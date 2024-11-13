Латвию разворовывают по принципу «после нас хоть Потоп»: крик души на Pietiek.com

Демография ужасает - в 2023 году родился 14 121 ребенок, что на 11,5% или 1 833 ребенка меньше, чем в 2022 году. Начиная с 2021 года, количество смертей ежегодно в два раза превышает количество рождений. Естественный прирост в Латвии отрицательный с 1990 года.

Такова реальность в сухих цифрах. Страшно, не правда ли? Идем дальше.

С 1991 года Латвию покинули 600 000 человек. В 1991 году в Латвии было зарегистрировано более 2,65 миллиона жителей, а спустя 26 лет - в 2017 году - их осталось только 1,95 миллиона. Однако данные ЦСУ являются лишь приблизительными, в реальности число уехавших гораздо выше. И очевидно, что вернется лишь малая часть, если вообще кто-то вернётся.

Латыш, проживший десять лет в Германии или Португалии, наверняка не фантазирует о возвращении на родину, читая новости про систематическое разворовывание государства и бессилие правоохранительных органов. Кстати, есть мнение, что KNAB давно уже не возбуждает новых громких дел, потому что все уже поделено, украдено, рассовано по нужным нычкам - так что раскрывать уже просто нечего. Всё, украдена вся страна.

Очевидно, что мы находимся на грани исчезновения. Зачем нужен забор на восточной границе, который мы все равно не можем построить много лет, если через некоторое время здесь некого будет защищать? Через 100-150 лет мы станем здесь меньшинством, и большой вопрос в том, осознает ли кто-нибудь это сейчас? Глядя на действия нашего правительства и парламента на ум приходит фраза из эпохи французского короля Людовика XV: «После нас - хоть Потоп».

Хотя министр сообщения Бришкенс говорит много и правильно, я так не услышал экономического обоснования проекта Rail Baltica. Нет, понятно, что менеджмент работает там в поте лица за жалкие 50 тыс. евро в год, но... то ли всё-таки эти люди не так усердно работают, то ли своевременно утирают трудовой пот - потому что я ни разу не видел его на их лицах.

Но скажите же, наконец, кто будет ездить на этом поезде не через 100 лет, а через 10-15? Латвийские пенсионеры, чтобы посмотреть на Старый город Варшавы? А будут ли в Латвии вообще пенсионеры, если уже сейчас не понятно, что будет с пенсиями через 15 лет и останутся ли они как опция вообще? Впрочем, какие пассажиры, когда речь идет об освоении миллиардов. В Марупе и Гаркалне еще полно незастроенных участков земли, как вы не понимаете! И их застроят, не волнуйтесь, причем так, что "письма СГД" не дойдут до адресатов.

Возникает ощущение, что подсознательно, шестым чувством, мы понимаем, что скоро окажемся на дне, но никто пока не решается сказать об этом вслух. Может быть сидящие в больших кабинетах и решающие важные вопросы так и думают: если мы знаем, что идем к гибели и что вымирание нации неизбежно, то какой смысл пытаться что-то сделать для общества? Но они сидят и делают вид, что им не все равно, потому что себе за свои труды они зарплаты замораживать не собираются. Что же будет с нами дальше?"