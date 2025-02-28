Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 28. Февраля Завтра: Justs, Skaidra, Skaidrite
Доступность

Латвийцы ездят в Белоруссию и Россию из-за цен: глава турфирмы

Редакция PRESS 28 февраля, 2025 13:30

Новости Латвии 0 комментариев

Пока Сейм рассматривает поправки, которые запретят предлагать турпоездки в Белоруссию и Россию, доля таких туристов — 10% общего числа пересекающих границу, сообщает Латгальская студия Латвийского радио 4, пишет LSM+. Инициаторы запрета говорят, что это вопрос безопасности.

Шопинг в Полоцке, весенний Минск, туры в санатории Белоруссию — это предложения туристических компаний Mari и Gertruda tour в Даугавпилсе. Руководитель фирмы Gertruda tour Ольга Богданова отмечает, что людей больше интересовали санатории в Белоруссию.

«Меня, в частности, больше интересуют санатории, потому что именно эта стезя больше всего востребована. Люди хотят полечиться, люди хотят получить услугу подешевле. К великому сожалению, у нас в Латвии очень мало осталось санаториев, и цены очень высокие. Значительно превышают все белорусские предложения, а контингент основной, который интересует санатории — это очень возрастная публика».

В Министерстве иностранных дел Латвии поддерживают запрет на оказание туристических услуг. В прошлом году границу с Белоруссией  пересекло около 70 тысяч человек. Поток не сокращается с момента, когда Беларусь в одностороннем порядке ввела безвизовый режим в апреле 2022 года, рассказывает парламентский секретарь МИД Даце Мелбарде.

«Мы, конечно, понимаем, что есть родственные связи, когда нужно посетить членов семьи и друзей — но регулярные туристические поездки, выезды на отдых или чтобы отправляться делать пластические операции... Люди таким образом создают угрозу для самих себя. Путешественники могут быть подвергнуты риску провокаций со стороны спецслужб, несправедливо осуждены, возможны попытки вербовки через провокации.

Есть и вопрос морали. Мы говорим о двух странах, которые являются агрессорами, против которых введено много санкций — и нужно ли нам экономически поддерживать эти государства через туристические услуги. У нас также ограничены возможности оказания помощи людям, задержанным в Белоруссии или России».

Сейчас в Белоруссии — четверо политических заключённых из Латвии.  МИД отмечает, что в Беларуси телефон, ноутбук, любое устройство может быть досмотрено.

«Если в компьютере будет запись, которая хоть как-то критикует существующий режим, то это может стать основанием для политического обвинения. Человек может случайно сфотографироваться не в том месте. Были случаи, когда использовались бизнес-споры. Провокации могут организовать конкуренты. Нужно быть очень осторожными».

Сегодня Сейм уже поддержал в первом чтении поправки к Закону о туризме, подготовленные фракцией «Нового Единства» и предусматривающие запрет на продажу туров на посещение России и Белоруссии, отмечает LETA. Если парламент утвердит запрет, он будет распространяться на всех зарегистрированных в Латвии поставщиков туристических услуг.

Авторы поправок указывают, что невзирая на повторные призывы Службы госбезопасности и Министерства иностранных дел не путешествовать в Россию в связи с высокими рисками, в 2024 году число путешественников по сравнению с 2023 годом удвоилось: ежемесячно в РФ отправлялось в среднем почти 2000 жителей Латвии.

«Путешествия в Россию и Белоруссию сейчас — вопрос безопасности, это создает проблемы как для самих туристов, так и для наших служб. Мы не можем допустить, чтобы туроператоры по-прежнему организовывали развлекательные поездки и возили полные автобусы наших граждан в страны, которые без стеснения выражают желание оккупировать Латвию», — заявил депутат от «Нового Единства» Гатис Лиепиньш.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Бывший начальник Государственной пожарно-спасательной службы Аболиньш возглавит Центр кризисного управления

Новости Латвии 15:24

Новости Латвии 0 комментариев

Бывший начальник Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Оскар Аболиньш по результатам конкурса возглавит Центр кризисного управления (ЦКУ), сообщили агентству ЛЕТА в Кабинете министров.

Бывший начальник Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Оскар Аболиньш по результатам конкурса возглавит Центр кризисного управления (ЦКУ), сообщили агентству ЛЕТА в Кабинете министров.

Читать
Загрузка

Возгорание дома в центре Риги удалось быстро локализовать: дороги все еще перекрыты

Важно 15:18

Важно 0 комментариев

В пятницу, 28 февраля, на улице Виландес в Риге загорелись чердачные помещения пятиэтажного жилого дома, но пламя достаточно быстро удалось локализовать.

В пятницу, 28 февраля, на улице Виландес в Риге загорелись чердачные помещения пятиэтажного жилого дома, но пламя достаточно быстро удалось локализовать.

Читать

Политик знает, как улучшить интеграцию: направить деньги из фонда интеграции в органы безопасности

Важно 15:15

Важно 0 комментариев

Выступая в передаче Press klubs председатель националистической организации Austošā Saule, писатель, теоретик и земессарг Райвис Зелтитс предложил более эффективный способ интеграции русскоязычных, чем вкладывание миллионов в бесполезный Фонд общественной интеграции.

Выступая в передаче Press klubs председатель националистической организации Austošā Saule, писатель, теоретик и земессарг Райвис Зелтитс предложил более эффективный способ интеграции русскоязычных, чем вкладывание миллионов в бесполезный Фонд общественной интеграции.

Читать

Европа меняет банкноты: как будут выглядеть новые евро?

Выбор редакции 15:04

Выбор редакции 0 комментариев

Европейский центральный банк (ЕЦБ) представил более конкретные планы по оформлению новых банкнот евро. Для дизайна будет выбрано одно из двух тематических направлений. На купюрах могут появится либо выдающиеся личности европейского масштаба, либо различные участки рек и виды птиц. Эскизы новых евробанкнот могут появиться уже в 2026 году, а введены в оборот — еще через несколько лет. Зачем же понадобилось отказываться от уже привычных всем мостов и окон в различных архитектурных стилях и изобретать что-то новое?

Европейский центральный банк (ЕЦБ) представил более конкретные планы по оформлению новых банкнот евро. Для дизайна будет выбрано одно из двух тематических направлений. На купюрах могут появится либо выдающиеся личности европейского масштаба, либо различные участки рек и виды птиц. Эскизы новых евробанкнот могут появиться уже в 2026 году, а введены в оборот — еще через несколько лет. Зачем же понадобилось отказываться от уже привычных всем мостов и окон в различных архитектурных стилях и изобретать что-то новое?

Читать

ВВП Латвии в прошлом году уменьшился на 0,4%

Бизнес 15:03

Бизнес 0 комментариев

Внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в прошлом году в сравнительных ценах уменьшился на 0,4% по сравнению с 2023 годом, в том числе в четвертом квартале, согласно сезонно и календарно нескорректированным данным, сокращение ВВП составило 0,4%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в прошлом году в сравнительных ценах уменьшился на 0,4% по сравнению с 2023 годом, в том числе в четвертом квартале, согласно сезонно и календарно нескорректированным данным, сокращение ВВП составило 0,4%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Читать

Проезд в поездах за год подорожал в Латвии на 22%

Новости Латвии 14:59

Новости Латвии 0 комментариев

Средняя стоимость проезда на поезде в Латвии в прошлом году выросла на 22 % - с 1,61 евро до 1,97 евро, сообщила LETA.

Средняя стоимость проезда на поезде в Латвии в прошлом году выросла на 22 % - с 1,61 евро до 1,97 евро, сообщила LETA.

Читать

Автобус Ecolines частично сгорел на Вентспилсском шоссе в Кемери (ВИДЕО)

Важно 14:47

Важно 0 комментариев

Автобус фирмы «Ecolines» частично сгорел в пятницу в Кемери на Вентспилсском шоссе, но пассажиры не пострадали, выяснило информационное агентство LETA.

Автобус фирмы «Ecolines» частично сгорел в пятницу в Кемери на Вентспилсском шоссе, но пассажиры не пострадали, выяснило информационное агентство LETA.

Читать