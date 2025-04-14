Методы России стали более агрессивными: спецслужбы Эстонии

Прошедший год был отмечен гибридными угрозами и диверсиями, исходящими от Российской Федерации. Под гибридными операциями понимаются различные формы нападения, которые в большей или меньшей степени происходят в одних и тех же временных рамках и общей целью которых является силовое навязывание воли России. В большинстве случаев злоумышленник не ограничивается лишь несколькими разбитыми стеклами автомобилей или оскверненными памятниками. Сюда также могут входить кибератаки, операции влияния, поджоги, убийства, попытки государственного переворота и многое другое.

«После начала полномасштабной войны России на Украине на Западе начались более активные и агрессивные невоенные действия. С одной стороны, Россия пытается посеять смятение и страх за своими границами и истощить ресурсы западных стран. С другой стороны, главная цель России — не допустить поддержки Украины», — указано в ежегоднике КаПо.

Полиция безопасности отметила, что в начале 2024 года российская военная разведка (ГРУ) пыталась запугать эстонских политиков и общественных деятелей, которые были заметны в поддержке Украины. «Автомобиль министра внутренних дел и журналиста был разгромлен, а мемориалы Второй мировой войны были разрушены. Список целей нападавших оказался длиннее и обширнее, чем планировалось. Полиция безопасности быстро установила действия и личности нападавших и сумела предотвратить нападения на более чем десять человек и другие действия, которые им помогли», — признала КаПо.

Раскрытые случаи удержали злоумышленников от дальнейших действий, однако нельзя исключать возможность подобных атак в будущем. Около десятка человек были арестованы в связи с гибридными атаками. Суд приговорил организатора ГРУ Аллана Ханцоми к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы за совершение преступления против государства.

Хотя несколько человек, причастных к событиям, проживают в России, они объявлены в международный розыск, а Шенгенская зона для них закрыта уже много лет. Если бы кто-то из них оказался в стране со схожими с Эстонией ценностями, его бы задержали и отдали под суд. Двое из них уже известны публике: Алик Хучбаров и Илья Бочаров.

В 2012 году Хучбаров добывал для ФСБ информацию о служебной деятельности сотрудников полиции кордона Пиуза и лиц из круга общения эстонских полицейских. В 2016 году его осудили за сотрудничество с ФСБ. Суд приговорил Хучбарова к трем годам лишения свободы. В гибридных атаках, совершенных в 2024 году, Хучбаров работал на ГРУ.

Бочаров также связан с «Африканской инициативой» — информационным агентством, которое занимается деятельностью по оказанию влияния при поддержке российских спецслужб. Заместителем руководителя «Африканской инициативы» является один из агитаторов «Бронзовой ночи» и член «Ночного дозора» Максим Рева, получивший медаль «За Крым» за гибридную операцию России в Украине в 2014 году. Рева принимал активное участие в работе кремлевских пропагандистских каналов, распространявших дезинформацию, враждебную пропаганду и разжигавших ненависть.