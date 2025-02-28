Латвийцы ездят в Белоруссию и Россию из-за цен: глава турфирмы

Шопинг в Полоцке, весенний Минск, туры в санатории Белоруссию — это предложения туристических компаний Mari и Gertruda tour в Даугавпилсе. Руководитель фирмы Gertruda tour Ольга Богданова отмечает, что людей больше интересовали санатории в Белоруссию.

«Меня, в частности, больше интересуют санатории, потому что именно эта стезя больше всего востребована. Люди хотят полечиться, люди хотят получить услугу подешевле. К великому сожалению, у нас в Латвии очень мало осталось санаториев, и цены очень высокие. Значительно превышают все белорусские предложения, а контингент основной, который интересует санатории — это очень возрастная публика».

В Министерстве иностранных дел Латвии поддерживают запрет на оказание туристических услуг. В прошлом году границу с Белоруссией пересекло около 70 тысяч человек. Поток не сокращается с момента, когда Беларусь в одностороннем порядке ввела безвизовый режим в апреле 2022 года, рассказывает парламентский секретарь МИД Даце Мелбарде.

«Мы, конечно, понимаем, что есть родственные связи, когда нужно посетить членов семьи и друзей — но регулярные туристические поездки, выезды на отдых или чтобы отправляться делать пластические операции... Люди таким образом создают угрозу для самих себя. Путешественники могут быть подвергнуты риску провокаций со стороны спецслужб, несправедливо осуждены, возможны попытки вербовки через провокации.

Есть и вопрос морали. Мы говорим о двух странах, которые являются агрессорами, против которых введено много санкций — и нужно ли нам экономически поддерживать эти государства через туристические услуги. У нас также ограничены возможности оказания помощи людям, задержанным в Белоруссии или России».

Сейчас в Белоруссии — четверо политических заключённых из Латвии. МИД отмечает, что в Беларуси телефон, ноутбук, любое устройство может быть досмотрено.

«Если в компьютере будет запись, которая хоть как-то критикует существующий режим, то это может стать основанием для политического обвинения. Человек может случайно сфотографироваться не в том месте. Были случаи, когда использовались бизнес-споры. Провокации могут организовать конкуренты. Нужно быть очень осторожными».

Сегодня Сейм уже поддержал в первом чтении поправки к Закону о туризме, подготовленные фракцией «Нового Единства» и предусматривающие запрет на продажу туров на посещение России и Белоруссии, отмечает LETA. Если парламент утвердит запрет, он будет распространяться на всех зарегистрированных в Латвии поставщиков туристических услуг.

Авторы поправок указывают, что невзирая на повторные призывы Службы госбезопасности и Министерства иностранных дел не путешествовать в Россию в связи с высокими рисками, в 2024 году число путешественников по сравнению с 2023 годом удвоилось: ежемесячно в РФ отправлялось в среднем почти 2000 жителей Латвии.

«Путешествия в Россию и Белоруссию сейчас — вопрос безопасности, это создает проблемы как для самих туристов, так и для наших служб. Мы не можем допустить, чтобы туроператоры по-прежнему организовывали развлекательные поездки и возили полные автобусы наших граждан в страны, которые без стеснения выражают желание оккупировать Латвию», — заявил депутат от «Нового Единства» Гатис Лиепиньш.