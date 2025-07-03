Международные социальные гарантии: что и кому положено по договорам с США и Молдовой

ЛАТВИЯ и США

Взаимные пенсионные выплаты

Соглашение о взаимных пенсионных выплатах между Латвийской Республикой и Соединенными Штатами Америки распространяется на пенсии по старости и по случаю потери кормильца.

V Пенсия США для граждан ЛР, проживающих в ЛАТВИИ

Если гражданин Латвии постоянно проживал в США, соглашение дает ему возможность получать пенсию по старости или по случаю потери кормильца от США, если он имеет право на пенсию США.

Поскольку в соглашении не указан компетентный орган, житель должен обратиться в соответствующее учреждение США без посредничества Государственного агентства социального страхования (VSAA).

V Латвийская пенсия для граждан США, проживающих в США

Если гражданин США, постоянно проживающий в США, имеет страховой стаж, накопленный в Латвии, то соглашение дает ему возможность запросить у Латвии пенсию по старости с учетом установленного законодательством Латвии пенсионного возраста и необходимого страхового стажа. (Решение Сената Верховного суда Латвии от 23 декабря 2020 года.)

Нетрудоспособный член семьи (ребенок), потерявший кормильца, имеет право на получение пенсии ЛР по случаю потери кормильца в соответствии с латвийским страховым стажем умершего кормильца.

(!) Пенсия ЛР рассчитывается только за накопленный в Латвии страховой стаж...

Первый шаг

Что делать, чтобы получить пенсию ЛР? Для получения латвийской пенсии житель США должен подать в VSAA заявление о назначении пенсии, к которому надо приложить документы, удостоверяющие стаж работы и приравненные к нему периоды в Латвии (если таковые не имеются в распоряжении VSAA), а также другие документы, необходимые для назначения пенсии.

При отправке документов почтой они должны быть заверены нотариально и апостилем.

(!) Латвийская пенсия пенсионеру, проживающему в США, ежемесячно перечисляется на указанный им счет кредитного учреждения в Латвии или на банковский счет в США в евро.

Соглашение о взаимных пенсионных выплатах было подписано 5 ноября 1992 года...

ЛАТВИЯ - МОЛДОВА

Для тех, кто работает

В новой подборке полезной информации публикуем заключительную часть условий договора о социальных гарантиях между Республикой Молдова и Латвийской Республикой.

После информации о начислении пенсий жителям обоих государства речь идет о других, не менее важных позициях в социальной сфере.

V Страховое возмещение

Как регулируются расчет и выплата страхового возмещения в связи с несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями?

Согласно условиям договора, страховое возмещение предоставляется страной, на территории которой произошел несчастный случай на производстве или выполнялась работа, повлекшая за собой профессиональное заболевание.

1 Если человек проживает в Латвии и инвалидность ему диагностирована в Латвии, но несчастный случай на производстве произошел в Молдове или профессиональное заболевание диагностировано у молдавского работодателя, то компетентной страной для предоставления компенсации является Молдова.

Заявление о назначении страховой компенсации подается в Государственное агентство социального страхования (VSAA), но адресуется компетентному органу Молдовы.

* Что надо указать в заявлении?

Необходимая информация для назначения страхового возмещения:

- (персональный) идентификационный номер в Молдове;

- работодатель, на территории которого произошел несчастный случай на производстве в Молдове;

- дата наступления несчастного случая на производстве;

- номер счета в кредитной организации;

- подтверждение того, что вы получаете (не получаете пенсию) из другой страны.

Получив заявление и необходимые документы, VSAA подготовит информацию и направит ее в компетентный орган Молдовы. В случае положительного решения возмещение будет назначено и выплачено Молдовой путем перечисления на указанный заявителем счет латвийского кредитного учреждения.

2 Если же человек проживает в Молдове и имеет инвалидность, установленную в Молдове, но несчастный случай на производстве произошел в Латвии, то компетентной страной для предоставления возмещения является Латвия.

Даже если в Латвии в результате несчастного случая на производстве погибает человек, нетрудоспособные члены семьи этого человека, которые полностью или частично находились на его содержании, имеют право на возмещение за потерю кормильца.

В этом случае Латвия после получения документов из Молдовы назначит и выплатит страховое возмещение лицу, проживающему в Молдове, перечислив сумму на указанный им счет в молдавском кредитном учреждении ежемесячно в евро.

V Применимое право

В договоре определяется и порядок выдачи свидетельства о применимом праве, то есть в каком случае право какой страны применяется в определении социальных гарантий. Это следующие ситуации:

- если работодатель направил человека на работу на территорию другой страны на определенный срок;

- если человек работает на территории обеих стран (например, лица, занятые в международных перевозках);

- если человек работает в одной стране, а работодатель зарегистрирован на территории другой страны.

Лицо подчиняется законодательству страны, на территории которой оно работает в качестве наемного работника или самозанятого лица. Это означает, что взносы на государственное социальное страхование должны выплачиваться в той стране, где человек фактически работает. Это касается и ситуации, когда работодатель зарегистрирован на территории другой страны.

Если латвийская компания, работающая в Латвии, направляет своих сотрудников на работу на территорию Молдовы на срок, не превышающий 24 месяца, то применяется латвийское законодательство.

Следовательно, работодатель за этих работников продолжает платить взносы социального страхования в Латвии. В Молдове взносы не требуются.

Соглашение предусматривает, что по взаимному согласию компетентных органов Латвии и Молдовы 24-месячный срок может быть продлен еще на 12 месяцев, если это отвечает интересам работников.

Положение действует с 1 июля 2024 года.

Госагентство социального страхования (VSAA) выдает работодателю, который отправляет работника на работу в Молдову, документ, подтверждающий, что на данное лицо распространяется латвийское законодательство о социальном обеспечении в течение всего указанного в справке периода и что взносы социального страхования за данное лицо должны быть уплачены в Латвии.

кстати

Международные договоры о социальном обеспечении действуют между Латвией и следующими странами: США, Австралия, Канада, Гернси, Украина, Литва, Эстония, Республика Беларусь, Российская Федерация, Республика Молдова...

Минимальные пенсии

В 2025 году в ЛАТВИИ они немного подросли

Размер минимальной пенсии по старости и пенсии по инвалидности повышен со 171 до 189 евро;

- для инвалидов с детства - до 226 евро (ранее - 206);

- минимальная пенсия по потере кормильца - 189 евро (ранее - 171).

При определении минимальной суммы пенсии по старости к базовой пенсии по старости - 189 евро - применяется коэффициент 1,2, а для инвалидов с детства – 226 евро. За каждый год, превышающий страховой стаж, необходимый для назначения пенсии (20 лет с 2025 года), размер пенсии увеличивается на 2% от базы расчета минимальной пенсии по возрасту.

Если латвийский страховой стаж будущего пенсионера составляет не менее 20 лет, размер минимальной пенсии по старости не может быть меньше 226,80 евро (189 х 1,2), а для инвалидов с детства – 271,20 евро (226 х 1,2)...

(!) Больше информации - на домашней страничке Государственного агентства социального страхования:

vsaa.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА