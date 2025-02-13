Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 13. Февраля Завтра: Malda, Melita
Доступность

Мифы про витамины

Новости партнеров Редакция PRESS 13 февраля, 2025 20:34

Новости партнеров

Как принимать БАДы? Рассказывают специалисты: Евгения Соболевска, семейный врач Veselības centru apvienība (VCA Aura), и Елена Бебре, сертифицированный фармацевт, заведующая аптекой Mēness aptieka, которая находится в Рижской Восточной клинической университетской больнице.

Сертифицированный фармацевт, заведующая аптекой Mēness aptieka Елена Бебре.

МИФ 1. Чем больше – тем лучше

Многие латвийцы постоянно принимают витамины в целях профилактики заболеваний — кажется, что чем больше мы употребим таких таблеток и капсул, тем дольше проживем и уж точно устоим против сезонных вирусов.

«Витамины ― это органические соединения, жизненно необходимые человеку. Науке известно более 15 видов витаминов, у каждого свой физико-химический состав, а поэтому своя особая роль в нашем организме. Эти вещества принимают участие в обменных процессах, обладают иммунобиологическими защитными свойствами, нормализуют работу нервной и эндокринной систем, способствуют быстрой свертываемости крови и так далее.

В отличие от витаминов, минералы (макроэлементы и микроэлементы ) — это неорганические химические соединения. Они составляют менее 5-6% от общего веса взрослого.

Дефицит витаминов и минералов вызывает проблемы, иногда очень серьезные, со здоровьем», – объясняет семейный врач Евгения Соболевска.

«Витамины делятся на две большие группы - водорастворимые и жирорастворимые. К водорастворимым относятся такие витамины, как B1, B2, B3, B6, B9, B12, B15, C, P, PP, H1, H2; к жирорастворимым – A, D, E, K, F. Обозначают витамины всегда латинскими буквами, а также по химическому составу и их целебным свойствам», – уточняет сертифицированный фармацевт Mēness aptieka Елена Бебре.

По словам доктора Соболевской, многие латвийцы, следуя популярным советам из тех же соцсетей, пьют их без всяких назначений, без консультации с врачом и фармацевтом. «Начинаю расспрашивать пациента и выясняю, что он принимает мультивитамины c дневной нормой витамина D и еще отдельно пять различных препаратов, которые фактически дублируют друг друга. То есть человек имел передозировку как витамина D, так и каротиноидов (A), а это так же опасно, как и недостаток последних. Вместо пользы наносил себе вред», – привела пример доктор.

«Все есть яд - и все лекарство, дело лишь в дозе», – напоминает фармацевт слова основоположника современной фармакопогии, знаменитого Парацельса. – С витаминами так же, как с любым продуктом - если переесть, будет плохо!»

«Надо не много витаминов, минералов принимать, а только те, которые нужны именно вам  – такова правильная формула употребления БАДов. Для этого надо  поговорить с врачом и/или фармацевтом, получить индивидуальные рекомендации, и тогда организм скажет вам спасибо!

МИФ 2. Организм умный, он сам найдет все витамины и минералы, которые ему нужны

В современном мире организму человека довольно сложно обеспечить себя всеми необходимыми витаминами и минералами.

«Некоторые витамины синтезирует наш организм, некоторые поступают только с пищей. И если бы мы жили в экологически чистой среде, солнечном климате, не имели бы вредных привычек и стрессов, а наше питание было бы идеально сбалансированным и полноценным, то дополнительный прием витаминов мог бы и не понадобиться, – говорит доктор Евгения Соболевска. – Большую часть нужных нам веществ, в том числе витаминов, мы получаем из пищи: мы есть то, что мы едим. Как вы понимаете, в условиях городской жизни, долгой серой холодной зимы Балтии  продукты, которые мы покупаем, содержат недостаточно полезных веществ. Да и едим ли мы достаточно фруктов и овощей, зелени и рыбы, мяса и цельнозернового хлеба? Витамины в процессе долгого хранения, замораживания и размораживания, термической обработки теряются...»

