Лавров: РФ не будет вести переговоры с Украиной в Ватикане

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отверг возможность проведения переговоров России и Украины в Ватикане, указав, что это нереалистично. "Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров, немножко это неэлегантно, я бы сказал, когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин конфликта, а одна из первопричин - это курс на уничтожение украинской православной церкви", - сказал Лавров на конференции "Исторические южно-русские земли, национальная идентичность и самоопределение народов" в пятницу, 23 мая.

По его словам, для Ватикана тоже будет не очень комфортно принимать делегации двух стран. Российский министр отметил, что пока не определены ни сроки, ни место второго раунда переговоров. Он уточнил, что власти РФ на данный момент работают над меморандумом о будущем мире, который предполагается представить Украине на встрече. "Наша работа уже в продвинутой стадии. И мы в любом случае передадим украинцам этот меморандум, как и договорились", - пообещал Сергей Лавров.

Вместе с тем он снова заявил, что остается вопрос "легитимности" президента Украины Владимира Зеленского. "Когда дойдет до подписания мирного соглашения, вот там вопрос легитимности будет иметь решающее значение, потому что если подпишут те, чья легитимность, мягко говоря, никого уже не убеждает, то сменщики могут поставить под сомнение достигнутую договоренность", - пояснил Лавров.

Инициатива о встрече в Ватикане

Идею проведения встречи Москвы и Киева в Ватикане выдвинул президент США Дональд Трамп. Новый папа римский Лев XIV заявил о готовности стать посредником между сторонами, но близкие к Кремлю собеседники Bloomberg отметили, что президент РФ Владимир Путин не намерен участвовать в мирных переговорах по Украине в Ватикане или где-либо еще в ближайшее время. Вместо этого в Кремле собираются сосредоточиться на переговорах технического уровня, которые стартовали в Стамбуле 16 мая. Один из источников агентства подчеркнул, что Москва ожидает продолжения именно стамбульского формата.

По словам прокремлевского политолога Сергея Маркова, Путин не поедет в страну НАТО Италию по соображениям безопасности, к тому же, сказал он, Россия не считает Ватикан нейтральной стороной в конфликте.

Опровержение из Ватикана

Между тем глава ватиканской дипломатии опроверг сообщение американских СМИ о том, что встреча по Украине в Ватикане уже назначена на середину июня. "Святой Отец выразил готовность содействовать диалогу между сторонами конфликта, но я пока не получил на это ответа", - сказал госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Апостольский нунций в Киеве архиепископ Висвалдас Кулбокас в интервью газете Il Messaggero подчеркнул, что переговоры в Ватикане - "пока лишь гипотеза", но отметил, что возможность переговоров в Риме действительно обсуждается. "Ватиканская дипломатия понимает, что для настоящих переговоров недостаточно просто иметь красивую локацию. Все зависит от того, найдут ли стороны общую основу для начала настоящего диалога", - указал он.

Переговоры в Стамбуле

В качестве примера Кулбокас привел недавние переговоры в Стамбуле о возможности прекращения огня между Россией и Украиной. Эти переговоры, по его словам, "практически провалились", за исключением отдельных гуманитарных достижений. "Для переговоров нужен конкретный рамочный план, а не просто красивая картинка для СМИ", - подчеркнул Кулбокасн.

Апостольский нунций отметил, что если бы переговоры все же прошли в Ватикане, то Святой Престол не стал бы выступать как посредник в буквальном смысле. "Ватикан предоставляет пространство, способствует сближению и помогает диалогу. Именно поэтому он кажется идеальным местом для таких переговоров", - сказал Кулбокас. Он также положительно оценил недавние высказывания главы Русской православной церкви патриарха Кирилла. По словам Кулбокаса, патриарх впервые дал сигналы к деэскалации, заявив о необходимости достижения мира.

Несколько итальянских газет сообщили, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони в телефонных разговорах и переписке с европейскими партнерами рассматривает альтернативные площадки для возможных переговоров, помимо Ватикана. В качестве возможных вариантов упоминаются Женева и вновь Стамбул. "Главное - это мир, а не место переговоров", - подчеркнула Мелони.