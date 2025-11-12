Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Лишние килограммы: много – это сколько?

Редакция PRESS 12 ноября, 2025 13:12

Азбука здоровья 0 комментариев

Как сделать первый шаг на тернистом пути снижения веса? Сходите 15 ноября на БЕСПЛАТНУЮ консультацию и измерения (сахар и другие показатели) – пусть это станет первым вашим шагом на пути к здоровому весу!

В Латвии с лишним весом борется каждый второй житель – причем, каждый третий из-за лишних килограммов сталкивается с нетерпимостью окружающих. Для каждого второго опрошенного жителя Латвии в этом году было актуально снижение веса, а каждый третий признал, что из-за лишних килограммов столкнулся с нетерпимостью или предрассудками. Это стало ясно в ходе опроса, проведенного Mēness aptieka и исследовательским агентством Norstat* об ожирении и факторах риска диабета.

При этом за последний год снизить вес пыталась почти половина жителей, или 47%, и каждому пятому из них это не удалось. С нетерпимостью или предрассудками со стороны окружающих из-за лишнего веса сталкивались 37% жителей, и чаще это признают женщины и молодые люди до 30 лет.

В рамках Всемирного дня диабета Сentrālā laboratorija, Veselības centru apvienība, Mēness aptieka и Olpha организуют информационную кампанию «Много — это сколько?». Цель этой кампании -- предупредить и привлечь внимание населения к факторам риска и профилактике сахарного диабета.

«Лишний вес и ожирение – актуальная проблема и в Латвии, и во всем мире. Это определенно вопрос не только о внешности, которую в опросе в основном упоминали молодые люди. Объективные данные также отмечают схожую картину: более половины населения в возрасте от 15 до 74 лет имеют увеличенный вес тела или ожирение.

Лишний вес идет рука об руку с различными расстройствами здоровья и увеличивает риск развития сахарного диабета 2-го типа (в 2024 году почти 90 % пациентов с сахарным диабетом имели лишний вес, из них более 65 %  –  ожирение), сердечно-сосудистых, онкологических, респираторных и других заболеваний, а также существенно сокращает количество качественно прожитых лет», – подчеркивает хирург Международного центра бариатрии хирургической клиники Veselības centru apvienība AIWA Clinic Максим Муканс.

Ожирение как болезнь признает большинство общества  – 75 %. Избыточный вес, малоподвижный образ жизни и чрезмерное употребление сладостей и сладких напитков в глазах населения являются наиболее распространенными факторами риска возникновения сахарного диабета. Однако свой индекс массы тела не знает половина опрошенных, и еще 11 % не знают, что это за показатель.

Фармацевт Mēness aptieka Эрика Петерсоне отмечает: «Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что с ростом различных факторов риска к 2045 году сахарный диабет может быть у каждого десятого жителя Европы. Чтобы не пропустить изменения состояния здоровья, важно регулярно следить за показателями здоровья: уровнем сахара и холестерина; артериальным кровяным давлением, индексом массы тела и здоровым весом тела».

Студенты и фармацевты Mēness aptieka ждут всех желающих!

15 ноября с 12.00 до 15.00 будущие врачи из Латвийской ассоциации студентов, изучающих медицину, проконсультируют на тему сахарного диабета и связанных с ним рисков. На остановках здоровья в торговых центрах Dole и Sāga можно будет бесплатно измерить артериальное давление, определить уровень глюкозы в крови и индекс массы тела.

Также 15 ноября жители Латвии смогут бесплатно получить консультацию специалистов и провести диагностические замеры:

· С 11.00 до 12.00 на площади у Агенскалнского рынка.

· С 12.30 до 13.30 на Центральном рынке.

(!) С 19 по 22 ноября дни измерений в Mēness aptieka пройдут и в других городах Латвии — Бауске, Даугавпилсе и Салдусе.

* Репрезентативный опрос в октябре 2025 года провела Mēness aptieka совместно с исследовательским агентством Norstat, опросив 1004 жителей в возрасте от 18 до 74 лет.

