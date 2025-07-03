Международные социальные гарантии: что и кому положено по договорам с США и Молдовой

ЛАТВИЯ и США
Взаимные пенсионные выплаты
Соглашение о взаимных пенсионных выплатах между Латвийской Республикой и Соединенными Штатами Америки распространяется на пенсии по старости и по случаю потери кормильца.
V Пенсия США для граждан ЛР, проживающих в ЛАТВИИ
Если гражданин Латвии постоянно проживал в США, соглашение дает ему возможность получать пенсию по старости или по случаю потери кормильца от США, если он имеет право на пенсию США.
Поскольку в соглашении не указан компетентный орган, житель должен обратиться в соответствующее учреждение США без посредничества Государственного агентства социального страхования (VSAA).
V Латвийская пенсия для граждан США, проживающих в США
Если гражданин США, постоянно проживающий в США, имеет страховой стаж, накопленный в Латвии, то соглашение дает ему возможность запросить у Латвии пенсию по старости с учетом установленного законодательством Латвии пенсионного возраста и необходимого страхового стажа. (Решение Сената Верховного суда Латвии от 23 декабря 2020 года.)
Нетрудоспособный член семьи (ребенок), потерявший кормильца, имеет право на получение пенсии ЛР по случаю потери кормильца в соответствии с латвийским страховым стажем умершего кормильца.
(!) Пенсия ЛР рассчитывается только за накопленный в Латвии страховой стаж...
Первый шаг
Что делать, чтобы получить пенсию ЛР? Для получения латвийской пенсии житель США должен подать в VSAA заявление о назначении пенсии, к которому надо приложить документы, удостоверяющие стаж работы и приравненные к нему периоды в Латвии (если таковые не имеются в распоряжении VSAA), а также другие документы, необходимые для назначения пенсии.
При отправке документов почтой они должны быть заверены нотариально и апостилем.
(!) Латвийская пенсия пенсионеру, проживающему в США, ежемесячно перечисляется на указанный им счет кредитного учреждения в Латвии или на банковский счет в США в евро.
Соглашение о взаимных пенсионных выплатах было подписано 5 ноября 1992 года...
ЛАТВИЯ - МОЛДОВА
Для тех, кто работает
В новой подборке полезной информации публикуем заключительную часть условий договора о социальных гарантиях между Республикой Молдова и Латвийской Республикой.
После информации о начислении пенсий жителям обоих государства речь идет о других, не менее важных позициях в социальной сфере.
V Страховое возмещение
Как регулируются расчет и выплата страхового возмещения в связи с несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями?
Согласно условиям договора, страховое возмещение предоставляется страной, на территории которой произошел несчастный случай на производстве или выполнялась работа, повлекшая за собой профессиональное заболевание.
1 Если человек проживает в Латвии и инвалидность ему диагностирована в Латвии, но несчастный случай на производстве произошел в Молдове или профессиональное заболевание диагностировано у молдавского работодателя, то компетентной страной для предоставления компенсации является Молдова.
Заявление о назначении страховой компенсации подается в Государственное агентство социального страхования (VSAA), но адресуется компетентному органу Молдовы.
* Что надо указать в заявлении?
Необходимая информация для назначения страхового возмещения:
- (персональный) идентификационный номер в Молдове;
- работодатель, на территории которого произошел несчастный случай на производстве в Молдове;
- дата наступления несчастного случая на производстве;
- номер счета в кредитной организации;
- подтверждение того, что вы получаете (не получаете пенсию) из другой страны.
Получив заявление и необходимые документы, VSAA подготовит информацию и направит ее в компетентный орган Молдовы. В случае положительного решения возмещение будет назначено и выплачено Молдовой путем перечисления на указанный заявителем счет латвийского кредитного учреждения.
2 Если же человек проживает в Молдове и имеет инвалидность, установленную в Молдове, но несчастный случай на производстве произошел в Латвии, то компетентной страной для предоставления возмещения является Латвия.
Даже если в Латвии в результате несчастного случая на производстве погибает человек, нетрудоспособные члены семьи этого человека, которые полностью или частично находились на его содержании, имеют право на возмещение за потерю кормильца.
В этом случае Латвия после получения документов из Молдовы назначит и выплатит страховое возмещение лицу, проживающему в Молдове, перечислив сумму на указанный им счет в молдавском кредитном учреждении ежемесячно в евро.
V Применимое право
В договоре определяется и порядок выдачи свидетельства о применимом праве, то есть в каком случае право какой страны применяется в определении социальных гарантий. Это следующие ситуации:
- если работодатель направил человека на работу на территорию другой страны на определенный срок;
- если человек работает на территории обеих стран (например, лица, занятые в международных перевозках);
- если человек работает в одной стране, а работодатель зарегистрирован на территории другой страны.
Лицо подчиняется законодательству страны, на территории которой оно работает в качестве наемного работника или самозанятого лица. Это означает, что взносы на государственное социальное страхование должны выплачиваться в той стране, где человек фактически работает. Это касается и ситуации, когда работодатель зарегистрирован на территории другой страны.
Если латвийская компания, работающая в Латвии, направляет своих сотрудников на работу на территорию Молдовы на срок, не превышающий 24 месяца, то применяется латвийское законодательство.
Следовательно, работодатель за этих работников продолжает платить взносы социального страхования в Латвии. В Молдове взносы не требуются.
Соглашение предусматривает, что по взаимному согласию компетентных органов Латвии и Молдовы 24-месячный срок может быть продлен еще на 12 месяцев, если это отвечает интересам работников.
Положение действует с 1 июля 2024 года.
Госагентство социального страхования (VSAA) выдает работодателю, который отправляет работника на работу в Молдову, документ, подтверждающий, что на данное лицо распространяется латвийское законодательство о социальном обеспечении в течение всего указанного в справке периода и что взносы социального страхования за данное лицо должны быть уплачены в Латвии.
кстати
Международные договоры о социальном обеспечении действуют между Латвией и следующими странами: США, Австралия, Канада, Гернси, Украина, Литва, Эстония, Республика Беларусь, Российская Федерация, Республика Молдова...
Минимальные пенсии
В 2025 году в ЛАТВИИ они немного подросли
Размер минимальной пенсии по старости и пенсии по инвалидности повышен со 171 до 189 евро;
- для инвалидов с детства - до 226 евро (ранее - 206);
- минимальная пенсия по потере кормильца - 189 евро (ранее - 171).
При определении минимальной суммы пенсии по старости к базовой пенсии по старости - 189 евро - применяется коэффициент 1,2, а для инвалидов с детства – 226 евро. За каждый год, превышающий страховой стаж, необходимый для назначения пенсии (20 лет с 2025 года), размер пенсии увеличивается на 2% от базы расчета минимальной пенсии по возрасту.
Если латвийский страховой стаж будущего пенсионера составляет не менее 20 лет, размер минимальной пенсии по старости не может быть меньше 226,80 евро (189 х 1,2), а для инвалидов с детства – 271,20 евро (226 х 1,2)...
(!) Больше информации - на домашней страничке Государственного агентства социального страхования:
vsaa.gov.lv
Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА