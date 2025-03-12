Магазины, рынки, офисы: что нового строится и планируется в Риге?

Куда пойдём за мясом?

Приказ: рынкам торговать и развлекать!

Кто в Латвии и даже за рубежом не знает рижский Центральный рынок? Десятилетиями он снабжал рижан и жителей пригорода свежими овощами-фруктами, мясом, рыбой. Полюбоваться его великолепием приводили группы иностранных туристов, о том, как пройти на big market, спрашивали туристы на улицах латвийской столицы. Но в последнее время угасает эта достопримечательность Риги.

Забывается и шумная жизнь исторического Видземского рынка. По его заброшенной территории гуляет ветер, а пяток одиноких киосков только придают картине еще больше депрессивности. Уходит былая слава...

Нынешние столичные власти, отличающиеся решительностью и зачастую непредсказуемостью действий, решили вдохнуть новую жизнь в старые рынки. Главные рижские рынки — Центральный и Видземский — должны совместить торговую функцию с развлекательной и спортивной.

Таковыми видит их предприятие самоуправления Rīgas nami, которое руководит и отвечает за объекты столичной недвижимости и в ведении которого сейчас 45 объектов недвижимости. Многие из них требуют ремонта - и предприятие горит жаждой деятельности.

Историческим рынкам нужно придать новое звучание, сохранив их уникальность. Значит, сделать как во всем мире, где рынки превращаются в мультифункциональные объекты, сочетающие в себе торговую функцию с культурной и спортивной. (А к нам-то приезжали из Европ посмотреть на настоящий рынок...)

В Rīgas nami признают, что Центральный рынок является крупнейшим крытым рынком Европы, это визитная карточка нашего города. Но для торговли продуктами питания уже не требуется таких площадей, и надо вдохнуть сюда жизнь, чтобы она кипела и вечером. (А может, лучше создать благоприятную среду для торговли фермерским хозяйствам и частникам?)

Для развития Центрального рынка нужны многомиллионные инвестиции, пока же денег хватает, только чтобы отремонтировать крышу. Но есть идея сдать в аренду мясной павильон, чтобы частный арендатор привел его в порядок, а потом начать там культурную или спортивную деятельность. Минимальные инвестиции — 5-8 млн. евро. Если не получится, говорят в Rīgas nami, то через пару лет его придется закрыть из-за плохого технического состояния...

18 марта пройдет аукцион, на котором будет предлагаться долгосрочная аренда Видземского рынка, который также ждет крупных инвестиций. Кто выиграет - получит почетное право провести дорогостоящее восстановление исторических павильонов и обеспечение инфраструктуры. Условие: рынок должен остаться рынком, а не превратиться в торговый центр. При этом культурные мероприятия приветствуются.

Образец современной рыночной культуры для организаторов от Рижского самоуправления – обновленный Агенскалнский рынок...

«Ригас модес» или «Ригас офисс»?

В этом году в стареющие здания будет инвестировано более 5 млн. евро

В частности, скоро должна начаться реновация здания Rīgas modes. Этот проект в течение нескольких лет потребует не менее 15 млн. евро. Нужно обновить элементы конструкции, улучшить энергоэффективность здания.

А куда переедут Рижская центральная библиотека, департамент жилья и среды Рижской думы, единый центр обслуживания клиентов предприятий самоуправления?

Планируется, что реновация будет проходить поэтапно, этаж за этажом. Все учреждения и службы, находящиеся в здании, продолжат работать. Простому жителю трудно представить, как это будет, но работы планируется начать уже в этом году — с обновления Рижской центральной библиотеки. Инвестиции на данном этапе составят 700 тысяч евро.

Правда, неизвестно, останутся ли там нынешние обитатели после реновации, когда будут оборудованы современные офисы. Может, подселят куда на окраину города - в помещения закрывающихся школ, а новые офисы сдадут в аренду. Самый центр как никак. Ведь планируется переезд на улицу Талею, где располагается Служба госдоходов, многих государственных служб, занимающих помещения в историческом центре. А куда освободившиеся здания?

Тайна колеса обозрения

Оно строится, строится, строится...

