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Латвия должна сократить количество министерств — как минимум одно лишнее, считает финансовый эксперт (1)

tv3.lv 30 марта, 2025 13:34

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LETA

Партнер международного предприятия финансового консалтинга SIA Grant Thornton Baltic Райтис Логинс заявляет, что в контексте оптимизации административного аппарата и расходов госбюджета правительству нужно было бы предложить сократить число министерств. Три года назад было искусственно создано Министерство климата и энергетики, функции к которому перешли от Минэкономики и Министерства умной администрации и регионального развития, хотя оба они с этими функциями ранее успешно справлялись, сообщает TV3 Ziņas.

"В Эстонии число жителей меньше всего, и там 11 министерств, а в Латвии их 14 - столько же, сколько в Литве, где населения на миллион больше. Причем в Латвии самый маленький госбюджет с самыми низкими доходами из всех стран Балтии: в Латвии в нынешнем году планируются поступления в бюджет в размере 15,1 млрд евро, в Эстонии - 17,5 млрд евро, а в Литве - 17,98 млрд евро. Это существенные аргументы для создания компактного госаппарата, в котором число министерств меньше.

Первый шаг, который нужно сделать, это вернуться к прежнему числу министерств, так как любое новое министерство создает дополнительные административные расходы и бюрократию. Было бы идеально объединить еще какие-либо другие министерства и перераспределить функции - таким образом Латвия пошла бы по пути к компактному и эффективному госуправлению", - считает Логинс.

В случае Минклимэнергетики правительство Кариньша подчеркивало, что новое министерство не увеличит административные расходы, но такое утверждение в корне неверно.

Согласно информации, опубликованной на сайте Минфина, в 2023 и 2024 годах в министерстве было 54 штатных места, но с нынешнего года его планируется существенно расширить, в том числе перевести департаменты и отделы из Минэкономики и Минрегионразвития. В результате число работников увеличится в девять раз и достигнет 439 штатных мест.

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