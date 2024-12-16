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Латвийских писателей заподозрили в измене? СГБ расследует, зачем переводчики поехали на конгресс в Москве

© LETA 16 декабря, 2024 18:27

Новости Латвии 0 комментариев

Служба госбезопасности (ГСБ) оценивает поездку двух членов Латвийского союза писателей в Россию и их участие в осеннем конгрессе переводчиков, который прошел в Москве, сообщает LETA.

СГБ сообщила, что ей известно о участии упомянутых в СМИ лиц в конгрессе, который прошел в Москве. Спецслужба оценивает данный случай в пределах своей компетенции, но в то же время на данный момент не дает подробных комментариев.

Латвийское телевидение (LTV) сообщило, что союз приостановил деятельность двух своих членов — Вии Лагановской и Сергея Морейно — в организации и в проектах, которые она реализует. Причиной стала их поездка в Россию и участие в конгрессе переводчиков, который прошел этой осенью в Москве. Чтобы принять решение о возможном исключении обоих членов, Союз писателей ждет результатов расследования СГБ.

Конгресс, поддержанный правительством России, с лозунгом "Перевод литературы как средство культурной дипломатии", открыл специальный представитель российского президента Владимира Путина по международным культурным связям Михаил Швидкой. На мероприятии присутствовали 130 участников из 35 стран, в том числе из Европы. От Латвии — поэтесса, писательница, переводчица и издатель Вия Лагановска и поэт, писатель и переводчик Сергей Морейно.

Морейно характеризуется как значимый популяризатор латвийской литературы среди русскоязычных читателей. Однако после поездки в Москву Государственный фонд культурного капитала решил прекратить с ним сотрудничество и выплаты стипендий.

Союз писателей сообщил, что объяснения обоих членов были наивными и не развеяли подозрений, что поездку финансировало государство-агрессор.

На попытки LTV связаться с Сергеем Морейно, он не ответил. Вия Лагановска ответила по СМС: "Добрый день! Свое мнение я выразила Союзу писателей. Я против войны. Хорошие и плохие люди есть во всех странах. Больше мне нечего добавить по этому поводу."

О том, нужно ли исключить обоих членов, будет решать собрание представителей Союза писателей, которое планируется собрать в марте после сбора всех фактов

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