Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 6. Ноября Завтра: Leo, Leonarda, Leonards, Leons, Linards

Меньшинства, конечно, важны. Но эти русские… как то их многовато… Сикснис решил, что русского станет меньше

Редакция PRESS 5 ноября, 2024 11:27

Выбор редакции 0 комментариев

В общественных СМИ должен присутствовать контент на языках меньшинств, но его доля на русском языке должна быть сокращена, заявил агентству ЛЕТА председатель Совета по общественным электронным СМИ (СОЭСМИ) Янис Сикснис.

Он отметил, что совет обсудил поднятый Национальным советом по электронным СМИ (НСЭСМИ) вопрос о том, что общественные СМИ в Латвии не обязаны предлагать контент на языках меньшинств, который в реальности является контентом на русском языке, а также обращение оппозиционных депутатов Сейма в Конституционный суд с просьбой оценить соответствие Конституции нормы об использовании языков меньшинств в общественных СМИ.

Как указал Сикснис, это никоим образом не меняет принятое в апреле этого года СОЭСМИ решение, согласно которому с 2026 года единое латвийское общественное СМИ (LSM) должно разработать концептуально новый подход к производству контента на языках меньшинств, уменьшив долю русскоязычного контента.

"Это одна из ключевых задач, которую новому правлению LSM предстоит решить в первой половине следующего года при разработке новой стратегии", - сказал Сикснис.

Он отметил, что это будут значительные изменения по сравнению с тем, как в настоящее время производится контент на языках меньшинств. "Однако я не вижу, чтобы вопрос, поднятый НСЭСМИ и оппозиционными депутатами, как-то менял или влиял на эту [задачу]", - сказал Сикснис.

Он отметил, что контент на языках меньшинств в общественных СМИ должен быть сохранен. "Это часть сущности общественных СМИ - у всех европейских общественных СМИ есть определенная часть контента на языках меньшинств, чтобы охватить как можно более широкую аудиторию", - сказал Сикснис, добавив, что в Латвии, как и в Эстонии, исторически сложилась "особая ситуация", но с 2026 года она кардинально изменится.

Руководитель совета пока не смог назвать конкретную пропорцию, на которую будет сокращен русскоязычный контент в общественных СМИ, так как этот вопрос в первом полугодии следующего года будет рассматривать правление LSM. "Но ясно, что русскоязычный контент [в общественных СМИ] должен сокращаться", - сказал глава СОЭСМИ.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 5 реакций
Комментарии (0) 5 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В России объявили «нежелательной» ассоциацию игроков в «Что? Где? Когда?»

Мир 20:51

Мир 0 комментариев

Зарегистрированная в Лихтенштейне Международная ассоциация интеллектуальных игр поддерживает "иноагентов" и распространяет информацию, "дискредитирующую российские власти", сообщает Deutsche Welle, цитируя Генпрокуратуру РФ.

Зарегистрированная в Лихтенштейне Международная ассоциация интеллектуальных игр поддерживает "иноагентов" и распространяет информацию, "дискредитирующую российские власти", сообщает Deutsche Welle, цитируя Генпрокуратуру РФ.

Читать
Загрузка

Миллионы на вокзал Rail Baltica в Риге нашлись: чем пришлось пожертвовать для стройки века?

Важно 20:38

Важно 0 комментариев

Финансирование Фонда восстановления в размере 114,628 миллиона евро планируется перенаправить на завершение строительства южной части Рижского центрального вокзала в рамках железнодорожного проекта "Rail Baltica", говорится в проекте документа, подготовленном Министерством финансов.

Финансирование Фонда восстановления в размере 114,628 миллиона евро планируется перенаправить на завершение строительства южной части Рижского центрального вокзала в рамках железнодорожного проекта "Rail Baltica", говорится в проекте документа, подготовленном Министерством финансов.

Читать

Кабаны с работы в Юрмалу возвращаются? ЧП на вечерней трассе (ВИДЕО)

Для настроения 20:35

Для настроения 0 комментариев

Вчера вечером в Фейсбуке в группе Ездуны появились видео, как прямо по Юрмальской трассе в районе посёлка Пиньки прогуливается дикий кабанчик. 

Вчера вечером в Фейсбуке в группе Ездуны появились видео, как прямо по Юрмальской трассе в районе посёлка Пиньки прогуливается дикий кабанчик. 

Читать

Тяжелая авария под Саласпилсом: автомобиль протаранил тракторный прицеп с бревнами и перевернулся (ВИДЕО)

Важно 20:33

Важно 0 комментариев

Очевидцы сообщают в социальных сетях, что вечером 5 ноября на трассе А6 между Саласпилсом и Саулкални произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие: автомобиль протаранил тракторный прицеп.

Очевидцы сообщают в социальных сетях, что вечером 5 ноября на трассе А6 между Саласпилсом и Саулкални произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие: автомобиль протаранил тракторный прицеп.

Читать

По старинному методу: в Латвии прокладывают дороги из бревен и торфа

Для настроения 20:24

Для настроения 0 комментариев

Используя старинный метод, в районе Эргли предприятие Latvijas valsts meži (LVM) строит необычную лесную дорогу. Это будет дорога из брёвен. Такой метод был выбран потому, что путь проходит через участки с торфяным слоем глубиной почти пять метров, что делает строительство других типов дорог невозможным. Строители говорят, что это тяжелая, но интересная работа, ведь такие решения встречаются редко, сообщает Латвийское телевидение.

Используя старинный метод, в районе Эргли предприятие Latvijas valsts meži (LVM) строит необычную лесную дорогу. Это будет дорога из брёвен. Такой метод был выбран потому, что путь проходит через участки с торфяным слоем глубиной почти пять метров, что делает строительство других типов дорог невозможным. Строители говорят, что это тяжелая, но интересная работа, ведь такие решения встречаются редко, сообщает Латвийское телевидение.

Читать

«Чиновники должны нести ответственность перед обществом – политически, финансово и юридически»: Лидака

Важно 20:16

Важно 0 комментариев

В программе TV24 “Preses klubs”, обсуждая ответственность латвийских чиновников за различные нарушения, медиа эксперт, член правления ассоциации «За легальный контент» Гунта Лидака заявила, что должны быть механизмы, которые каким-то образом заставят госчиновников отвечать за принятые решения, которые наносят ущерб государству.

В программе TV24 “Preses klubs”, обсуждая ответственность латвийских чиновников за различные нарушения, медиа эксперт, член правления ассоциации «За легальный контент» Гунта Лидака заявила, что должны быть механизмы, которые каким-то образом заставят госчиновников отвечать за принятые решения, которые наносят ущерб государству.

Читать

Почему в магазинах залеживаются латвийские ягоды и фрукты: расследование

Бизнес 20:09

Бизнес 0 комментариев

В торговом центре мы наблюдали такую картину. На одной полке стояла в пластиковых упаковках латвийская малина и польская. Латвийской – несколько десятков упаковок, польской - две последние. И тут же купили и их... Почему же народ налегает на привозное и не спешит брать местное?

В торговом центре мы наблюдали такую картину. На одной полке стояла в пластиковых упаковках латвийская малина и польская. Латвийской – несколько десятков упаковок, польской - две последние. И тут же купили и их... Почему же народ налегает на привозное и не спешит брать местное?

Читать