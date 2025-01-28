Magnum Travel: уникальные туры из Риги

В последние годы северная и древнейшая столица Португалии входит в десятку самых популярных туристических направлений Европы. А причин этому несколько.

Во-первых, сказочные улочки старого города, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Во-вторых, знаменитый многоуровневый металлический мост, спроектированный учеником того самого Эйфеля. Этот мост соединяет исторический центр со старым городом мастеров портвейна. В-третьих, комфортный теплый климат и побережье Атлантики с ее широкими песчаными пляжами, до которых можно легко и быстро доехать на винтажном трамвае. А также низкие цены, гостеприимные и спокойные португальцы, гастрономическое разнообразие и широкий выбор рыбы и морепродуктов.

Но поражающие воображение жемчужины региона таятся за пределами города. Прекрасная долина реки Дору, где склоны холмов украшены террасами виноградников, захватывающие дух пейзажи со средневековыми дворцами и монастырями — все это, по словам туристов Magnum, входит в топ самых прекрасных мест на Земле. Прогулка на лодке по зеркальной глади Дору оставляет незабываемое чувство умиротворения, а посещение старинных виноделен (это невероятно интересно!) становится популярнейшим мероприятием среди приезжающих латвийцев.

Преимущество путешествий с Magnum Travel в том, что туристы успевают посетить не только широко известные достопримечательности. Например, недалеко от Порту скрывается Авейру, или португальская Венеция, — это небольшой, но невероятно красочный городок с живописными каналами и традиционными деревянными лодочками, расписанными вручную местными мастерами.

Конечно же, в самом Порту поражает абсолютно уникальная и единственная в своем роде архитектура, здания, украшенные знаменитой расписной плиткой азулежу, которая невероятно красиво смотрится на фотографиях. Яркую португальскую плитку можно встретить повсюду — на фасадах домов, церквей и даже на станциях метро. Еще одно фотогеничное место — это знаменитая библиотека, вдохновившая Джоан Роулинг на сочинение книг о Гарри Поттере (да-да, самая успешная писательница современности начинала свой путь именно в Порту). И хорошо знакомое многим волшебство Хогвартса начиналось именно в этом городе. Гурманам обязательно надо попробовать знаменитые на весь мир «паштел де ната», и менее известные «овуш молеш», доступные только в этом регионе, — это сладость, изготовленная из яичного желтка и сахара, завернутая в тонкую рисовую бумагу.

Порту — это живой, абсолютно уникальный город и регион, выделяющийся во всей Европе и несравнимый ни с чем. С IV века этот город возводил сам себя, и тысячелетний дух северной столицы, не пострадавшей ни разу за всю историю Европы, делает это место обязательным для посещения на карте любого туриста. Прекрасная природа, древняя история и тысячелетняя тайна спокойствия этого города преображают каждого, кто его посетит. Туристы после посещения Порту увозят с собой вдохновение, радость от совершенного открытия и желание продолжать расширять границы собственной карты мира.

Magnum Travel: путешествия, которые вдохновляют

Если вы мечтаете открыть для себя новые уголки мира, как побывать на популярных туристических маршрутах, так и увидеть скрытые уникальные достопримечательности, советуем обратить внимание на клуб путешественников Magnum Travel. Эта туристическая компания существует с 2018 года и уже завоевала сердца многих любителей путешествий в Латвии.

Чем уникален Magnum Travel? Главное преимущество клуба — доступные и насыщенные программы. За разумную цену туристы Magnum Travel получают возможность погрузиться в тщательно спланированное путешествие, где каждый день наполнен продуманными экскурсиями, посещением музеев, замков и дворцов, гастрономическими дегустациями вина и сыра, а также знаменитыми среди «магнумчан» долгими пешими прогулками по живописным пейзажам с захватывающими видами.

Во время туров участники могут полностью расслабиться и довериться команде профессиональных гидов и сопровождающих, следуя заранее продуманному графику. Абсолютно все заботы Magnum Travel берет на себя, что позволяет путешественникам по-настоящему насладиться отдыхом и не упустить самое важное. Уникальность Magnum Travel в том, что они показывают не только самые знаменитые достопримечательности, но и скрытые жемчужины городов и регионов, которые часто остаются за рамками массового туризма. За неделю путешествия гости городов узнают места так глубоко, как другие часто не успевают и за месяц самостоятельных поездок. Такой подход придает путешествиям с Magnum уникальность — попробовав раз, туристы возвращаются снова и снова. Их отзывы говорят сами за себя!

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Жанна и Айгар

«Пишет вам Лариса из Риги. Вся наша семья — заядлые путешественники. Мы часто проводим отпуска и выходные за границей. И между собой шутим: если бы Христофор Колумб открывал свою Америку сейчас, он обязательно обратился бы к услугам вашей компании. Таким образом он сэкономил бы не только время и деньги, но и нервы, а его открытие было бы не только увлекательным и более комфортным. Мы опытные путешественники и знаем — одно дело обещать в поездке все чудеса света, другое дело — исполнить так, чтобы вы все их увидели, причем вовремя и без накладок, как это умеют сделать в Magnum Travel».

Лариса

«Программа великолепная и выполнена на 100%, с дополнительными приятными бонусами. Группа была небольшая, но очень дружная. Чувствовалось, что ты в компании единомышленников».

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