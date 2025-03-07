Люди в панике, многие плачут: пассажирка airBaltic об отмене рейса из Дубая

По словам женщины, среди пассажиров царит хаос: люди плачут, они устали, они грустные и нервные, у некоторых проблемы со здоровьем.

„Из-за местных ограничений самолету, который может летать в Европе, не разрешают вылететь из ОАЭ. airBaltic соблюдает местные правила, поэтому не может осуществить этот рейс“, – сказано в комментарии, полученном Delfi.

Моника рассказала, что происходит среди пассажиров рейса: „Люди ведут себя по-разному, одни покупают новые билеты. Некоторые говорили, что билет стоил больше 1000 евро, другие нашли через Польшу по 300 евро. Многим предложили варианты через Франкфурт и Гамбург на 15.00 и 15.15 ч. Все бежали, опаздывали. Местные авиалинии отказались регистрировать, поскольку до вылета было меньше часа“.

По словам женщины, между терминалами большое расстояние, поэтому пассажиры ждали автобус. Из точки A в точку Б пешком идти 55 минут.

Моника заметила, что airBaltic плохо наладила связь и с теми, кто покупал билеты напрямую. Еще одной группе прислали билеты, но люди не могут регистрироваться на рейс, потому что не успевают добраться до пункта регистрации: "Здесь все злятся, все несчастны. Не из-за отмены рейса, а из-за бардака".

Эксперт по защите прав авиапассажиров Балис Римкус советует в такой ситуации, во-первых, остановиться на мгновение и свободно вздохнуть. airBaltic - европейская компания, зарегистрированная в Латвии, это дает возможность воспользоваться правом Nr. 261 регламента ЕС, которое касается перелетов не из страны ЕС в страну ЕС. Сначала надо думать не о компенсации, а о том, как вернуться в Литву.

„Авиакомпания должна предложить варианты. Если не предложит, пассажиры могут искать варианты сами. Необязательно спешить и пытаться немедленно улететь, есть право на выбор удобного времени, если рейс отозван“.

Если пассажиры видят, что не успевают на рейс, лучше отказаться и ждать другого предложения. О ночлеге, если он нужен, должна позаботиться авиакомпания или же компенсировать эти расходы. Правда, это не значит, что вы можете выбирать самые дорогие апартаменты, за них деньги не вернут. Компенсируют не только ночлег, но и питание. Иногда об этом заботится сама авиакомпания.

Когда вы вернетесь домой, обращайтесь за компенсацией. „Компенсация зависит от расстояния перелета. Расстояние между Думаем и Вильнюсом 4090 км (это последняя категория, от 3500 км), – сказал эксперт. – Компенсация составляет 600 евро на человека“. Чем меньше расстояние, тем меньше компенсация.