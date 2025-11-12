Лишние килограммы: много – это сколько?

В Латвии с лишним весом борется каждый второй житель – причем, каждый третий из-за лишних килограммов сталкивается с нетерпимостью окружающих. Для каждого второго опрошенного жителя Латвии в этом году было актуально снижение веса, а каждый третий признал, что из-за лишних килограммов столкнулся с нетерпимостью или предрассудками. Это стало ясно в ходе опроса, проведенного Mēness aptieka и исследовательским агентством Norstat* об ожирении и факторах риска диабета.

При этом за последний год снизить вес пыталась почти половина жителей, или 47%, и каждому пятому из них это не удалось. С нетерпимостью или предрассудками со стороны окружающих из-за лишнего веса сталкивались 37% жителей, и чаще это признают женщины и молодые люди до 30 лет.

В рамках Всемирного дня диабета Сentrālā laboratorija, Veselības centru apvienība, Mēness aptieka и Olpha организуют информационную кампанию «Много — это сколько?». Цель этой кампании -- предупредить и привлечь внимание населения к факторам риска и профилактике сахарного диабета.

«Лишний вес и ожирение – актуальная проблема и в Латвии, и во всем мире. Это определенно вопрос не только о внешности, которую в опросе в основном упоминали молодые люди. Объективные данные также отмечают схожую картину: более половины населения в возрасте от 15 до 74 лет имеют увеличенный вес тела или ожирение.

Лишний вес идет рука об руку с различными расстройствами здоровья и увеличивает риск развития сахарного диабета 2-го типа (в 2024 году почти 90 % пациентов с сахарным диабетом имели лишний вес, из них более 65 % – ожирение), сердечно-сосудистых, онкологических, респираторных и других заболеваний, а также существенно сокращает количество качественно прожитых лет», – подчеркивает хирург Международного центра бариатрии хирургической клиники Veselības centru apvienība AIWA Clinic Максим Муканс.

Ожирение как болезнь признает большинство общества – 75 %. Избыточный вес, малоподвижный образ жизни и чрезмерное употребление сладостей и сладких напитков в глазах населения являются наиболее распространенными факторами риска возникновения сахарного диабета. Однако свой индекс массы тела не знает половина опрошенных, и еще 11 % не знают, что это за показатель.

Фармацевт Mēness aptieka Эрика Петерсоне отмечает: «Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что с ростом различных факторов риска к 2045 году сахарный диабет может быть у каждого десятого жителя Европы. Чтобы не пропустить изменения состояния здоровья, важно регулярно следить за показателями здоровья: уровнем сахара и холестерина; артериальным кровяным давлением, индексом массы тела и здоровым весом тела».

Студенты и фармацевты Mēness aptieka ждут всех желающих!

15 ноября с 12.00 до 15.00 будущие врачи из Латвийской ассоциации студентов, изучающих медицину, проконсультируют на тему сахарного диабета и связанных с ним рисков. На остановках здоровья в торговых центрах Dole и Sāga можно будет бесплатно измерить артериальное давление, определить уровень глюкозы в крови и индекс массы тела.

Также 15 ноября жители Латвии смогут бесплатно получить консультацию специалистов и провести диагностические замеры:

· С 11.00 до 12.00 на площади у Агенскалнского рынка.

· С 12.30 до 13.30 на Центральном рынке.

(!) С 19 по 22 ноября дни измерений в Mēness aptieka пройдут и в других городах Латвии — Бауске, Даугавпилсе и Салдусе.

* Репрезентативный опрос в октябре 2025 года провела Mēness aptieka совместно с исследовательским агентством Norstat, опросив 1004 жителей в возрасте от 18 до 74 лет.