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Латвия и еще 11 стран ЕС затребовали исключений для увеличения расходов на оборону (1)

© LETA 6 мая, 2025 12:21

Новости Латвии 1 комментариев

Латвия и еще 11 стран Евросоюза (ЕС) координированно затребовали активизации национальной клаузулы (клаузула - оговорка о вещах, остающихся в том же положении) об исключении с целью увеличения расходов на оборону, заявила Еврокомиссия.

Латвия, Эстония, Бельгия, Дания, Греция, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Венгрия и Германия передали в Еврокомиссию письменный запрос как часть поданного в марте этого года плана вооружений "ReArm Europe/подготовка на 2030 год" на активизацию предусмотренной Пактом стабильности и роста клаузулы об исключении для государства.

Еврокомиссия поясняет, что активизация национальной клаузулы об исключении обеспечивает странам-участницам дополнительное бюджетное пространство, которое позволит увеличить расходы на оборону, не нарушая при этом фискальных правил ЕС.

Активация клаузулы обеспечит странам возможность отступить от утвержденной процедуры по устранению чрезмерного бюджетного дефицита. Такая гибкость предусмотрена на случай чрезвычайных обстоятельств, на которые государства-участники не могут повлиять, если они оказывают существенное влияние на публичные финансы государств, как это и происходит сейчас, пояснили в Еврокомиссии.

Однако для обеспечения фискальной устойчивости в среднесрочной перспективе отступление от рекомендаций по дополнительным расходам на оборону будет ограничено до 1,5% от внутреннего валового продукта (ВВП) ежегодно после активизации до 2028 года.

Теперь Еврокомиссия рассмотрит запросы стран-участниц с целью предоставить Совету ЕС рекомендации по активизации клаузулы, после чего у совета будет один месяц на то, чтобы принять решение по этому вопросу.

Ожидается, что позже будут поданы и другие запросы, поскольку многие страны-участницы выразили заинтересованность в использовании этого предложения, отмечает Еврокомисия.

Как отметил комиссар ЕС по экономике и производительности, внедрению и упрощению Валдис Домбровскис, Еврокомиссия продолжит заботиться о том, чтобы гибкость в этом вопросе помогала странам ЕС увеличивать оборонные бюджеты, соблюдая при этом стабильную бюджетную политику. "Мы готовы рассмотреть и запросы других стран", - подчеркнул Домбровскис.

Как сообщалось, в марте Еврокомиссия представила "Белую книгу" о готовности европейской обороны на 2030 год и план "ReArm Europe", в котором предусмотрены финансовые рычаги для стран ЕС, позволяющие им увеличить инвестиции в оборону.

Планом "ReArm Europe" предусмотрено укрепление обороноспособности в масштабах Европы с использованием новых финансовых возможностей, а в "Белой книге" изложен новый подход к обороне и инвестиционные потребности.

Домбровскис ранее подчеркнул, что для Латвии важно, что в новой стратегии Еврокомиссии в качестве приоритета особо выделено укрепление восточной границы ЕС, чтобы вместе с союзниками предотвратить любую угрозу со стороны России и Беларуси.

Домбровскис отметил, что так называемый проект "Щита восточной границы" предусматривает создание интегрированного управления внешней границей ЕС на участках, граничащих с Россией и Беларусью. Он включает в себя размещение физических укреплений и препятствий, развитие инфраструктуры, создание современной и интегрированной системы пограничной охраны, а также другие меры безопасности.

Оборонный бюджет Латвии на 2025 год рассчитан в размере 3,45% ВВП, или 1,56 млрд евро. Ранее прозвучало, что бюджет оборонной отрасли в следующем году планируется увеличить до 4% от внутреннего валового продукта (ВВП), а в последующие годы двигаться к 5% ВВП.

Исходя из вышеупомянутого, чтобы оборонный бюджет в этом году достиг 4%, необходимо увеличить его примерно на 240 млн евро, а для достижения 5% дополнительно потребуются 690 млн евро.

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