Дата открытия для посетителей 65-метрового колеса обозрения в парке Узварас переносилась неоднократно. Сначала публике обещали аттракцион к Дням Риги в августе, потом к Рождеству, а теперь уже обтекаемо – в первом квартале 2025-го, последний месяц которого уже наступил.

Но вот уже с ноября прошлого года колесо стоит готовенькое – то есть с кабинками. 30 штук, куда могут поместиться по 6-8 пассажиров, причем с обогревом и кондиционером – на любое время года. У колеса уже есть имя - Riga Rise ("Рига пробуждается"). Но назвать – не главное, как мы знаем по опыту чешских поездов с игривым именем Vivi, которые никак не хотели ездить по нашим железным колеям.

Вот и эту махину еще надо запустить. Что происходит с панорамным колесом, которое, как представили рижанам, – самое высокое в странах Балтии? Ведь высота 65 метров - козырная карта в соперничестве трех столиц, здесь Рига может поправить свои позиции, а то Вильнюс уже обогнал столицу Латвии по числу жителей...

И вот в парке, где два года назад тогдашний мэр Мартиньш СТАКИС дал команду демонтировать памятник Воинам-освободителям, в качестве смены приоритетов должно было вознестись амбициозное колесо. Но, увы, процесс затянулся (впрочем, не впервые).

Жители, проезжающие каждый день мимо парка, приходящие сюда на пробежку или прогулку с детьми, уже привыкли к статичной картине. Газон со свежим черноземом, павильон винтажного вида, и над всем этим - безмолвное колесо. Посмотрев на него, украшенное огнями на праздник, местные шутники предложили так его и использовать – для украшения цветными лампочками по праздникам: чтобы зря не пропадали вложенные средства...

Соответственно, у жителей возникают вопросы: когда колесо запустят? И во сколько оно обошлось рижанам?

Информация о таинственном колесе разная. Например, такая. Компания RPR Operators планировала инвестировать 8 млн. евро в создание зоны отдыха с колесом обозрения в Пардаугаве. Ранее одно популярное издание сообщило, что строительство обошлось более чем в 10 млн. евро...

Другая скандальная новость: главный собственник колеса обозрения в Пардаугаве - бизнесмен российского происхождения с видом на жительство в Латвии и гражданством одного из Карибских островов, который к тому же попал в санкционный список Украины.

Как сообщил журнал Ir, владелец колеса Рустам ГИЛЬФАНОВ контролирует оператора сооружения через компанию, зарегистрированную на Мальте. Более того, летом прошлого года этот бизнес был заложен кипрской компании за 4,7 млн. евро.

По официальным данным, будучи единственным участником аукциона, организованного Рижской думой, компания RPR Operators выиграла право на строительство осенью 2019 года. Дело было при и. о. мэра Олеге БУРОВЕ, который закрыл амбразуру после вынужденной отставки многолетнего мэра Нила УШАКОВА. Якобы на заседании думы Буров выразил проекту поддержку словами: «Мы развиваем Пардаугаву, мы голосуем за это решение!"

В компании RPR Operators сообщили: слухи о том, что колесо заложено, искажают действительную картину. Кроме того, Рижское колесо обозрения всегда было полностью частным бизнес-проектом, реализуемым на привлеченные средства с прозрачным происхождением. У исполнителей проекта и инвесторов нет никаких связей с «государством-агрессором» или санкциями, введенными Латвией или международным сообществом. И ложными являются предположения, что из-за этих факторов сдача объекта затягивается.

Также компания заявила, что проект реализуется с соблюдением всех стандартов безопасности ЛР и ЕС и нормативных актов...

Рижская дума заключила договор с RPR Operators на 30 лет — максимально возможный по закону срок.

Цену билета организаторы пока не называют – 10 или 20 евро, все будет зависеть от расходов на установку колеса и его содержание.

Проверка на прочность колеса уже прошла. В ходе испытаний использовали почти тысячу бутылок воды местного производителя общим весом более 18 тонн — они заменяли пассажиров во время нагрузки на конструкцию.

Так что, возможно, скоро колесо завертится, закрутится...

За событиями следила Эва ГАЙЛЕ