Латвия опередила многие страны по числу нерабочих дней в году: заслужили?

Нынешняя весна выдалась на редкость щедрой в плане выходных дней. Четыре дня в апреле на Пасху, пять дней - на майские, впереди – Лиго: еще четыре дня выходных. За три месяца - дополнительная полная неделя. Рабочая суббота 10 мая не считается – это как минимум полувыходной, реально на рабочих местах мало кого застанешь.

Это означает, что плюс 7 дней, кроме обычных выходных, латвийцы не выходили, так сказать, к станку. Это сколько ж можно было произвести дополнительно... чего? Надо подумать, что еще производится в Латвии.

Ну, скажем, недовыпустили сотни или тысячи порций мороженого к летнему сезону, тысячи бутылок пива или тонн конфет (которые почему-то перестали нравиться сладкоежкам), центнер лекарств.

А сколько тысяч пациентов не получили нужную консультацию врача, не прошли обследование! Дети, и так растущие полуграмотными, радостно не ходят в школу. Почтовые отделения не работают, а ведь многие еще получают посылки на почте, оплачивают там коммунальные услуги, получают пенсии, отправляют заказные письма... Жутко, когда все стоИт четыре дня, а пять - так вообще начинают закрадываться грустные мысли...

Работа и ещё раз работа

Но выходные не для всех выходные. По скользящему графику, в том числе в выходные и праздничные дни, работают супермаркеты и торговые центры, кафе и другой общепит, многие аптеки, больницы, не говоря уже об оперативных службах: «Скорой помощи», пожарных, полиции, коммунальных аварийных, общественном транспорте и такси.

А так как у нас страна развивается в сторону торговли и услуг, то можно сказать, что очень большая часть населения в выходные дни и в праздники трудится, как обычно. Хотя общественный транспорт в праздничные дни переводится на режим выходных. А это значит, что рейсов как минимум в два раза меньше.

Востребованный 2-й автобус, соединяющий с центром удаленный район Вецмилгравис, подается 2-3 раза в час, 3-й, «болдерайский» автобус – 3-4 раза. А тем, которые по рабочим дням ходили два раза в час, сокращают расписание до одного, а то и реже.

Возможно, считается, что те, кто работает по выходным, вполне могут ездить на такси...

Жизнь с праздниками

Да, но мы забыли о многочисленном отряде чиновников государственного и муниципального сектора. А их страшно сказать сколько. По некоторым исследованиям, в первой половине прошлого года в Латвии насчитывалось 11 372 работника со статусом государственного или гражданского служащего, которых можно называть чиновниками. Собственно в министерствах работало 3 470 человек.

Не забываем депутатов, их помощников. У каждого депутата Сейма, а их 100, есть свое бюро, а также обслуживающий персонал помещений, где работают комиссии Сейма. Также у нас 43 самоуправления, где тоже депутаты и их помощники, комитеты, управления, отделы и т. д. Плюс многочисленные предприятия самоуправлений – коммунальные, социальные, транспорта, - которые тоже работают по государственному графику.

А еще всякого рода профессиональные и целевые ассоциации, союзы, профсоюзы, которые вроде как общественные, то есть не производящие благ, но при штате и зарплатах. Получается порядочное число тех, кто радуется лишнему выходному дню.

И так как они составляют ту часть общества, которая решает за другую его часть, то число выходных дней уменьшаться не будет.

Те же, кто работает тоже по госрасписанию, но их заработок зависит от количества сделанного, или, например, их объемы работы рассчитаны на 24 рабочих дня – обычный месяц, остаются после работы, чтобы успеть сделать свою норму...

Плюс выходной понедельник?

Например, не все понимают, почему на Пасху надо делать выходной день еще и в понедельник. Пасха – светлый праздник, встретили семьей, в церковь сходили – и в понедельник с хорошими, трезвыми мыслями - на работу. Аналогично и Рождество. Также слышали, что вызывает вопрос: почему - при всем уважении к государственным праздникам - нужен дополнительный выходной день в понедельник, если 4 мая и 18 ноября выпадают на выходной день?

