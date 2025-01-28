Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 28. Января Завтра: Karlis, Spodris
Доступность

Magnum Travel: уникальные туры из Риги

Путешествия Редакция PRESS 28 января, 2025 12:12

Путешествия

Порту — нераскрытая жемчужина Португалии.

В последние годы северная и древнейшая столица Португалии входит в десятку самых популярных туристических направлений Европы. А причин этому несколько.

Во-первых, сказочные улочки старого города, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Во-вторых, знаменитый многоуровневый металлический мост, спроектированный учеником того самого Эйфеля. Этот мост соединяет исторический центр со старым городом мастеров портвейна. В-третьих, комфортный теплый климат и побережье Атлантики с ее широкими песчаными пляжами, до которых можно легко и быстро доехать на винтажном трамвае. А также низкие цены, гостеприимные и спокойные португальцы, гастрономическое разнообразие и широкий выбор рыбы и морепродуктов.

Но поражающие воображение жемчужины региона таятся за пределами города. Прекрасная долина реки Дору, где склоны холмов украшены террасами виноградников, захватывающие дух пейзажи со средневековыми дворцами и монастырями — все это, по словам туристов Magnum, входит в топ самых прекрасных мест на Земле. Прогулка на лодке по зеркальной глади Дору оставляет незабываемое чувство умиротворения, а посещение старинных виноделен (это невероятно интересно!) становится популярнейшим мероприятием среди приезжающих латвийцев.

Преимущество путешествий с Magnum Travel в том, что туристы успевают посетить не только широко известные достопримечательности. Например, недалеко от Порту скрывается Авейру, или португальская Венеция, — это небольшой, но невероятно красочный городок с живописными каналами и традиционными деревянными лодочками, расписанными вручную местными мастерами.

Конечно же, в самом Порту поражает абсолютно уникальная и единственная в своем роде архитектура, здания, украшенные знаменитой расписной плиткой азулежу, которая невероятно красиво смотрится на фотографиях. Яркую португальскую плитку можно встретить повсюду — на фасадах домов, церквей и даже на станциях метро. Еще одно фотогеничное место — это знаменитая библиотека, вдохновившая Джоан Роулинг на сочинение книг о Гарри Поттере (да-да, самая успешная писательница современности начинала свой путь именно в Порту). И хорошо знакомое многим волшебство Хогвартса начиналось именно в этом городе. Гурманам обязательно надо попробовать знаменитые на весь мир «паштел де ната», и менее известные «овуш молеш», доступные только в этом регионе, — это сладость, изготовленная из яичного желтка и сахара, завернутая в тонкую рисовую бумагу.

Порту — это живой, абсолютно уникальный город и регион, выделяющийся во всей Европе и несравнимый ни с чем. С IV века этот город возводил сам себя, и тысячелетний дух северной столицы, не пострадавшей ни разу за всю историю Европы, делает это место обязательным для посещения на карте любого туриста. Прекрасная природа, древняя история и тысячелетняя тайна спокойствия этого города преображают каждого, кто его посетит. Туристы после посещения Порту увозят с собой вдохновение, радость от совершенного открытия и желание продолжать расширять границы собственной карты мира.

Magnum Travel: путешествия, которые вдохновляют

Если вы мечтаете открыть для себя новые уголки мира, как побывать на популярных туристических маршрутах, так и увидеть скрытые уникальные достопримечательности, советуем обратить внимание на клуб путешественников Magnum Travel. Эта туристическая компания существует с 2018 года и уже завоевала сердца многих любителей путешествий в Латвии.

Чем уникален Magnum Travel? Главное преимущество клуба — доступные и насыщенные программы. За разумную цену туристы Magnum Travel получают возможность погрузиться в тщательно спланированное путешествие, где каждый день наполнен продуманными экскурсиями, посещением музеев, замков и дворцов, гастрономическими дегустациями вина и сыра, а также знаменитыми среди «магнумчан» долгими пешими прогулками по живописным пейзажам с захватывающими видами.

Во время туров участники могут полностью расслабиться и довериться команде профессиональных гидов и сопровождающих, следуя заранее продуманному графику. Абсолютно все заботы Magnum Travel берет на себя, что позволяет путешественникам по-настоящему насладиться отдыхом и не упустить самое важное. Уникальность Magnum Travel в том, что они показывают не только самые знаменитые достопримечательности, но и скрытые жемчужины городов и регионов, которые часто остаются за рамками массового туризма. За неделю путешествия гости городов узнают места так глубоко, как другие часто не успевают и за месяц самостоятельных поездок. Такой подход придает путешествиям с Magnum уникальность — попробовав раз, туристы возвращаются снова и снова. Их отзывы говорят сами за себя!

«Отдых с Магнум не только знакомит со странами (это наша уже третья поездка), но и знакомит с «изюминками» стран. А самое главное — дает возможность полностью расслабиться, ведь за тебя уже все продумали».

Жанна и Айгар

«Пишет вам Лариса из Риги. Вся наша семья — заядлые путешественники. Мы часто проводим отпуска и выходные за границей. И между собой шутим: если бы Христофор Колумб открывал свою Америку сейчас, он обязательно обратился бы к услугам вашей компании. Таким образом он сэкономил бы не только время и деньги, но и нервы, а его открытие было бы не только увлекательным и более комфортным. Мы опытные путешественники и знаем — одно дело обещать в поездке все чудеса света, другое дело — исполнить так, чтобы вы все их увидели, причем вовремя и без накладок, как это умеют сделать в Magnum Travel».

