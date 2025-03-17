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«Легион — плох, легионеры — гут!» Pietiek о 16 марта и политических играх вокруг него

Редакция PRESS 17 марта, 2025 11:54

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"Все власти восстановленной Латвийской Республики максимально отделили латышей от победы во Второй мировой войне, бросив в грязь бойцов, которые вместе с Красной армией разгромили Третий рейх. Отдельных «латышских рембо» в рядах [западных] союзников слишком мало, чтобы создать образ Латвии как принадлежащей к членам клуба стран-победительниц, - пишет Виедайс Манелс на портале Pietiek.com.

И красноармейцы, и легионеры воевали в иностранной форме - но если первые вычеркиваются из истории, то вторые для отечественных политиков - как горячая картошка. Отношение политиков к ним меняется вместе с Западом. Последняя методичка: «Мы можем чествовать легионеров, но мы не можем чествовать подразделение оккупационной армии». (Речь идет о реплике бывшего посла Латвии в США и в России Андриса Тейкманиса: «Мы можем почтить легионеров, мы не можем почтить легион - он был подразделением оккупационной армии". – press.lv)

Правда, бывают курьезы, когда Служба государственной безопасности вдруг видит в красно-бело-красном щите легионеров нацистский символ, знак взаимного признания. На мой взгляд, сотрудников службы безопасности просто используют в политической борьбе против главы муниципалитета Огре. Однако выбранное на этот раз средство не только абсурдно, но и антинационально, поскольку может привести к запрету государственного флага - национального символа Латвии. Надеюсь, что, учитывая процессы, происходящие за пределами лужи, мы вскоре увидим кардинальные перемены и даже гонимая зига и ненавистный доселе знак процветания (свастика. – press.lv) войдут в моду.

Латышские СС никогда не были признаны на международном уровне как преступная организация. Ваффен-СС была уловкой фрицев, чтобы мобилизовать население оккупированных территорий в обход правил ведения войны. В Латвии «Страшный год» способствовал дорбровольному сближению с Черными рыцарями. Пропагандистам, стоящим за Зилупе, лучше бы держать язык за зубами, потому что в России уже давно произошла контрреволюция – там чествуют апологетов Русского мира, не обращая внимания на их сотрудничество с нацистами, а мавзолей Ленина на Красной площади, напротив, драпируют.

Нельзя отрицать, что легионеры служили Третьему рейху, присягая на верность Адольфу: «Клянусь Богом этой священной клятвой, что в борьбе с большевизмом я буду беспрекословно подчиняться верховному главнокомандующему германского вермахта Адольфу Гитлеру и как храбрый солдат буду готов в любой момент отдать свою жизнь за эту клятву». Но оратели хитроумно скрестили пальцы, и текст, произнесенный латышскими солдатами на родном языке, звучал так: «Во имя Бога я торжественно обещаю в борьбе с большевизмом беспрекословно повиноваться главнокомандующему вооруженными силами Германии Адольфу Гитлеру и как храбрый солдат всегда буду готов отдать за эту клятву свою жизнь». Таким образом, присяга стала торжественным обещанием. Однако латыши показали, что обещание есть обещание, и продержались в Курляндском котле дольше, чем фюрер в Берлине.

Решение шведского правительства выдать СССР 7 эстонцев, 11 литовцев и 149 латышей, служивших в немецких военных формированиях, стало для латышей больной темой. Каждая сломанная судьба - трагедия, но это лишь зерно в мельнице войны планетарного масштаба. В глазах СССР легионеры были предателями, поскольку, будучи гражданами Советской Латвии, воевали на стороне врага. На оккупированной родине большинство из них не были поставлены к стенке, хотя казни имели место. Иосиф не растрачивал человеческие ресурсы. Многие легионеры восстанавливали послевоенный Союз в лагерях. Говорят, тогдашний министр внутренних дел ЛССР хвастался, что у него больше половины милиционеров - бывшие легионеры. Количество выживших легионеров показывает, что, как и в случае с Холокостом, некоторые зверства преувеличены.

Тем временем нынешние «кровожадные карлики» в коридорах власти насобирали все самое худшее, что было в Рейхе и Совке. Зато в этом году события 16 марта прошли без происшествий. Участники снова с Темным рыцарем в сердце. Правда, уже совсем извращенным. Временами так и хочется оставить клеймо «Gott mit uns» (Бог с нами) с пряжки ремня на лбах безбожников, которые лицемерно примазываются к легионерам, сражавшимся с большевиками во имя Бога. Более того, в отличие от сегодняшних урапатриотов, легионеры смотрели на команду Арайса с отвращением. К сожалению, судя по сетевым войскам, потенциальных стрелков по гражданским лицам среди латышей гораздо больше, чем солдат. К тому же, независимо от политических симпатий... Дай Бог, чтобы я ошибся!"

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