Но если подумать, говорят в народе, то станет понятно, что масса госслужащих и работников самоуправлений в эти дни могут уехать в свои загородные владения или погулять за границей, например по бережку Адриатического моря...

Новая инициатива

Появилась инициатива сделать День Лачплесиса - 11 ноября - выходным днем. И в Сейме обещали принять решение до конца текущей парламентской сессии, то есть до Янова дня (когда будет четыре очередных выходных).

В Латвии в среднем 12 выходных праздничных дней в году по сравнению с 11 в Европе.

Есть и противники увеличения числа выходных дней.

Генеральный секретарь Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) Каспарс ГОРКШС отметил, что дополнительные выходные не приведут к экономическому росту страны. А вот парламентский секретарь Минэкономики Юргис МИЕЗАЙНИС выразил мнение, что дополнительный выходной может иметь и коммерческий потенциал.

В свою очередь экономист Дайнис ГАШПУЙТИС полагает, что в Латвии необходима дискуссия о количестве праздничных выходных – и скорее об их сокращении, чем об увеличении. Таких длинных праздничных периодов, как у нас на Рождество и Лиго, нет нигде в мире, а экономическая продуктивность в стране остается низкой. То есть мы не заработали столько отдыхать.

Председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRP) Янис ЭНДЗИНЬШ отметил, что у предпринимателей складывается ощущение: праздничные дни – это вечеринка, которую им приходится оплачивать из своего кармана. Если бы наш уровень благосостояния был как в Швейцарии или Люксембурге, тогда, возможно, мы могли бы позволить себе работать меньше...

Посчитаем. Будут два праздничных выходных дня в ноябре, которые при соседстве с субботой и воскресеньем образуют по три-четыре, а порой и пять дней подряд выходных. А следующий месяц – декабрь, когда празднуются три дня Рождества и два дня Нового года, которые тоже в совокупности с субботой и воскресеньем образуют отличные зимние каникулы работникам с твердым рабочим графиком.

Не много ли мы отдыхаем? А еще хотим 4-дневную рабочую неделю! Хотя, с другой стороны, хорошо отдохнувший человек и работает лучше. И думается, что если бы праздничные и дополнительные выходные дни распространялись на всех работающих жителей, то противников длинных выходных было бы меньше... Но кто тогда будет приезжать на пожар? Продавать молоко и пиво в магазине? Приезжать по вызову на сердечные приступы?

Четыре или пять?

Рабочая неделя – не меньше 40 часов

В высоких кабинетах обсуждается проект поправок к закону «О труде» о возможности соглашения между работодателем и наемным работником о 4-дневной рабочей неделе, но с сохранением 40 рабочих часов в неделю.

В свою очередь, на портале инициатив Mana Balss народ подписывается за четырехдневку и 32 часа в неделю.

(!) 4-дневная рабочая неделя — это режим, при котором сотрудники работают четыре дня в неделю по 8 или 10 часов. Зарплата при этом не меняется (!). Дополнительный выходной компании выбирают самостоятельно.

В сотрудничестве с Конфедерацией работодателей Латвии и Союзом свободных профсоюзов Латвии были рассмотрены «за» и «против» - и принято компромиссное предложение. Законопроект предусматривает, что работник и работодатель могут договориться о продлении рабочего дня на два часа, таким образом сохраняя возможность работать 40 рабочих часов в неделю, но в течение четырех дней. Договор может быть заключен как на определенный срок, так и на постоянной основе...

кстати

В 2025 году из 365 дней 249 - рабочих, а 116 – выходных. Это примерно на каждые два рабочих дня - один выходной...

а также

4-дневная рабочая неделя практикуется в наиболее экономически развитых странах Европы. Например, в Нидерландах жители работают всего 29,3 часа в неделю, в Дании — 32,4, в Норвегии — 33,8, Германии – 34,3, в Швейцарии — 34,4...

Вера СТЕПНОВА