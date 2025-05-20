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Мерц: Европа уведомила Трампа об усилении санкций против РФ

© Deutsche Welle 20 мая, 2025 09:06

Мир 0 комментариев

Фридрих Мерц заявил, что лидеры стран Европы рассказали Дональду Трампу о намерении ввести новые санкции против РФ. Сам президент США после беседы с Владимиром Путиным сообщил о возможностях торговли с Россией.

Лидеры стран Европы уведомили Дональда Трампа об усилении санкций против России. Об этом вечером в понедельник, 19 мая, сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) после беседы с президентом США по итогам его телефонного разговора с Владимиром Путиным.

"Европа и Америка очень сплоченны в этом: мы будем активно поддерживать Украину на ее пути к прекращению огня. Европа усилит давление на Москву с помощью санкций", - написал Мерц в соцсети Х. Он добавил, что лидеры стран Европы сказали об этом Трампу в ходе телефонного разговора после его беседы с Путиным.

Трамп не говорил о санкциях

Сам Трамп после переговоров с Путиным заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры, которые должны привести к прекращению огня и окончанию войны. Республиканец указал, что Ватикан в лице папы римского Льва XIV заинтересован в посредничестве.

Президент США добавил, что о содержании разговора сразу после его окончания были проинформированы Мерц, Владимир Зеленский, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александер Стубб.

Сам Трамп не говорил о предстоящем введении Европой санкций против РФ. Напротив, он заявил, что РФ стремится после окончания войны возобновить "всеобъемлющую торговлю" с США, и он "согласен" с такими планами.

Другие лидеры ЕС также не упоминали санкции

Главы МИД стран ЕС должны одобрить новый пакет санкций против России уже во вторник, 20 мая. Однако ни Стубб, ни Мелони, ни фон дер Ляйен не упомянули об этом в публичных сообщениях о разговоре с Трампом 19 мая. Они лишь подтвердили, что президент США провел общую конференцию с ними, Мерцем, Макроном и Зеленским.

"Мы работаем над скорейшим началом переговоров" Москвы и Киева, написала премьер Италии. Она также упомянула Ватикан как возможное место переговоров. Фон дер Ляйен поблагодарила Трампа "за неустанные усилия по достижению прекращения огня в Украине" и заявила о "продолжении поддержки Владимира Зеленского для достижения прочного мира в Украине".

Британская газета Financial Times, а также информационное агентство Reuters сообщают со ссылкой на собеседников, осведомленных о ходе разговора с Трампом европейских лидеров, что они были "потрясены описанием президента США того, о чем достигнута договоренность" с Путиным, и тем, что глава Белого дома не намерен вводить санкции против России.

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