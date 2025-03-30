"В Эстонии число жителей меньше всего, и там 11 министерств, а в Латвии их 14 - столько же, сколько в Литве, где населения на миллион больше. Причем в Латвии самый маленький госбюджет с самыми низкими доходами из всех стран Балтии: в Латвии в нынешнем году планируются поступления в бюджет в размере 15,1 млрд евро, в Эстонии - 17,5 млрд евро, а в Литве - 17,98 млрд евро. Это существенные аргументы для создания компактного госаппарата, в котором число министерств меньше.

Первый шаг, который нужно сделать, это вернуться к прежнему числу министерств, так как любое новое министерство создает дополнительные административные расходы и бюрократию. Было бы идеально объединить еще какие-либо другие министерства и перераспределить функции - таким образом Латвия пошла бы по пути к компактному и эффективному госуправлению", - считает Логинс.

В случае Минклимэнергетики правительство Кариньша подчеркивало, что новое министерство не увеличит административные расходы, но такое утверждение в корне неверно.

Согласно информации, опубликованной на сайте Минфина, в 2023 и 2024 годах в министерстве было 54 штатных места, но с нынешнего года его планируется существенно расширить, в том числе перевести департаменты и отделы из Минэкономики и Минрегионразвития. В результате число работников увеличится в девять раз и достигнет 439 штатных мест.