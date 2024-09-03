Латышских детей заставляют учить русский! Родительница в шоке от детсада

Женщина в шоке от того, что её семья вернулась из Исландии на родину, а здесь, оказывается, русская среда торжествует. Уж лучше бы оставались за границей, считает она.

Лига, в частности, подозревает, что её ребенку придется учить русский. Такой вывод она сделала, когда поняла, что около 70 процентов детей в садиковой группе русскоговорящие. И их родители в чате общаются на русском. Вывод напрашивается сам: если ребенку захочется поиграть с другими детьми, ему придется осваивать русский.

Возвращаясь из-за границы на родину, женщина этого никак не ожидала и теперь сожалеет: уж лучше бы оставались в исландской среде, чем в русской.

Pārdomas. Meitas jaunā B.D. gr. 70 % bērnu runā krievu v., vecāki kopīgajā čatā sarunājas krievu v. Mans bērns nesaprot to valodu, izskatās, ka iemācīsies spiestā kārtā. Tad varbūt labāk pārcelties atpakaļ uz Islandi un dzīvot islandiskā vidē nekā Latvijā krieviskā? Tā skumji. — Līga Dārziņa (@mrs_mazaa) September 1, 2024

Этот крик души вызвал большую дикуссию в сети. Многие женщине сочувствовали. Другие пытались успокоить. Высказывалось мнение, что многое зависит от педагогов, от того, на каком язке они говорят и какой язык поддержат.

Что интересно, родительница сообщает - она разговаривала с педагогами и не поняла, латыши они или нет. Но все равно продолжает беспокоиться за ребенка.

No vienas puses ļoti atkarīgs no pedagogiem, ja pedagogi latvieši, ir cerības, ja pedagogi krievi, tad laikam LOL nau verc. — Anda fon Andiņa (@cepum_s) September 1, 2024

Под публикацией несколько других пользователей «X» также поделились своим удивлением по поводу этой ситуации. Один комментатор отмечает, что все зависит от педагогов. Если педагоги будут говорить с детьми по-латышски, то все будет хорошо, но если педагоги будут говорить еще и по-русски, то может быть печальная ситуация.

Мама Лига рассказала, что учителя говорили с ней по-латышски, но она не поняла, латыши ли они. Однако женщина продолжает беспокоиться.

Некоторые пользователи согласны с Лигой и разделяют её беспокойство. Пишут, что в стране ничего не меняется, русские оккупанты по-прежнему держат верх во всех сферах жизни и потому латыши вынуждены уезжать из дома за границу.