Меняется состав совета «airBaltic»: кто ж уходит?

В совет предприятия входят Клавс Васкс, Андрис Лиепиньш, Каспарс Озолиньш и Ларс Тусенс, и работу в совете оставят первые три из них. Деятельность совета планировалось рассмотреть на созванном на вторник, 21 января, собрании акционеров "airBaltic", однако накануне заседания Минсообщения распространило заявление о прекращении отношений.

Соглашение сторон предусматривает, что нынешний совет продолжит исполнять свои обязанности до следующего собрания акционеров 11 февраля, чтобы "обеспечить ответственный и организованный переход руководства предприятия". На февральском собрании акционеров предполагается избрать совет в новом составе.

Соглашение о прекращении договора подписали председатель совета "airBaltic" Васкс и члены совета Озолиньш и Лиепиньш.

"Ожидаю, что в следующие недели будет завершен процесс привлечения стратегического инвестора. Со своей стороны акционер предпринял все необходимые юридические действия, чтобы успешно завершить процесс. После заключения этой сделки "airBaltic" начнет следующую фазу развития, за что будет отвечать новый совет предприятия", - прокомментировал ситуацию госсекретарь Минсообщения Андулис Жидков.

Васкс, в свою очередь, считает, что уходящий состав совета вложил значительную работу, помог подготовить "airBaltic" к следующему этапу деятельности, а первый этап завершится вкладом стратегического инвестора в капитал предприятия.

"Нашей главной задачей было привлечение капитала для обеспечения выполнения бизнес-плана предприятия и дальнейшего роста. Работа совета обеспечила соблюдение принципов надлежащего корпоративного управления, прозрачность и защиту интересов всех вовлеченных сторон. Акционер и совет предприняли все необходимые предварительные шаги, чтобы сделку со стратегическим инвестором можно было заключить", - добавил Васкс.

Минсообщения уже начало процесс отбора нового совета, "чтобы продолжить достигнутый прогресс и поддержать стратегические цели airBaltic".

Информация на сайте "airBaltic" свидетельствует о том, что Васкс с 2021 года является председателем совета ООО "Tet", а с 2010 года по 2023 год он работал в банке "Citadele", занимая должности председателя совета и члена совета. Кроме того, Васкс занимал должности председателя правления и члена правления ООО "Latvijas garantiju aģentūra".

Лиепиньш с 2019 года является членом совета ГАО "Latvijas dzelzceļš", а с 2022 года - членом совета ООО "Rīgas nami". До этого он был членом совета АО "Latvenergo" и "airBaltic", а также председателем совета в Рижском аэропорту. С 2001 по 2014 год был заместителем госсекретаря Министерства экономики.

Озолиньш с 2019 года является членом правления ООО "LVR Flote", он также был членом совета ГАО "Latvijas valsts meži" и с 2013 года по 2019 год - госсекретарем в Министерстве сообщения. У него многолетний опыт работы на руководящих должностях в транспортной отрасли, в том числе в Управлении Вентспилсского свободного порта, Управлении Рижского свободного порта, "Latvijas dzelzceļš" и Рижском аэропорту.

Ранее Бришкенс заявил, что "airBaltic" - стратегически важное для страны экспортирующее предприятие, которое привносит прямой вклад не только в авиационную отрасль, но и во всю латвийскую экономику. Чтобы предприятие продолжало расти, его руководство пообещало привлечь частный капитал в объеме 300 млн евро для реализации бизнес-плана.

"Свои обещания надо выполнять и, если обстоятельства меняются, всегда должен быть четкий план "Б". Работу совета и, в частности, его председателя Васкса, мы оцениваем по результатам, корректной и своевременной коммуникации и способности руководить предприятием в том числе в полные вызовов времена", - написал Бришкенс.

2025 год "airBaltic" начала с заявления о том, что в этом году в летний сезон из-за задержек в обслуживании двигателей, которую выполняет их производитель "Pratt & Whitney", авиакомпания прекратит полеты по 19 маршрутам, а также снизит частоту рейсов по 21 маршруту. Всего будет отменено 4670 полетов.

После этого заявления авиакомпании Бришкенс заявил в соцсетях, что совету "airBaltic" поручено немедленно разъяснить обоснованность решения об отмене рейсов и их влияние на сообщение Латвии.

Кроме того, сообщалось, что 30 августа 2024 года правительство в закрытой части заседания договорилось, что основной капитал "airBaltic" в рамках подготовки к первоначальному публичному предложению акций (IPO) будет сокращен на 571,293 млн евро и будет упрощена существующая структура акций предприятия, однако, согласно данным "Firmas.lv", до сих пор изменения не внесены.

В правилах сокращения основного капитала говорится, что основной капитал "airBaltic" будет сокращен до 25,179 млн евро.

Также сообщалось, что 30 августа правительство постановило, что государство после IPO "airBaltic" должно сохранить не менее 25% плюс одну акцию предприятия.