«Люди дорогие, у нас над головой 50 кг тротила»: евродепутат решил быть открытым с обществом

Он развивает свою мысль в эфире телепрограммы:

"В Финляндии нет проблемы сказать: мы должны готовиться к ядерной войне, нет проблемы открыто говорить, какая сейчас ситуация, раздавать буклеты...

Мы не знаем, почему боимся сказать: люди дорогие, у нас над головой 50 килограммов тротила, будьте осторожны! Или честно признаться: мы проспали, есть такие-то проблемы, мы их решим, исправим. Всегда есть какое-то молчание в стиле Джеймса Бонда и манипуляции, но рано или поздно все равно все выходит наружу. И общество чувствует... Честное общение, я думаю, окупается в долгосрочной перспективе".