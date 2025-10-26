Маэстро снова на сцене! Внучка поделилась душевным роликом (ВИДЕО)

Из информации, дополняющей ролик, видно, что он снят на концерте в Доме музыки "Дайле". Как уточняет портал Jauns.lv, речь идёт о спектакле "Шекспир. Сонеты. Паулс | Бусулис | Кейшс".

Недавно сообщалось о переносе концертов с участием Маэстро - это известие вызвало у публики обеспокоенность его здоровьем.