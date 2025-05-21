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Лавров подтвердил отказ России прекратить огонь в Украине

© Deutsche Welle 21 мая, 2025 20:30

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Глава МИД РФ назвал "несостоятельной" идею прекращения огня до начала мирных переговоров с Украиной. Лавров также обвинил европейцев в давлении на США по ужесточению санкций, сообщает Deutsche Welle.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил отказ Москвы от долгосрочного прекращения огня в Украине, к которому призывают власти в Киеве вместе с их западными партнерами. Идея прекратить огонь и затем договариваться об условиях прекращения войны в Украине "больше несостоятельна", заявил Лавров, выступая в среду, 21 мая, в Российско-армянском университете в Ереване.

"Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим", - заявил он, указав на переговоры РФ и Украины в Стамбуле в 2022 году, когда стороны "парафировали принципы урегулирования, предложенные украинской делегацией".

Сергей Лавров также обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в попытках заставить президента США Дональда Трампа ввести еще больше санкций.

Рубио ожидает от РФ плана прекращения огня в Украине

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ожидает от России в ближайшие дни приблизительного плана прекращения огня в войне с Украиной. Эти "основные положения", по его словам, станут важным указанием на "истинные намерения" Москвы, отметил он.

По словам Рубио, временные рамки основаны на результатах телефонного разговора президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина 19 мая, а также на его собственной беседе с Лавровым в минувшие выходные. При этом он не исключил новых санкций США в отношении РФ. "Если на самом деле станет ясно, что русские не заинтересованы в мирном соглашении и хотят продолжать войну, вполне возможно, что дело дойдет до этого", - сказал глава американской дипломатии.

После разговора с Путиным Трамп заявил, что Москва и Киев могут "немедленно" начать переговоры о перемирии. Путин выразился более сдержанно, заявив, что Россия готова вместе с украинским правительством разработать "меморандум" для подготовки "возможного будущего мирного соглашения" между двумя государствами.

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