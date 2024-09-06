Латвийский медик оказалась на волосок от смерти в Славянске

"В Славянске попали под авиаудар, только что, только что. Мы едем, везем раненых солдат. Был такой взрыв, что вся машина гудела!» эмоционально рассказывает Сармите Цируле.

Портал NRA уже писал, что она уже пострадала от взрыва в конце 2022 года. Тогда она признавалась, что вернется в Латвию только тогда, когда война закончится и Украина победит.