Доктор обращает внимание также на то, что с возрастом человеческий организм претерпевает множество изменений, причем замедление обменных процессов — одно из самых значительных. Это приводит к тому, что сениоры и даже те, кому чуть за 50 лет, начинают испытывать трудности с усвоением из пищи жизненно важных макро-  и микроэлементов. Это касается как мужчин, так и женщин. Так, с приближением к пенсионному рубежу организм хуже усваивает витамины D и B12. Беременные женщины нуждаются в фолиевой кислоте. Люди, придерживающиеся определенной диеты (например, веганы или те, у кого непереносимость молочных продуктов), иногда испытывают недостаток витамина B12 и кальция.

«Лечение ряда заболеваний, что связано с применением сильнодействующих препаратов, оказывает влияние на усвоение витаминов и минералов, – уточняет фармацевт Елена Бебре. – Например, диуретики, статины, антибиотики и другие препараты могут выводить из организма важные элементы или нарушать их всасывание. В такой ситуации витамины и минералы следует компенсировать путем особого питания и, что обычно эффективнее, дополнительного приема в виде БАДов».

«Так как климатическая зона территории Латвии — причина недостатка витамина D у подавляющего большинства населения (по оценке недавнего исследования Centrālā laboratorija, у 89% жителей наблюдается его дефицит), требуется восполнение этого важнейшего витамина,  – настаивает доктор Евгения Соболевска. - Для этого желательно раз в год  сдать анализ на уровень витамина D в организме, чтобы не допустить огромных проблем со здоровьем».

Витамин D содержится в рыбе, масле и сливках, а еще в растениях, которые растут под ультрафиолетом. Соответственно, мы получаем витамин D c пищей и еще летом – вместе с солнечным светом, который вызывает сложный процесс его синтеза в организме.

Специалисты настаивают на том, что профилактически препараты витамина D нужно принимать всем латвийцам буквально круглогодично, но только в мягкой правильной дозировке и как минимум по совету фармацевта. Все потому, что витамин D активно защищает организм от простуды, диабета, глазных и кожных заболеваний, а также эндокринных нарушений. "Солнечный витамин" нужен нервной системе, мышцам и иммунитету. Он помогает организму усваивать кальций, магний и фосфор из пищи, поддерживает баланс кальция в крови и костях. При его дефиците организму приходится извлекать кальций из костей, что ослабляет их и ведет к остеопорозу у взрослых и к рахиту у детей. Падение уровня витамина D повышает риск заражения вирусными инфекциями, а обширные исследования также доказали влияние дефицита витамина D на развитие онкологических, аутоиммунных и других хронических заболеваний и течение более тяжелых заболеваний.

«Некоторые препараты – скажем, противосудорожные, противогрибковые и стероиды, ускоряют распад витамина D в организме, что тоже приводит к его дефициту», – добавляет фармацевт.

МИФ 3. Чтобы восполнить дефицит витаминов в преддверии весны, достаточно купить и пропить курсом любые мультивитамины

«Не вижу ничего плохого, если кто-то купит какой-то комплекс витаминов и минералов, чтобы поддержать организм в сезон простуд. Но я всегда подхожу к  вопросу витаминной терапии сугубо индивидуально, - признается семейный врач. – Про витамин D мы уже сказали, это очень частое назначение – анализы в каждом втором-третьем случае указывают на его дефицит. Задача — держать уровень витамина D в норме (это 45–55 нг/мл), чтобы не больше и не меньше, это очень важно».

Важно позаботиться и о том, чтобы наш организм постоянно получал достаточное количество антиоксидантов , которые защищают клетки от повреждения свободными радикалами. «В первую очередь это витамины С,  А (ретинол, каротин) и Е (токоферол), а также микроэлементы селен и цинк, которых часто не хватает,  – говорит семейный врач. – Витамин А содержится в таких продуктах, как морковь, печень, рыбий жир, молочные продукты (особенно творог и сыр), тыква, бахчевые культуры, шиповник, мандарины.

Витамин Е есть в облепихе, орехах, шиповнике, капусте, петрушке. Многочисленными исследованиями установлено, что те, кто ест больше таких продуктов, как печень, рыба, овощи, фрукты и ягоды (а это ферма антиоксидантов!), имеют более низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака, катаракты, инсульта. Но количество этих продуктов в ежедневном рационе должно быть не менее 400–600 г, и они должны быть качественными — лучше сезонными. Хорошую порцию антиокислителя можно получить из неочищенных орехов. Это могут быть, например, фундук, миндаль, грецкий орех, арахис, семена подсолнечника.

