LVA: преподавать латышский язык нужно в хорошем настрении

LVA считает, что умение осмысленно использовать методы и приемы обучения способствует у учеников радости и интересу к учебному процессу, в то время как однообразные уроки могут снизить их вовлеченность и мотивацию.

Специалисты агентства призывают учителей делиться личными примерами "учебных ситуаций, связанных с увлеченностью и интересом". Это может быть одним из способов формирования мотивации к обучению у учеников, поскольку часть учеников становится увлеченными и перенимает поведение учителя.

Для совершенствования организации учебного процесса, по мнению LVA, желательны консультации, особенно по вопросу того, как активно вовлекать самих учеников в изучение латышского языка. Очевидно, говоря о школах, где больше учеников, для которых латышский язык не является родным, LVA считает, что в изучении языка могут помочь ученики, для которых латышский язык является родным — "их позитивное отношение, желание помочь и объяснить" может создать мотивирующую и поддерживающую учебную среду.

LVA подчеркивает, что необходимо не только уделять внимание содержанию обучения, но и заботиться о том, чтобы ученики чувствовали себя хорошо на уроках. Ученики охотно работают в спокойной и рабочей атмосфере, в бодром темпе, поэтому такие вопросы содержания следует включать в тематику профессионального развития учителей, считают специалисты агентства.

Они призывают учителей обеспечить поддержку, чтобы они могли более успешно формировать позитивный климат в классе "в контексте изучаемых языковых явлений". Умение задавать вопросы, в том числе провокационные, о изучаемых языковых явлениях может заинтересовать и побудить учеников мыслить как творчески, так и критически, способствуя желанию быть на конкретном уроке и учиться у конкретного учителя, говорится в методичке LVA.