Доходы России от нефтегазового бизнеса упали более чем на треть

В июне текущего года доходы РФ от продаж нефти и газа упали до наиболее низкого показателя за последние 2,5 года. В сравнении с тем же месяцем 2024-го они сократились на 33,7% - до 494,8 млрд рублей (в пересчете 5,3 млрд евро), указывается в опубликованном в четверг, 3 июля, отчете министерства финансов России. В сравнении с маем это на 3,5% меньше.

Причинами такого сокращения называют более низкие цены на нефть и более крепкий рубль. За первую половину текущего года доходы от энергетического бизнеса сократились почти на 17% - до 4,47 трлн рублей.

Как отмечает агентство Reuters, доходы России от продаж энергоносителей снижаются на фоне резко возросших расходов на войну против Украины. Правительство РФ увеличило военные расходы на текущий год до 6,3% ВВП, это самый высокий показатель со времен холодной войны. Они составляют тем самым 32% общего показателя расходов госбюджета в 2025 году.

Минфин РФ ранее понизил прогноз доходов от продажи нефти и газа в текущем году с 10,94 трлн рублей до 8,32 трлн. В 2024 году этот показатель составил 11,13 трлн рублей. Доходы от продажи нефти и газа являются важнейшим источником пополнения государственного бюджета России, составляя около четверти всех бюджетных поступлений.