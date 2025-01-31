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Мего внедряет в своих магазинах решение по управлению сроками годности, значительно сокращая пищевые отходы и повышая эффективность работы

Редакция PRESS 31 января, 2025 14:19

Бизнес 0 комментариев

Компания Mego, одна из крупнейших розничных сетей Латвии, внедряет в 90 своих магазинах программу по управлению сроками годности Why Waste в партнерстве с Upshop, ведущим мировым поставщиком технологий для магазинов. Это значительно сокращает количество пищевых отходов и повышает эффективность работы. По словам компании, в течение следующих двух лет планируется сократить количество непроданных продуктов на 50%.

«Внедряя новую систему управления и контроля за сроками годности, Mego не только переходит к более устойчивому функционированию, но и внедряет решения, повышающие операционную эффективность компании, – говорит Александр Афанасьев, менеджер по маркетингу Mego. – Решение упрощает отслеживание сроков годности, что экономит сотрудникам Mego до 2 часов в день, позволяя им сосредоточиться на других задачах, в том числе на качественном сервисе для обеспечения лучшего покупательского опыта».

A. Афанасьев выразил надежду, что сотрудничество между Mego и Upshop, интегрировав решение по управлению сроками годности, не только позволит компании решить ключевые проблемы в секторе розничной торговли продуктами питания – сокращение отходов, управление временем и устойчивое развитие, но и мотивирует других игроков латвийского сектора розничной торговли делать все больше и больше для устойчивого развития.

«Выбор Mego в пользу внедрения этого решения в своих магазинах был сделан после тщательного анализа, который выявил значительные преимущества, включая данные в реальном времени и возможность улучшить процесс принятия решений и управления запасами. После поэтапного внедрения в отдельных магазинах и проверки эффективности программы на местах, к концу февраля Mego внедрит программу Why Waste во всех своих магазинах.

«Компания намерена вдвое сократить количество непроданных товаров в течение следующих двух лет, стремясь к еще большей эффективности, продолжая совершенствовать наши операционные процессы», – говорит руководитель маркетинга Mego.

«Присоединение Mego к системе управления сроками годности товаров Upshop свидетельствует о готовности компании развивать розничную торговлю и способствовать сокращению пищевых отходов. Мы гордимся сотрудничеством с одним из ведущих латвийских розничных торговцев, который продолжает свой путь к совершенству», – говорит директор по продажам Upshop Бен Холден.

«Upshop – ведущий мировой поставщик технологий для магазинов. Операционная платформа компании призвана упростить процессы планирования, заказа, производства и оптимизации запасов для предприятий розничной торговли продуктами питания.

«Mego – одна из крупнейших сетей розничной торговли продуктами питания в Латвии, со 100% латвийским капиталом и более чем 25-летним опытом работы на рынке. Сеть насчитывает 90 магазинов под брендом Mego, в которых работает более 2 300 человек. Компания стремится строить устойчивый и ответственный бизнес, создавая добавленную стоимость для местных сообществ.

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