы, следуя популярным советам из тех же соцсетей, пьют их без всяких назначений, без консультации с врачом и фармацевтом. «Начинаю расспрашивать пациента и выясняю, что он принимает мультивитамины c дневной нормой витамина D и еще отдельно пять различных препаратов, которые фактически дублируют друг друга. То есть человек имел передозировку как витамина D, так и каротиноидов (A), а это так же опасно, как и недостаток последних. Вместо пользы наносил себе вред», – привела пример доктор.

«Все есть яд - и все лекарство, дело лишь в дозе», – напоминает фармацевт слова основоположника современной фармакопогии, знаменитого Парацельса. – С витаминами так же, как с любым продуктом - если переесть, будет плохо!»

«Надо не много витаминов, минералов принимать, а только те, которые нужны именно вам – такова правильная формула употребления БАДов. Для этого надо поговорить с врачом и/или фармацевтом, получить индивидуальные рекомендации, и тогда организм скажет вам спасибо!

МИФ 2. Организм умный, он сам найдет все витамины и минералы, которые ему нужны

В современном мире организму человека довольно сложно обеспечить себя всеми необходимыми витаминами и минералами.

«Некоторые витамины синтезирует наш организм, некоторые поступают только с пищей. И если бы мы жили в экологически чистой среде, солнечном климате, не имели бы вредных привычек и стрессов, а наше питание было бы идеально сбалансированным и полноценным, то дополнительный прием витаминов мог бы и не понадобиться, – говорит доктор Евгения Соболевска. – Большую часть нужных нам веществ, в том числе витаминов, мы получаем из пищи: мы есть то, что мы едим. Как вы понимаете, в условиях городской жизни, долгой серой холодной зимы Балтии продукты, которые мы покупаем, содержат недостаточно полезных веществ. Да и едим ли мы достаточно фруктов и овощей, зелени и рыбы, мяса и цельнозернового хлеба? Витамины в процессе долгого хранения, замораживания и размораживания, термической обработки теряются...»

Доктор обращает внимание также на то, что с возрастом человеческий организм претерпевает множество изменений, причем замедление обменных процессов — одно из самых значительных. Это приводит к тому, что сениоры и даже те, кому чуть за 50 лет, начинают испытывать трудности с усвоением из пищи жизненно важных макро- и микроэлементов. Это касается как мужчин, так и женщин. Так, с приближением к пенсионному рубежу организм хуже усваивает витамины D и B12. Беременные женщины нуждаются в фолиевой кислоте. Люди, придерживающиеся определенной диеты (например, веганы или те, у кого непереносимость молочных продуктов), иногда испытывают недостаток витамина B12 и кальция.

«Лечение ряда заболеваний, что связано с применением сильнодействующих препаратов, оказывает влияние на усвоение витаминов и минералов, – уточняет фармацевт Елена Бебре. – Например, диуретики, статины, антибиотики и другие препараты могут выводить из организма важные элементы или нарушать их всасывание. В такой ситуации витамины и минералы следует компенсировать путем особого питания и, что обычно эффективнее, дополнительного приема в виде БАДов».

«Так как климатическая зона территории Латвии — причина недостатка витамина D у подавляющего большинства населения (по оценке недавнего исследования Centrālā laboratorija, у 89% жителей наблюдается его дефицит), требуется восполнение этого важнейшего витамина, – настаивает доктор Евгения Соболевска. - Для этого желательно раз в год сдать анализ на уровень витамина D в организме, чтобы не допустить огромных проблем со здоровьем».

Витамин D содержится в рыбе, масле и сливках, а еще в растениях, которые растут под ультрафиолетом. Соответственно, мы получаем витамин D c пищей и еще летом – вместе с солнечным светом, который вызывает сложный процесс его синтеза в организме.

Специалисты настаивают на том, что профилактически препараты витамина D нужно принимать всем латвийцам буквально круглогодично, но только в мягкой правильной дозировке и как минимум по совету фармацевта. Все потому, что витамин D активно защищает организм от простуды, диабета, глазных и кожных заболеваний, а также эндокринных нарушений. "Солнечный витамин" нужен нервной системе, мышцам и иммунитету. Он помогает организму усваивать кальций, магний и фосфор из пищи, поддерживает баланс кальция в крови и костях. При его дефиците организму приходится извлекать кальций из костей, что ослабляет их и ведет к остеопорозу у взрослых и к рахиту у детей. Падение уровня витамина D повышает риск заражения вирусными инфекциями, а обширные исследования также доказали влияние дефицита витамина D на развитие онкологических, аутоиммунных и других хронических заболеваний и течение более тяжелых заболеваний.

«Некоторые препараты – скажем, противосудорожные, противогрибковые и стероиды, ускоряют распад витамина D в организме, что тоже приводит к его дефициту», – добавляет фармацевт.

МИФ 3. Чтобы восполнить дефицит витаминов в преддверии весны, достаточно купить и пропить курсом любые мультивитамины

«Не вижу ничего плохого, если кто-то купит какой-то комплекс витаминов и минералов, чтобы поддержать организм в сезон простуд. Но я всегда подхожу к вопросу витаминной терапии сугубо индивидуально, - признается семейный врач. – Про витамин D мы уже сказали, это очень частое назначение – анализы в каждом втором-третьем случае указывают на его дефицит. Задача — держать уровень витамина D в норме (это 45–55 нг/мл), чтобы не больше и не меньше, это очень важно».

