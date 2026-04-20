Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 23. Апреля Завтра: Georgs, Jurgis, Juris
Доступность

«Laundromat» призывает во время Большой толоки не забывать о стирке текстиля

Редакция PRESS 20 апреля, 2026 11:25

Важно 0 комментариев

По мере приближения Большой толоки всё чаще говорят не только об уборке окружающей среды, но и о повседневных привычках, влияющих на чистоту и устойчивость. Сеть самообслуживания прачечных «Laundromat» в этом году призывает обратить внимание и на уход за текстильными изделиями, особенно теми, о которых часто забывают — одеялами, подушками и верхней одеждой.

Не только чистота, но и устойчивость

«Большая толока напоминает всем нам, что чистая среда начинается с наших собственных привычек. Текстильные изделия — важная часть повседневной жизни, но мы часто либо недостаточно их очищаем, либо делаем это неэффективно», — подчёркивает руководитель по маркетингу «Laundromat» Монта Пуркалне.

Она отмечает, что регулярная стирка крупногабаритного текстиля не только улучшает гигиену, но и продлевает срок службы вещей, снижая необходимость покупки новых. Это напрямую связано с устойчивым образом жизни — одной из ключевых целей Большой толоки.

«Меняя повседневные привычки, мы можем добиться реального эффекта — как для окружающей среды, так и для собственного кошелька. Самообслуживаемые прачечные — практичное и доступное решение», — добавляет М. Пуркалне.

Привычки общества: стирают дома, но не всё

Данные опроса, проведённого исследовательской компанией «Gemius» в апреле, показывают, что только около 17% респондентов за последний год пользовались самообслуживаемыми прачечными — это свидетельствует о том, что в Латвии данный сервис всё ещё остаётся нишевым. Большинство жителей предпочитают стирать дома, если есть такая возможность.

Однако, когда речь идёт о крупногабаритном текстиле, картина меняется. Около 45% респондентов из тех 83%, кто не пользовался прачечными самообслуживания в течение года, указывают, что стирают одеяла и другие объёмные изделия дома, тогда как значительная часть по-прежнему относит их в химчистку.

В среднем чистка одного одеяла или верхней куртки в химчистке может стоить 15–25 евро, тогда как в прачечной самообслуживания — около 6–10 евро (включая стирку и сушку). «Именно здесь скрыт значительный потенциал экономии. Если домохозяйство стирает такие изделия 4–6 раз в год, экономия может достигать 40–90 евро ежегодно. Это означает, что, изменив привычки, можно не только получить более удобный сервис, но и существенно сократить расходы», — подчёркивает М. Пуркалне.

Растёт спрос на удобство и скорость

Согласно данным опроса, 62% респондентов называют скорость одной из главных причин использования прачечных самообслуживания — возможность за один раз постирать и высушить большой объём белья. 48% отмечают экономичность по сравнению с химчистками, а 35% выбирают этот сервис в случаях, когда дома нет подходящей техники.

Дополнительно 27% респондентов отмечают удобное расположение как важный фактор, а 19% — возможность пользоваться услугой во время поездок или вне привычного места проживания. Эти данные подтверждают, что прачечные самообслуживания всё чаще воспринимаются как практичное решение для динамичного образа жизни, особенно в городской среде.

Большая толока — возможность изменить привычки

В рамках кампании этого года «Laundromat» призывает смотреть на чистоту шире — не только как на однодневную уборку окружающей среды, но как на долгосрочное изменение привычек. Чистые улицы и парки важны, но не менее важна чистота в наших домах и вещах, которыми мы пользуемся ежедневно.

Компания подчёркивает, что особенно после зимнего сезона стоит уделить внимание текстильным изделиям, в которых накопились пыль, аллергены и загрязнения. Их регулярная стирка не только улучшает качество жизни, но и помогает создать более здоровую среду.

В последние годы сеть самообслуживаемых прачечных «Laundromat» в Латвии активно развивается, постепенно расширяя своё присутствие в Риге и других крупных городах. В настоящее время у компании есть несколько действующих локаций, и в ближайшее время планируется открытие новых точек, чтобы сделать услугу доступнее для более широкого круга жителей. Цель — укрепить культуру самообслуживаемой стирки в Латвии, предлагая альтернативу как домашней стирке, так и более дорогим услугам химчистки.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

В Рижской думе сфотографировали спящую Лангу: соцсети взорвались фотожабами
Важно

В Рижской думе сфотографировали спящую Лангу: соцсети взорвались фотожабами

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Важно 15:27

Важно 0 комментариев

Сразу две оппозиционные партии - "Сувереннная власть" и "Латвия на первом месте" - поделились в соцсетях фото и видео с пленарного заседания Рижской думы, на котором депутат от Нацблока Лиана Ланга, по-видимому, заснула. Или по крайне мере сидела в расслабленной позе с закрытыми глазами.

Читать
Загрузка

Важно 15:18

Важно 0 комментариев

"Новые изменения в Гризинькалнсе, конечно, вызывают удивление в плохом смысле: улица Варну перекрыта, людям затруднено попасть к своим домам, зато на улице Звайгзне появилась велодорожка, которая начинается из ниоткуда и ведет в никуда — ни на улице Пернавас, ни на улице Таллинас велодорожки нет, - пишет Линда Кленйбрга на Pietiek.com.

Читать

Новости Латвии 15:15

Новости Латвии 0 комментариев

Мошенники за считанные часы оформляют на людей десятки займов, и власти ищут, как этому противостоять. Рассматривается жёсткая мера, способная изменить рынок быстрых кредитов в Латвии. Глава Службы финансовой разведки Латвии Том Платацис на заседании парламентской комиссии признал, что для борьбы с мошенничеством стоит подумать об ограничении выдачи быстрых займов.

Читать

Важно 14:52

Важно 0 комментариев

Латвийский режиссёр и политик Алвис Херманис выступил с резкой критикой ситуации в стране, заявив о «застое» и необходимости «разбудить общество» перед выборами — его эмоциональное выступление уже вызвало активные споры.

Читать

ЧП и криминал 14:51

ЧП и криминал 0 комментариев

В четверг утром в жилом доме недалеко от Центрального вокзала Риги произошел пожар, сообщает ЛЕТА.

Читать

Азбука здоровья 14:40

Азбука здоровья 0 комментариев

Новости для тех, кто проводит дни за столом: всё не так безнадёжно, как казалось.

Читать

Важно 14:37

Важно 0 комментариев

«Думаю, мы еще не до конца осознали масштабы удара, но это может быть самый сильный экономический удар за столетие. Потому что даже если нам удастся достичь какого-либо мирного соглашения между США и Ираном, а также между Израилем, Ливаном и Хезболлой, все равно не удастся восстановить поставки нефти, газа, гелия и различных удобрений странам, которые в них нуждаются в ближайшем будущем», — заявил телеканалу TV24 Янис Кажоциньш, старший научный сотрудник Центра геополитических исследований и бывший директор Бюро защиты Сатверсме (2003–2013), пишет nra.lv.

Читать