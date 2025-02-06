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Латвия вводит новые правила безопасности на авиарейсах: что нужно знать

Редакция PRESS 6 февраля, 2025 21:24

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LETA

Согласно новому международному протоколу, нарушителей на борту самолетов можно будет привлекать к ответственности независимо от того, в воздушном пространстве какой страны было совершено нарушение.
Теперь пассажиров, нарушающих правила, будут наказывать в стране, где самолет совершил посадку. Ранее ответственность могла быть возложена только на тех, кто совершал правонарушения в воздушном пространстве Латвии, пишут mixnews.lv.

Международные авиаперелеты затрагивают воздушное пространство разных государств, что раньше приводило к различиям в юрисдикции и трактовке серьезности нарушений. В связи с увеличением числа таких инцидентов и более серьезными последствиями, Министерство сообщения Латвии предложило эту инициативу. Особенно речь идет о случаях, когда пассажиры угрожают безопасности самолета, других людей или имущества на борту, а также отказываются выполнять указания экипажа.

В 2023 году национальная авиакомпания Латвии зафиксировала 600 случаев нарушений, среди которых были правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, а также отказ от соблюдения правил безопасности, например, использование мобильных телефонов во время взлета и посадки. Полиция Рижского аэропорта также зарегистрировала 56 вызовов по разным инцидентам.

На сегодняшний день протокол подписали 36 стран. Он теперь обязателен для всех авиакомпаний, зарегистрированных в Латвии, и применяется даже в случаях, когда рейс выполняет иностранный перевозчик.

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