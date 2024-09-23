Метеоролог о погоде к концу недели: похоже, придется подключать отопление

"Согласно текущему прогнозу GFS, первый осенний шторм в Латвии возможен в выходные дни (27-29 сентября), тогда стоит задуматься и о начале отопительного сезона".

Уже сообщалось, что на этой неделе в Латвии солнце будет чаще закрываться тучами и иногда ожидаются дожди, а в последние дни сентября и начало октября погода станет по-осеннему сырой, прогнозируют синоптики.

Ожидается, что в понедельник и вторник осадков не будет. При слабом или умеренном ветре с юга температура воздуха днем ​​поднимется до +18..+23 градусов.

Сильнейший дождь и ветер прогнозируются на ближайшие выходные, когда ожидается и более резкое понижение температуры – в последние три дня сентября температура воздуха, скорее всего, не превысит +11..+16 градусов. Дальнейшее понижение температуры возможно в начале октября.

Ожидается, что в следующие выходные – менее чем на месяц позже обычного – по всей стране начнется метеорологическая осень.