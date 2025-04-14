Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 22. Апреля Завтра: Armanda, Armands
Доступность

Методы России стали более агрессивными: спецслужбы Эстонии

© LETA 14 апреля, 2025 15:49

Мир 0 комментариев

На протяжении десятилетий российские спецслужбы злоупотребляли принципом академической свободы мысли в демократических странах и цинично использовали его в своей разведывательной и влиятельной деятельности, но более агрессивные методы России в этой области являются новой реальностью, пишет Полиция безопасности (КаПо ) в своем последнем ежегоднике.

Прошедший год был отмечен гибридными угрозами и диверсиями, исходящими от Российской Федерации. Под гибридными операциями понимаются различные формы нападения, которые в большей или меньшей степени происходят в одних и тех же временных рамках и общей целью которых является силовое навязывание воли России. В большинстве случаев злоумышленник не ограничивается лишь несколькими разбитыми стеклами автомобилей или оскверненными памятниками. Сюда также могут входить кибератаки, операции влияния, поджоги, убийства, попытки государственного переворота и многое другое.

«После начала полномасштабной войны России на Украине на Западе начались более активные и агрессивные невоенные действия. С одной стороны, Россия пытается посеять смятение и страх за своими границами и истощить ресурсы западных стран. С другой стороны, главная цель России — не допустить поддержки Украины», — указано в ежегоднике КаПо.

Полиция безопасности отметила, что в начале 2024 года российская военная разведка (ГРУ) пыталась запугать эстонских политиков и общественных деятелей, которые были заметны в поддержке Украины. «Автомобиль министра внутренних дел и журналиста был разгромлен, а мемориалы Второй мировой войны были разрушены. Список целей нападавших оказался длиннее и обширнее, чем планировалось. Полиция безопасности быстро установила действия и личности нападавших и сумела предотвратить нападения на более чем десять человек и другие действия, которые им помогли», — признала КаПо.

Раскрытые случаи удержали злоумышленников от дальнейших действий, однако нельзя исключать возможность подобных атак в будущем. Около десятка человек были арестованы в связи с гибридными атаками. Суд приговорил организатора ГРУ Аллана Ханцоми к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы за совершение преступления против государства.

Хотя несколько человек, причастных к событиям, проживают в России, они объявлены в международный розыск, а Шенгенская зона для них закрыта уже много лет. Если бы кто-то из них оказался в стране со схожими с Эстонией ценностями, его бы задержали и отдали под суд. Двое из них уже известны публике: Алик Хучбаров и Илья Бочаров.

В 2012 году Хучбаров добывал для ФСБ информацию о служебной деятельности сотрудников полиции кордона Пиуза и лиц из круга общения эстонских полицейских. В 2016 году его осудили за сотрудничество с ФСБ. Суд приговорил Хучбарова к трем годам лишения свободы. В гибридных атаках, совершенных в 2024 году, Хучбаров работал на ГРУ.

Бочаров также связан с «Африканской инициативой» — информационным агентством, которое занимается деятельностью по оказанию влияния при поддержке российских спецслужб. Заместителем руководителя «Африканской инициативы» является один из агитаторов «Бронзовой ночи» и член «Ночного дозора» Максим Рева, получивший медаль «За Крым» за гибридную операцию России в Украине в 2014 году. Рева принимал активное участие в работе кремлевских пропагандистских каналов, распространявших дезинформацию, враждебную пропаганду и разжигавших ненависть.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 48 реакций
Комментарии (0) 48 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Мы больше не потерпим!» Жители Латвии восстали против строительства ветропарков

Важно 20:50

Важно 0 комментариев

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Читать
Загрузка

Прорусская, разношерстная и нынешняя: какие коалиции возможны после выборов в Рижскую думу

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 0 комментариев

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Читать

Завтра США предложат Украине и Европе признать Крым российским: The Washington Post

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

Читать

«Какого черта я снова буду платить, если нам говорят, что airBaltic процветает?» Крик души налогоплательщика

Латышские СМИ 20:34

Латышские СМИ 0 комментариев

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Читать

«Что он там, детский сад собирается открывать?» У соседа Кариньша возникли нехорошие подозрения

Важно 20:18

Важно 0 комментариев

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

Читать

Киберпанк по-латвийски: ученые предлагают изготавливать импланты для костей из дерева

Наука и технологии 20:15

Наука и технологии 0 комментариев

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Читать

Орущий мужик с голым писюном: легендарный фасад в Риге «украсила» сомнительная статуя (ФОТО)

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Читать