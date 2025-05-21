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Лондон разрывает переговоры с Израилем. Нетаньяху говорит о «щедром подарке» ХАМАС

Euronews 21 мая, 2025 09:00

Мир 0 комментариев

GAZA, May 19, 2025 Palestinians wait to receive free food at a food distribution center in Jabalia refugee camp, northern Gaza Strip, on May 19, 2025. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said on Monday that Israel will take control of Palestine's entire Gaza Strip, while speaking on recently intensified Israeli military operations. Israel has prevented all aid from entering the Palestinian enclave since March 2, stating the move is aimed at pressuring Hamas to agree to a hostage release deal on terms acceptable to Israel. The total blockade -- including food, medicines and fuel -- has worsened the severe humanitarian crisis there and prompted a warning of famine by UN experts. (Credit Image: © Abdul Rahman Salama/Xinhua via ZUMA Press)

Лондон приостанавливает переговоры о свободной торговле с Израилем на фоне расширенной операции израильской армии в секторе Газа и вводит санкции против ряда поселенцев на Западном берегу реки Иордан, заявил глава МИД Великобритании.

Дэвид Лэмми уточнил, что существующее торговое соглашение Великобритании с Израилем остается в силе, однако Лондон не может обсуждать новые проекты с правительством, которое, по его словам, проводит "вопиющую" политику на двух территориях - в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Лондон призвал остановить "цикл насилия", который, считают в Великобритании, ставит под угрозу концепцию двух государств на Ближнем Востоке.

Ранее к прекращению огня Израиль призвал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, признав, что "в ужасе от эскалации". Великобритания таким образом, вошла, наряду с Францией, Канадой, Испанией и другими в перечень стран, пригрозивших Израилю санкциями. От имени ЕС о возможности разрыва соглашения о партнерстве сообщила верховный дипломат Кая Каллас. Эти страны и политики поддержали право Израиля защищать своих граждан от террора, но назвали нынешнюю эскалацию "абсолютно несоразмерной".

Израильский премьер-министр Нетаньяху назвал их позицию "щедрым подарком" для движения ХАМАС, которое признано террористическим во многих странах мира. Власти Израиля не раз заявляли, что цель их операции в секторе Газа - полный разгром ХАМАС, который продолжает удерживать десятки израильских заложников, живых и мертвых, после нападения 7 октября 2023 года. Нетаньяху считает, что Армия обороны Израиля вот-вот выполнит задачу, возьмет под контроль всю территорию анклава и не позволит хамасовцам "разграблять гуманитарную помощь".

Ее поставки в сектор Газа блокируется с начала марта. Обеспокоенность дефицитом у палестинцев продуктов питания выразили многие международные организации и страны, включая США, союзника Израиля. На этом фоне Израиль разрешил проход в анклав грузовикам с детским питанием и товарами первой необходимости.

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Важно 11:19

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Насколько серьёзно можно рассматривать и практически реализовать закрытие границы с Белоруссией и Россией, учитывая растущее давление на восточной границе — всё больше нелегальных иммигрантов пытаются пересечь границу и попасть в Латвию? «Ещё когда господин Кариньш был премьер-министром, я уже призывал к этому шагу», — так начал свой комментарий в передаче «Ziņu TOP» на TV24 депутат 14-го Сейма (Национальное объединение), заместитель председателя Комиссии по национальной безопасности Янис Домбрава.

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«Утри слезы! Это русский»: Госполиция взяла на контроль дело со скандальным видео с турнира по дзюдо

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