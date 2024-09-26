Бриедис приглашает потенциальных участников откликнуться и поделиться опубликованным призывом, чтобы охватить как можно больше людей и сделать мероприятие массовым. «Друзья, у меня есть идея организовывать открытые тренировки каждую субботу в Гризинькалнсе, чтобы объединить всех вокруг спорта и активного образа жизни. Это будет отличная возможность для всех - детей, родителей, взрослых и подростков - встретиться, заняться спортом и провести время вместе. Как вы думаете, вы бы пришли на такую тренировку? Готовы ли вы принять участие вместе со своей семьей, друзьями? Поделитесь своими мыслями и дайте нам знать, кто готов присоединиться!

Пожалуйста, поделитесь этой информацией с другими! Мне важно знать, готовы ли люди участвовать в подобных тренингах. Ваши ответы помогут сделать это событие массовым и легендарным», - пишет Майрис.

Стоит отметить, что в комментариях идея Бриедиса получила положительный отклик. Судя по всему, люди готовы принять участие.