Важно позаботиться и о том, чтобы наш организм постоянно получал достаточное количество антиоксидантов , которые защищают клетки от повреждения свободными радикалами. «В первую очередь это витамины С, А (ретинол, каротин) и Е (токоферол), а также микроэлементы селен и цинк, которых часто не хватает, – говорит семейный врач. – Витамин А содержится в таких продуктах, как морковь, печень, рыбий жир, молочные продукты (особенно творог и сыр), тыква, бахчевые культуры, шиповник, мандарины.

Витамин Е есть в облепихе, орехах, шиповнике, капусте, петрушке. Многочисленными исследованиями установлено, что те, кто ест больше таких продуктов, как печень, рыба, овощи, фрукты и ягоды (а это ферма антиоксидантов!), имеют более низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака, катаракты, инсульта. Но количество этих продуктов в ежедневном рационе должно быть не менее 400–600 г, и они должны быть качественными — лучше сезонными. Хорошую порцию антиокислителя можно получить из неочищенных орехов. Это могут быть, например, фундук, миндаль, грецкий орех, арахис, семена подсолнечника.

Витамин С дает обычная квашеная капуста – просто идеальный источник в нашем регионе, лучше многих более дорогостоящих.

«Антиоксиданты не взаимозаменяемы. У каждого своя уникальная биологическая активность, поэтому прием какого-то одного соединения не компенсирует нехватку других, – замечает фармацевт Елена Бебре. – Опять хочу уточнить, что важна доза приема этих витаминов, длительность курса (трех-четырех недель обычно достаточно), а также отсутствие индивидуальных противопоказаний».

Уточним также, что цинк и селен влияют на многие звенья иммунной системы, эти микроэлементы способствуют снижению скорости размножения вирусов, - объясняет доктор. «При достаточном их содержании в организме уменьшается выраженность острых и хронических воспалительных процессов. Селен, о чем не все знают, большой помощник благополучия щитовидной железы — органа, который чаще страдает у женской половины Латвии...»

МИФ 4. Нет никакой разницы, какой именно препарат с Омега–3 принимать: и там, и там жирные кислоты

«Если говорить об Омега-3 жирных кислот, то их нехватка — тоже достаточно распространенная проблема, – делится информацией доктор. - Есть данные, что до 70-80% людей в Европе не получают достаточного количества этих важных нутриентов с пищей. А это значит, что страдает качество волос и ногтей, но что еще хуже – повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, так как Омега-3 помогают поддерживать нормальный уровень холестерина и артериальное давление. И тут нам и организм не может помочь, он не синтезирует жирные кислоты самостоятельно».

«В случае Омега-3 особенно важно понимать, что выбранный препарат – экологически чистый, сделан из не загрязненных ртутью рыбы и морепродуктов. Поэтому мы, рекомендуя жирные кислоты, обычно советуем самые лучшие, с научной доказанностью и минимумом побочных эффектов – все это мы изучаем каждый день и знаем, какие БАДы предпочтительнее.

Аптечные препараты проходят особый отбор, сертифицированы на разных уровнях, что ценно для здоровья наших клиентов. Мы должны быть уверены в качестве и эффективности, иметь точные данные о возможных побочных эффектах! Если покупать БАДы еще где-то, то можно в итоге получить не очень качественные Омега-3 и другие БАДы-витамины. Поэтому прошу: всегда поговорите с фармацевтом, он учтет тысячу мелочей и подберет именно то, что вам подойдет больше всего. Такова моя рекомендация в плане выбора Омеги-3, а также большинства витаминов», – советует фармацевт Mēness aptieka Елена Бебре.

МИФ 5. Витамин С, который легко выводится из организма в случае излишней дозы, можно принимать как угодно долго – тут советы фармацевта и врача не нужны.

Витамин С – отличная штука, любимый антиоксидант всего мира. Однако он тоже требует правильного приема!

«Люди, далекие от фармацевтики, могут не знать, что витамин С тормозит процесс превращения глюкозы в сорбит, поэтому прием аскорбиновой кислоты в форме таблеток и драже может быть противопоказан людям, страдающим сахарным диабетом. Всегда следует контролировать дозировку витамина С, если вам предстоит хирургическая операция. Эти нюансы знает фармацевт и всегда поможет с правильным выбором. Если у вас гастрит, мы, фармацевты, найдем правильную форму приема витамина С, чтобы он не раздражал слизистую желудка. И так далее», – объясняет важность грамотного приема БАДов фармацевт.

«Витамины и минералы – проверенные и доказанные научными исследованиями друзья в поддержании здоровья, – заключает врач Евгения Соболевска. – Главное правило: не увлекаться хаотичным приемом, в выборе опираться исключительно на советы врача и фармацевта. Каждый комплекс содержит в себе именно те вещества, которые необходимы в той или иной ситуации. Обращайте внимание на противопоказания и на срок годности. Фармацевт подскажет, какой витамин и когда лучше принимать и с чем он несовместим – видите, как много нюнсов! Принимайте витамины в строгой дозировке, и тогда будет польза».

«Мы много учились и сегодня вдумчиво работаем, чтобы вам помочь, оказывая фармацевтический уход. Спрашивайте нас! Не зная свойств каких-то грибов, вы же их не кладете в свою корзинку и не едите, так и с витаминами», – заключила Елена Бебре.