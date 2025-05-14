Любители собирать чернику могут расслабиться — в этом году она берет перерыв



Недавно на Латвию обрушились весенние заморозки, когда температура воздуха опускалась до -3 градусов по Цельсию, что негативно сказалось на многих растениях. Особенно пострадала дикая черника во время раннего цветения, рассказала в интервью программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 Гундега Саушкина, владелица фермы Very Berry.

На ферме Гундеги есть специальная система орошения, которая помогает защитить растения во время заморозков. Когда становится холодно, растения обильно поливают: вода превращается в лед, но отдает свою энергию растениям, и они выживают внутри льда.

На фермах, где нет такой системы или нет возможности набрать столько воды, люди пытаются защитить свои насаждения другими способами - агропленкой, сжиганием свечей и соломы и т.д. Если морозы не сильные, такие меры могут помочь.

«Если у вас есть эта ирригационная система, вы можете защитить плантации до -7...-9 градусов, как это делаем мы. Если системы орошения нет, будут проблемы. Потому что растения (клюква и черника) на данном этапе своего развития могут выдержать температуру только -2,7 градуса. «А для томатов минус один градус уже опасен».

А вот с дикой черникой, по словам Сушкиной, в этом году дела обстоят совсем неважно. Она зацветает раньше, чем садовые сорта, и их цветение совпало с заморозками. Это значит, что урожай будет скудным, считает эксперт.