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли

Важно 21:05

Важно 0 комментариев

В рейтинг 500 крупнейших и наиболее прибыльных компаний Центральной и Восточной Европы (CAE) вошли 39 компаний из стран Балтии - пять из Латвии, девять из Эстонии и 25 из Литвы, свидетельствует ежегодное исследование компании по управлению глобальными рисками Coface об экономической ситуации в регионе CAE, пишет TVNET.

В рейтинг 500 крупнейших и наиболее прибыльных компаний Центральной и Восточной Европы (CAE) вошли 39 компаний из стран Балтии - пять из Латвии, девять из Эстонии и 25 из Литвы, свидетельствует ежегодное исследование компании по управлению глобальными рисками Coface об экономической ситуации в регионе CAE, пишет TVNET.

Читать
Евростат опубликовал средние зарплаты по странам ЕС: а где там мы?

Новости Латвии 20:56

Новости Латвии 0 комментариев

Евростат опубликовал статистику за 2024 год по средней годовой зарплате в странах Евросоюза. Рост был отмечен повсюду - от Люксембурга, где получают больше всего, до Болгарии, которая пока замыкает рейтинг.

Евростат опубликовал статистику за 2024 год по средней годовой зарплате в странах Евросоюза. Рост был отмечен повсюду - от Люксембурга, где получают больше всего, до Болгарии, которая пока замыкает рейтинг.

Читать

Клейнбергс объявил о строительстве квартир для молодых специалистов: нацактивисты в ужасе

Важно 20:41

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс на своей странице в Твиттере/X заявил, что в Риге будет построено 732 новых квартиры для молодых специалистов.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс на своей странице в Твиттере/X заявил, что в Риге будет построено 732 новых квартиры для молодых специалистов.

Читать

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

Национальная служба здравоохранения (NVD) Латвии совместно с Министерством благосостояния (LM) обнаружила случаи необоснованного оказания паллиативной и хосписной помощи определённым группам пациентов. Общая сумма незаконно оплаченных услуг достигла 527,6 тыс. евро, сообщили представители NVD на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам, пишут grani.lv.

Национальная служба здравоохранения (NVD) Латвии совместно с Министерством благосостояния (LM) обнаружила случаи необоснованного оказания паллиативной и хосписной помощи определённым группам пациентов. Общая сумма незаконно оплаченных услуг достигла 527,6 тыс. евро, сообщили представители NVD на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам, пишут grani.lv.

Читать

Латвийцев опять пересчитали: сколько нас?

Важно 19:55

Важно 0 комментариев

За десять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 8883 новорожденных, что на 10,9%, или 1092 меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

За десять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 8883 новорожденных, что на 10,9%, или 1092 меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

Читать

Работает не на людей, а на имидж: в Сигулде планируют снять мэра

Важно 19:55

Важно 0 комментариев

Одиннадцать депутатов Совета Сигулдского края требуют отставки мэра Яниса Вимбы («Siguldas novada partija»), агентству LETA подтвердила депутат совета и директор Сигульдской государственной гимназии Лига Саусиня (Нацблок).

Одиннадцать депутатов Совета Сигулдского края требуют отставки мэра Яниса Вимбы («Siguldas novada partija»), агентству LETA подтвердила депутат совета и директор Сигульдской государственной гимназии Лига Саусиня (Нацблок).

Читать

Пять интерфейсов, которые спасают людям здоровье и жизнь

Важно 19:49

Важно 0 комментариев

Когда-то это звучало как фантастика — управлять компьютером силой мысли.
Теперь это реальность лабораторий и клиник, где электрические импульсы превращаются в слова, движения и даже воспоминания.

Когда-то это звучало как фантастика — управлять компьютером силой мысли.
Теперь это реальность лабораторий и клиник, где электрические импульсы превращаются в слова, движения и даже воспоминания.

Читать