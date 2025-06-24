Ливни с грозами и сильный ветер: на Латвию идёт похолодание

Сегодня в Латвии будет преимущественно облачно. Временами ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. Наибольшее количество осадков выпадет на севере Курземе.

Будет дуть юго-западный, западный ветер, который ночью на побережье, а днем и в центральных районах страны в порывах будет достигать скорости 15-19 м/с, а с середины дня на побережье усилится до 20-22 м/с.

На территорию Латвии поступят более холодные воздушные массы, поэтому температура воздуха по сравнению с ночью повысится всего на несколько градусов - воздух прогреется до +13...+18 градусов.

В Риге будет преимущественно облачно, временами возможны дожди и грозы. Будет дуть умеренный и умеренно сильный юго-западный ветер, который вечером станет более порывистым. Температура воздуха не превысит +15...+16 градусов.