Витамин С дает обычная квашеная капуста – просто идеальный источник в нашем регионе, лучше многих более дорогостоящих.

«Антиоксиданты не взаимозаменяемы. У каждого своя уникальная биологическая активность, поэтому прием какого-то одного соединения не компенсирует нехватку других, – замечает фармацевт Елена Бебре. – Опять хочу уточнить, что важна доза приема этих витаминов, длительность курса (трех-четырех недель обычно достаточно), а также отсутствие индивидуальных противопоказаний».

Уточним также, что цинк и селен влияют на многие звенья иммунной системы, эти микроэлементы способствуют снижению скорости размножения вирусов, - объясняет доктор. «При достаточном их содержании в организме уменьшается выраженность острых и хронических воспалительных процессов. Селен, о чем не все знают, большой помощник благополучия щитовидной железы — органа, который чаще страдает у женской половины Латвии...»

МИФ 4. Нет никакой разницы, какой именно препарат с Омега–3 принимать: и там, и там жирные кислоты

«Если говорить об Омега-3 жирных кислот, то их нехватка — тоже достаточно распространенная проблема, – делится информацией доктор. - Есть данные, что до 70-80% людей в Европе не получают достаточного количества этих важных нутриентов с пищей. А это значит, что страдает качество волос и ногтей, но что еще хуже – повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, так как Омега-3 помогают поддерживать нормальный уровень холестерина и артериальное давление. И тут нам и организм не может помочь, он не синтезирует жирные кислоты самостоятельно».

«В случае Омега-3 особенно важно понимать, что выбранный препарат – экологически чистый, сделан из не загрязненных ртутью рыбы и морепродуктов. Поэтому мы, рекомендуя жирные кислоты, обычно советуем самые лучшие, с научной доказанностью и минимумом побочных эффектов – все это мы изучаем каждый день и знаем, какие БАДы предпочтительнее.

Аптечные препараты проходят особый отбор, сертифицированы на разных уровнях, что ценно для здоровья наших клиентов. Мы должны быть уверены в качестве и эффективности, иметь точные данные о возможных побочных эффектах! Если покупать БАДы еще где-то, то можно в итоге получить не очень качественные Омега-3 и другие БАДы-витамины. Поэтому прошу:  всегда поговорите с фармацевтом, он учтет тысячу мелочей и подберет именно то, что вам подойдет больше всего. Такова моя рекомендация в плане выбора Омеги-3, а также большинства витаминов», –  советует фармацевт Mēness aptieka Елена Бебре.

МИФ 5. Витамин С, который легко выводится из организма в случае излишней дозы, можно принимать как угодно долго – тут советы фармацевта и врача не нужны.

Витамин С – отличная штука, любимый антиоксидант всего мира. Однако он тоже требует правильного приема!

«Люди, далекие от фармацевтики, могут не знать, что витамин С тормозит процесс превращения глюкозы в сорбит, поэтому прием аскорбиновой кислоты в форме таблеток и драже может быть противопоказан людям, страдающим сахарным диабетом. Всегда следует контролировать дозировку витамина С, если вам предстоит хирургическая операция. Эти нюансы знает фармацевт и всегда поможет с правильным выбором. Если у вас гастрит, мы, фармацевты, найдем правильную форму приема витамина С, чтобы он не раздражал слизистую желудка. И так далее», – объясняет важность грамотного приема БАДов фармацевт.

«Витамины и минералы – проверенные и доказанные научными исследованиями друзья в поддержании здоровья, – заключает врач Евгения Соболевска. – Главное правило: не увлекаться хаотичным приемом,  в выборе опираться исключительно на советы врача и фармацевта. Каждый комплекс содержит в себе именно те вещества, которые необходимы в той или иной ситуации. Обращайте внимание на противопоказания и на срок годности. Фармацевт подскажет, какой витамин и когда лучше принимать и с чем он несовместим – видите, как много нюнсов! Принимайте витамины в строгой дозировке, и тогда будет польза».

