Установлено, что от действий мошенников пострадали 19 человек. Общий размер нанесённого ущерба пока уточняется, поскольку преступная группа действовала на протяжении длительного времени.

Пострадавшие были вовлечены в фиктивные инвестиционные проекты. У жителей Латвии участники группы мошенническим путём выманили не менее 340 000 евро. Однако точная сумма ущерба пока остаётся неизвестной.

Изначально сотрудники Отдела по борьбе с киберпреступностью выявили крупную схему инвестиционного мошенничества.

Мошенники представлялись «инвестиционными экспертами» и обещали высокую прибыль. Чтобы завоевать доверие граждан, операторы так называемого кол-центра использовали методы социальной инженерии — утверждали, что обладают значительным опытом в инвестиционной сфере, и убеждали установить на устройства жертв программы для удалённого доступа. Преступники лгали, что это необходимо для того, чтобы якобы помочь абонентам успешно вложить деньги.

В распоряжении звонивших находилась база данных клиентов с персональной информацией. Для легализации незаконно полученных финансовых средств члены организованной преступной группы регистрировались в Украине как индивидуальные предприниматели и маскировались под поставщиков услуг в сфере программирования.

Благодаря совместному расследованию правоохранительных органов Латвии и украинского Отдела по борьбе с киберпреступностью удалось собрать доказательства и проследить путь перемещения незаконно полученных средств — от виртуальных кошельков пострадавших до конечных получателей.

Правоохранители обеих стран провели более 30 обысков в разных регионах Украины, проверив места жительства, работы и транспортные средства подозреваемых.

В ходе обысков были изъяты компьютерная техника, серверы, криптовалютные кошельки, мобильные телефоны, документы, банковские карты, носители данных, а также автомобили класса «люкс», приобретённые на средства, полученные преступным путём. Суд наложил арест на имущество.

Четырём лицам, в том числе организатору группы, предъявлены обвинения по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Суд избрал подозреваемым меры пресечения — арест и домашний арест.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Устанавливаются и другие лица, возможно причастные к преступной деятельности.

Международное сотрудничество осуществлялось при поддержке Евроюста (Агентства Европейского Союза по сотрудничеству судебных органов по уголовным делам) и Европола (Европейского полицейского ведомства), с участием прокуратуры Латвийской Республики.