«Laundromat» призывает во время Большой толоки не забывать о стирке текстиля

Не только чистота, но и устойчивость

«Большая толока напоминает всем нам, что чистая среда начинается с наших собственных привычек. Текстильные изделия — важная часть повседневной жизни, но мы часто либо недостаточно их очищаем, либо делаем это неэффективно», — подчёркивает руководитель по маркетингу «Laundromat» Монта Пуркалне.

Она отмечает, что регулярная стирка крупногабаритного текстиля не только улучшает гигиену, но и продлевает срок службы вещей, снижая необходимость покупки новых. Это напрямую связано с устойчивым образом жизни — одной из ключевых целей Большой толоки.

«Меняя повседневные привычки, мы можем добиться реального эффекта — как для окружающей среды, так и для собственного кошелька. Самообслуживаемые прачечные — практичное и доступное решение», — добавляет М. Пуркалне.

Привычки общества: стирают дома, но не всё

Данные опроса, проведённого исследовательской компанией «Gemius» в апреле, показывают, что только около 17% респондентов за последний год пользовались самообслуживаемыми прачечными — это свидетельствует о том, что в Латвии данный сервис всё ещё остаётся нишевым. Большинство жителей предпочитают стирать дома, если есть такая возможность.

Однако, когда речь идёт о крупногабаритном текстиле, картина меняется. Около 45% респондентов из тех 83%, кто не пользовался прачечными самообслуживания в течение года, указывают, что стирают одеяла и другие объёмные изделия дома, тогда как значительная часть по-прежнему относит их в химчистку.

В среднем чистка одного одеяла или верхней куртки в химчистке может стоить 15–25 евро, тогда как в прачечной самообслуживания — около 6–10 евро (включая стирку и сушку). «Именно здесь скрыт значительный потенциал экономии. Если домохозяйство стирает такие изделия 4–6 раз в год, экономия может достигать 40–90 евро ежегодно. Это означает, что, изменив привычки, можно не только получить более удобный сервис, но и существенно сократить расходы», — подчёркивает М. Пуркалне.

Растёт спрос на удобство и скорость

Согласно данным опроса, 62% респондентов называют скорость одной из главных причин использования прачечных самообслуживания — возможность за один раз постирать и высушить большой объём белья. 48% отмечают экономичность по сравнению с химчистками, а 35% выбирают этот сервис в случаях, когда дома нет подходящей техники.

Дополнительно 27% респондентов отмечают удобное расположение как важный фактор, а 19% — возможность пользоваться услугой во время поездок или вне привычного места проживания. Эти данные подтверждают, что прачечные самообслуживания всё чаще воспринимаются как практичное решение для динамичного образа жизни, особенно в городской среде.

Большая толока — возможность изменить привычки

В рамках кампании этого года «Laundromat» призывает смотреть на чистоту шире — не только как на однодневную уборку окружающей среды, но как на долгосрочное изменение привычек. Чистые улицы и парки важны, но не менее важна чистота в наших домах и вещах, которыми мы пользуемся ежедневно.

Компания подчёркивает, что особенно после зимнего сезона стоит уделить внимание текстильным изделиям, в которых накопились пыль, аллергены и загрязнения. Их регулярная стирка не только улучшает качество жизни, но и помогает создать более здоровую среду.

В последние годы сеть самообслуживаемых прачечных «Laundromat» в Латвии активно развивается, постепенно расширяя своё присутствие в Риге и других крупных городах. В настоящее время у компании есть несколько действующих локаций, и в ближайшее время планируется открытие новых точек, чтобы сделать услугу доступнее для более широкого круга жителей. Цель — укрепить культуру самообслуживаемой стирки в Латвии, предлагая альтернативу как домашней стирке, так и более дорогим услугам химчистки.