«Мы много учились и сегодня вдумчиво работаем, чтобы вам помочь, оказывая фармацевтический уход. Спрашивайте нас! Не зная свойств каких-то грибов, вы же их не кладете в свою корзинку и не едите, так и с витаминами», – заключила Елена Бебре.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Нет никаких признаков того, что Россия хотела бы мира: Байба Браже

Важно 20:38

Важно 0 комментариев

Сейчас нет никаких признаков того, что Россия действительно хотела бы мира, поскольку она продолжает наносить удары по Украине, подчеркнула министр иностранных дел Латвии Байба Браже, оценивая вероятность успешных мирных переговоров.

Сейчас нет никаких признаков того, что Россия действительно хотела бы мира, поскольку она продолжает наносить удары по Украине, подчеркнула министр иностранных дел Латвии Байба Браже, оценивая вероятность успешных мирных переговоров.

Читать

Чего вы ноете — не стыдно? Херманис о жалобах на Трампа

Для настроения 20:14

Для настроения 0 комментариев

Режиссер Алвис Херманис отреагировал в Фейсбуке на сообщения от трампа о начале переговоров с Путиным. 

Режиссер Алвис Херманис отреагировал в Фейсбуке на сообщения от трампа о начале переговоров с Путиным. 

Читать

СГБ задержала Гапоненко за его высказывания на публичной дискуссии в Москве. ФОТО

Важно 20:02

Важно 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) в четверг задержала прокремлевского активиста Александра Гапоненко, следует из публикации СГБ в твиттере, где на фотографии запечатлен момент задержания активиста.

Служба государственной безопасности (СГБ) в четверг задержала прокремлевского активиста Александра Гапоненко, следует из публикации СГБ в твиттере, где на фотографии запечатлен момент задержания активиста.

Читать

Продавец Rimi дрессировала двух русских, делая вид, что не понимает их: в соцсетях латыши делятся своими достижениями

Важно 20:00

Важно 0 комментариев

Всё чаще в общественных местах случаются ситуации, когда обслуживающий персонал отказывается переходить на русский язык. В соцсятях обсуждают случай на кассе в магазине Rimi в Каугури, когда продавец "дрессировала двух русских, делая вид, что не понимает, чего они хотят".

Всё чаще в общественных местах случаются ситуации, когда обслуживающий персонал отказывается переходить на русский язык. В соцсятях обсуждают случай на кассе в магазине Rimi в Каугури, когда продавец "дрессировала двух русских, делая вид, что не понимает, чего они хотят".

Читать

«Мы не попрошайки»: вице-президент Еврокомиссии проверит, как дела в приграничных районах Латвии

Новости Латвии 19:54

Новости Латвии 0 комментариев

В Европарламенте прошли дебаты о необходимости адресной поддержки регионов ЕС, граничащих с РФ, Беларусью и Украиной. Помимо евродепутатов участие в них принял вице-президент Еврокомиссии, ответственный за экономику и план восстановления и устойчивости — он заявил о намерении вскорости посетить страны Балтии и определить специальные программы помощи, передает Латвийское радио.

В Европарламенте прошли дебаты о необходимости адресной поддержки регионов ЕС, граничащих с РФ, Беларусью и Украиной. Помимо евродепутатов участие в них принял вице-президент Еврокомиссии, ответственный за экономику и план восстановления и устойчивости — он заявил о намерении вскорости посетить страны Балтии и определить специальные программы помощи, передает Латвийское радио.

Читать

Тренер отвесил ребенку подзатыльник на матче в Юрмале: Центр защиты детей возбудил проверку

Важно 18:42

Важно 0 комментариев

Центр защиты детей (ЦЗД) получил информацию и начнет дело об административном правонарушении в отношении тренера Юрмальской футбольной школы (ЮФШ) в связи с инцидентом на детском футбольном матче, сообщили агентству ЛЕТА в ЦЗД.

Центр защиты детей (ЦЗД) получил информацию и начнет дело об административном правонарушении в отношении тренера Юрмальской футбольной школы (ЮФШ) в связи с инцидентом на детском футбольном матче, сообщили агентству ЛЕТА в ЦЗД.

Читать