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Латвийский еводепутат бьет тревогу: призывы к переговорам России и Украины часто звучат в кулуарах ЕП (1)

© LETA 30 сентября, 2024 10:30

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LETA

Хотя в Европарламенте все на словах поддерживают победу Украины, в кулуарах очень часто звучат призывы попытаться "о чем-то договориться" с Россией, то есть навязать Украине унизительное перемирие, заявил в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" евродепутат от Латвии Ивар Иябс.

По его словам, подобные разговоры приобрели особую остроту в контексте предстоящих президентских выборов в США. "К сожалению, и в Европарламенте есть те, кто мыслит в этом "трампистском" направлении", - сказал Иябс.

По его мнению, подобные разговоры все чаще звучат в новом составе Европарламента. Он напомнил, что прокремлевская группа евроскептиков стала третьей по влиянию группой в этом созыве, и их голос будет звучать громче. "Это не значит, что они будут влиять на решения, но риторика, к сожалению, будет немного смещена в сторону Кремля", - сказал он.

Иябс напомнил, что он призывал оказать давление на страны ЕС и НАТО, чтобы они сняли ограничения на использование Украиной западного оружия. Он считает, что это должно произойти рано или поздно, учитывая, что война переходит в "достаточно решающую фазу". По его мнению, Запад сейчас связывает руки украинским патриотам.

Отвечая на вопрос о том, примет ли Россия решительные ответные меры в случае отмены этих ограничений, Иябс заявил, что желание России угрожать и шантажировать Запад, особенно ядерным оружием, не уменьшится.

Однако если мы не хотим допустить, чтобы Россия попыталась изменить границы и в других странах Европы, мы должны позволить Украине защищать себя, подчеркнул евродепутат.

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