Мальчик был всего в 500 метрах от дома, его искали целых 7 часов — почему? По следам трагедии под Резекне

Читатель пишет: «Почему потребовалось почти 7 часов, чтобы найти мальчика в полукилометре от дома? Разве это серьезно? Разве кто-то не должен взять на себя ответственность за то, что в первый час не прочесал всю территорию вокруг дома, хотя бы в радиусе километра? Разве так мы ищем зимой годовалого ребенка без обуви? В 500 метрах от дома? Сердце мальчика колотилось, каждая минута была на счету».

Чтобы узнать ответы на эти важные вопросы, мы обратились в Латгальский региональный штаб Государственной полиции.

Нам сообщили, что сотрудники Госполиции немедленно выехали на место происшествия, чтобы начать поиски.

Какова тактика полиции в таких случаях? «Поисковая работа организована в соответствии с разработанными алгоритмами. Сначала обыскиваются ближайшие окрестности, включая хозяйственные постройки и задние дворы. Также прочесываются близлежащие водоемы, канавы и обочины дорог. Затем область поиска расширяется. Параллельно с поисковой работой полиция разрабатывает несколько возможных версий, а также опрашивает очевидцев. Кроме того, учитываются окрестности, где пропал человек. В случаях, когда поиски затягиваются, меняется тактика, территория делится на сектора и проводится повторная проверка».

Полиция принимает информацию об отсутствии пропавшего человека в любое время дня и ночи, независимо от места, времени и обстоятельств его исчезновения. Если о пропаже человека заявили его родственники, следует немедленно обратиться в государственную полицию. Особенно если пропал ребенок. Полиция немедленно отправится на место происшествия, чтобы начать поиски. К поискам также будут привлечены все имеющиеся подразделения и сотрудники других ведомств.

Мы также хотели узнать, используются ли в таких случаях собаки, беспилотники и другие возможные ресурсы, способные облегчить поиск. Государственная полиция поясняет: «Для проведения поиска задействуются необходимые ресурсы. В поисках задействованы кинологи со служебными собаками, а также такое оборудование, как вертолеты и беспилотники». Следует отметить, что на использование техники влияют и погодные условия, например, сильный снегопад затрудняет поиск. В этой ситуации также необходимо привлекать коллег из Государственной пожарно-спасательной службы, пограничной службы, Земессардзе, а также волонтерские организации, участвующие в поиске. Бывают случаи, когда полиция просит добровольцев из числа населения помочь в поисках. Следует отметить, что участие добровольцев координируется, поскольку важно, чтобы все действия были согласованы и не было риска нарушения поисковых мероприятий или безопасности самих добровольцев».

Видимо, в данном случае все обстоятельства сложились неблагоприятно для поисков, поэтому мальчика не нашли раньше. Но все ли возможное было сделано для него? Этот вопрос остается открытым, заключает издание.