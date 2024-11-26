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Лучшие латвийские фигуристы в Риге покажут новое ледовое шоу «Дюймовочка»

Редакция PRESS 26 ноября, 2024 14:30

История и культура 0 комментариев

29 декабря в Арене Рига состоится премьера большого ледового шоу «Дюймовочка», над которым работали латвийские спортсмены, продюсеры, режиссеры и хореографы, сообщает портал balticevents.info.

Шоу создано по мотивам сказки выдающегося датского писателя Ханса Кристиана Андерсена, и, как обещают создатели, оно объединит волшебство классической сказки с искусством и спортивной дисциплиной — фигурным катанием, создавая постановку, которая увлечет как детей, так и взрослых.

«Это особый проект, предназначенный для всех, кто хочет ощутить магию классической сказки в совершенно новом облике. Наша команда создала высококлассную постановку, в которой участвуют как местные, так и международные профессионалы фигурного катания. Ледовое шоу «Дюймовочка» — это история о храбрости, любви и приключениях, эмоциях, которые ощутит каждый зритель. Не зря именно на этой сказке выросло не одно поколение во всем мире» - рассказал главный продюсер проекта Ольга Якушина.

В рамках шоу на лед выйдут профессионалы по фигурному катанию, лауреаты чемпионатов мира и Европы, а также участники зимних Олимпийских игр:

Диана Никитина — многократная победительница международных соревнований, чемпионка Латвии по одиночному фигурному катанию, участница чемпионатов мира и Европы, а также зимних Олимпийских игр, которые проходили в Южной Корее.

Александр Якушин — мастер спорта международного класса и лауреат международных соревнований, участник чемпионатов мира и Европы, режиссер-постановщик всемирно известных ледовых шоу «Disney on Ice» и «Kings on Ice».

Кристине и Эва Гайле — лауреаты чемпионатов Латвии, участницы соревнований «Grand Prix» среди юниоров, а также чемпионатов мира и Европы по синхронному фигурному катанию в командах.

Ольга Якушина — мастер спорта международного класса, многократная чемпионка Латвии в танцах на льду, лауреат международных соревнований, участница чемпионатов мира и Европы.

Как сообщают организаторы, зрителей ожидают акробатические элементы, световое шоу, музыкальное сопровождение, яркие костюмы, а также с различными спецэффектами. Подготовка к премьере идет полным ходом и тренировки проходят каждый день.

Еще представления пройдут в ледовых холлах Лиепаи и Даугавпилса, а также за пределами Латвии. Сразу после новогодних праздников шоу «Дюймовочка» отправится с гастролями по городам Италии и Швейцарии.

Билеты на премьеру ледового шоу доступны во всех кассах «Biļešu Serviss», а также на сайте www.bilesuserviss.lv.

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