Меньшинства, конечно, важны. Но эти русские… как то их многовато… Сикснис решил, что русского станет меньше

Он отметил, что совет обсудил поднятый Национальным советом по электронным СМИ (НСЭСМИ) вопрос о том, что общественные СМИ в Латвии не обязаны предлагать контент на языках меньшинств, который в реальности является контентом на русском языке, а также обращение оппозиционных депутатов Сейма в Конституционный суд с просьбой оценить соответствие Конституции нормы об использовании языков меньшинств в общественных СМИ.

Как указал Сикснис, это никоим образом не меняет принятое в апреле этого года СОЭСМИ решение, согласно которому с 2026 года единое латвийское общественное СМИ (LSM) должно разработать концептуально новый подход к производству контента на языках меньшинств, уменьшив долю русскоязычного контента.

"Это одна из ключевых задач, которую новому правлению LSM предстоит решить в первой половине следующего года при разработке новой стратегии", - сказал Сикснис.

Он отметил, что это будут значительные изменения по сравнению с тем, как в настоящее время производится контент на языках меньшинств. "Однако я не вижу, чтобы вопрос, поднятый НСЭСМИ и оппозиционными депутатами, как-то менял или влиял на эту [задачу]", - сказал Сикснис.

Он отметил, что контент на языках меньшинств в общественных СМИ должен быть сохранен. "Это часть сущности общественных СМИ - у всех европейских общественных СМИ есть определенная часть контента на языках меньшинств, чтобы охватить как можно более широкую аудиторию", - сказал Сикснис, добавив, что в Латвии, как и в Эстонии, исторически сложилась "особая ситуация", но с 2026 года она кардинально изменится.

Руководитель совета пока не смог назвать конкретную пропорцию, на которую будет сокращен русскоязычный контент в общественных СМИ, так как этот вопрос в первом полугодии следующего года будет рассматривать правление LSM. "Но ясно, что русскоязычный контент [в общественных СМИ] должен сокращаться", - сказал глава СОЭСМИ.