Лариса

«Программа великолепная и выполнена на 100%, с дополнительными приятными бонусами. Группа была небольшая, но очень дружная. Чувствовалось, что ты в компании единомышленников».

 

Если у вас есть вопросы или вам нужна помощь, звоните: (+371) 20391081,
или пишите — info.magnumtravel@gmail.com.     

https://magnumtravel.lv/lv,
facebook.com/magnumtravel,   

instagram.com/info.magnumtravel

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Андрей Козлов: «А почему Xiaomi Arena, а не Laima Arena? Хотя стоп — Laima уже давно не наша…»

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Член партии «Стабильности!» Андрей Козлов подробно прокомментировал ситуацию с переименованием одной из знаковых площадок латвийской столицы, выразив свою обеспокоенность тем, как легко национальные символы утрачивают свою идентичность.

Член партии «Стабильности!» Андрей Козлов подробно прокомментировал ситуацию с переименованием одной из знаковых площадок латвийской столицы, выразив свою обеспокоенность тем, как легко национальные символы утрачивают свою идентичность.

Читать
Загрузка

«Деньги нужно списать или какой-то бюджет?» Снега нет, а в Риге продолжают сыпать соль на улицы

Важно 20:49

Важно 0 комментариев

Ранним утром, гуляя с собаками, жительница Риги Ирена заметила трактор, посыпавший солью пешеходный тротуар в Ильгюциемсе. Это её весьма удивило, ведь антигололедные меры проводились в день, когда температура воздуха была значительно выше нуля, сообщает Bez Tabu.

Ранним утром, гуляя с собаками, жительница Риги Ирена заметила трактор, посыпавший солью пешеходный тротуар в Ильгюциемсе. Это её весьма удивило, ведь антигололедные меры проводились в день, когда температура воздуха была значительно выше нуля, сообщает Bez Tabu.

Читать

Взрыв газа на Румбуле: два человека получили серьезные ожоги

ЧП и криминал 20:46

ЧП и криминал 0 комментариев

В садовом домике недалеко от Риги, предположительно, в результате взрыва газового баллона, серьезные ожоги получили два человека. Оба жителя небольшого строения смогли выбраться из охваченного пламенем домика до прибытия спасателей, и позже были доставлены в больницу.

В садовом домике недалеко от Риги, предположительно, в результате взрыва газового баллона, серьезные ожоги получили два человека. Оба жителя небольшого строения смогли выбраться из охваченного пламенем домика до прибытия спасателей, и позже были доставлены в больницу.

Читать

«Какой позор!» Люди возмущены сменой названия «Арены Рига»

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

"Арена Рига" переименована на пять лет в "Xiaomi Арену", сообщили представители SIA "Arēna Rīga". Председатель правления управляющей компании "Arēna Rīga" Ģиртс Крастиньш рассказал агентству LETA, что сотрудничество с "Xiaomi" поспособствует развитию арены, позволив компании сосредоточиться на инновациях.

"Арена Рига" переименована на пять лет в "Xiaomi Арену", сообщили представители SIA "Arēna Rīga". Председатель правления управляющей компании "Arēna Rīga" Ģиртс Крастиньш рассказал агентству LETA, что сотрудничество с "Xiaomi" поспособствует развитию арены, позволив компании сосредоточиться на инновациях.

Читать

НАТО: У России был заговор с целью убийства главы Rheinmetall

Важно 20:20

Важно 0 комментариев

Высокопоставленный представитель альянса официально подтвердил, что существовал российский заговор с целью убийства Армина Паппергера. В июле 2024 года спецслужбы США и Германии сорвали покушение на его жизнь, сообщает Deutsche Welle.

Высокопоставленный представитель альянса официально подтвердил, что существовал российский заговор с целью убийства Армина Паппергера. В июле 2024 года спецслужбы США и Германии сорвали покушение на его жизнь, сообщает Deutsche Welle.

Читать

Латвия поборется за участие в «Евровидении»: предстоит пробиться через второй полуфинал

История и культура 20:16

История и культура 0 комментариев

В 2025-м песенный конкурс «Евровидение» пройдет во швейцарском Базеле, Латвии для выхода в решающую стадию предстоит пробиться через второй полуфинал, пишет LSM+ об итогах жеребьевки, проведенной Европейским вещательным союзом (EBU).
Состав участников полуфиналов определен случайным образом путем жеребьевки стран, «разложенных» по шести группам.

В 2025-м песенный конкурс «Евровидение» пройдет во швейцарском Базеле, Латвии для выхода в решающую стадию предстоит пробиться через второй полуфинал, пишет LSM+ об итогах жеребьевки, проведенной Европейским вещательным союзом (EBU).
Состав участников полуфиналов определен случайным образом путем жеребьевки стран, «разложенных» по шести группам.

Читать

500 учителей должны доказать свое владение латышским: Центр госязыка проводит массовые проверки

Важно 20:05

Важно 0 комментариев

Самоуправление Даугавпилса попросило соответствующие учреждения прекратить проверку уровня владения государственным языком у педагогов в середине учебного года, так как это может создать проблемы для школ в реализации образовательных программ. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.

Самоуправление Даугавпилса попросило соответствующие учреждения прекратить проверку уровня владения государственным языком у педагогов в середине учебного года, так как это может создать проблемы для школ в реализации образовательных программ. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.

Читать