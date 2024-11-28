Он поспешил сообщить, что наибольшая концентрация командиров украинской армии наблюдалась в Риге на параде в честь Дня независимости, в котором также участвовали страны НАТО, и ему было противно видеть, как по улицам Риги снова маршируют немцы.

Мамыкин, конечно, высмеивал малочисленность и плохое оснащение латвийской армии. Президента нашей страны Эдгара Ринкевича назвал шизофреником, потому что, с одной стороны, он призывал к минуте молчания почтить память украинцев, погибших на войне, с другой стороны, он призывал украинцев продолжать сражаться. Противоречия в этих сообщениях видит только Мамыкин, для которого это кажется странным, в отличие от цивилизованного мира.

Тухлой идеологической вишенкой на заплесневелом торте стало использование Мамыкиным ненормативной лексики, свойственной русскому «мужчине». Другими словами, он, пытаясь быть остроумным, но на самом деле смущаясь, добавил, что о латвийском военном параде нужно знать только то, что им командовала женщина с многозначительной фамилией Блёдоне, чью фамилию он произносил таким образом, что существовало отдаленное фонетическое сходство с грубым русским матерным словом.

Это все, что нужно знать о Мамыкине.