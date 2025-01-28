Меня шокировало существование концепта неграждан: как американец русский язык в Даугавпилсе практиковал

Парень родился в Санкт-Петербурге, но переехал во Флориду с родителями в возрасте трех лет. В Даугавпилс он приехал, чтобы практиковаться в русском языке, который немного знает с детства.

«Я думаю, что Даугавпилс — самый большой русскоязычный город в НАТО и в Европейском союзе, поэтому я приехал сюда, чтобы подтянуть свой русский язык», — объясняет он.

До приезда в Латгалию, он не подозревал, что кто-то может быть негражданином страны. И это официальный статус.

"Концепт неграждан перевернул моё сознание. Я даже себе не мог представить, что такая система здесь может быть, что такая интенсивная история с этой группой людей, и, конечно, возникает вопрос — как исправить это, что могут сделать другие страны», — рассказывает он.

Михайлов отметил, что узнав о негражданах, он первым делом выяснил, как поступили в аналогичной ситуации соседние страны. По его словом, он понимает обе стороны в Латвии и думает, что ситуацию с разделением людей на две группы нельзя рассматривать в черно-белом контексте.

"Настоящие латыши - их можно понять. Они говорят, что исторически они были в системе оккупации. И это не дало им возможности жить, как они хотели жить. (...) Но с другой стороны можно понять и бабушек, которые здесь живут, и которые только русский знают. Им трудно. (...) Но и в Россию они не могут, потому что они всю жизнь здесь прожили, в Латвии", - говорит Михайлов.

Юноша отмечает, что история Латвии полна нюансов, прежде всего за счет её географического положения и границ с другими странами. В Америке не многие знают о существовании Латвии, но он надеется применять полученный опыт и знания для разрешения некоторых американских вопросов.

Будущий дипломат также отметил, что его в Даугавпилсе шокировали несколько вещей: в их числе - отношение к русскоязычным и отношение к Украине.