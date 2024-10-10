ЛТВ: ЕС не даст денег нашим региональным СМИ на дигитализацию

В контексте необходимости укрепления роли региональных изданий им было предложено использовать средства Фонда восстановления ЕС для дигитализации, чтобы в регионах существовала независимая журналистика и не возникали так называемые информационные пустыни. Понимая, что в одиночку им не выиграть конкурс, 21 региональное издание объединило усилия и подало совместную заявку.

Список тех, кто получит средства, еще не опубликован, но в распоряжении ЛТВ попал перечень потенциальных претендентов, и региональных СМИ среди них нет, но есть, например, платформа "Helio" компании "Tet". ООО "Helio Media" в письменном ответе ЛТВ сообщило, что планирует использовать финансирование для создания новой, более современной программы новостей и модернизации портала 1188.lv.

В то же время, например, газета "Kurzemnieks", которая надеялась на 20 000 евро для цифрового контента, финансирования не получила. Как заявила главный редактор "Kurzemnieks", член правления Латвийской ассоциации журналистов Дайга Битиниеце, для некоторых региональных СМИ, у которых еще нет более-менее современных порталов, отказ в финансировании может стать смертным приговором.

В Центральном агентстве финансов и договоров сообщили, что претендентов было больше, чем доступных средств, поэтому из 30 претендентов были отобраны семь лучших.

Председатель правления Ассоциации региональных СМИ Улдис Салминьш отметил, что каждое СМИ рассчитывало на поддержку в среднем в размере 50-60 тысяч евро, а в общей сложности сумма составляла 750 тысяч евро. Этот отказ стал большим ударом для региональных СМИ, подчеркнул он.

С учетом успешного участия "Tet" в конкурсе Салминьш выразил обеспокоенность положением конкурса, к разработке которого были привлечены на ассоциации СМИ, а в основном организации, связанные с информационными технологиями.

Тем временем Министерство культуры отвергает упреки в том, что региональные СМИ не были услышаны.

Как заявила директор департамента фондов ЕС Минкультуры Занда Саулите, после ознакомления со списком проектов, которые получили поддержку, можно будет дать оценку тому, достиг ли конкурс своих целей и охватил ли различные сегменты СМИ.

Минкультуры обещает рассмотреть возможность поддержки региональных СМИ из других доступных источников, отмечая, что конкурс еще не закончился и претенденты на финансирование пока официально не утверждены.

