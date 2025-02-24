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«Латвийские военные не должны стоять между украинскими и российскими силами»: командующий НВС Пуданс

© Lsm.lv 24 февраля, 2025 17:39

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Стратегический совет командующего Национальными вооружёнными силами (НВС) генерал-майора Каспара Пуданса заключается в том, что латвийские военные не должны участвовать в миссии на Украине, если это означало бы занятие позиции между украинскими и российскими силами.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Лондон и Париж разрабатывают план размещения до 30 000 европейских миротворцев на территории Украины в случае достижения перемирия между Москвой и Киевом. Эти силы не должны располагаться вдоль линии фронта на востоке, а их задачей станет защита инфраструктуры, городов и портов в Чёрном море. О готовности отправить свои войска заявила и Швеция.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня ("Новое Единство") на прошлой неделе заявила, что говорить о возможной отправке латвийских военных на Украину пока преждевременно. Если такое решение будет принято в рамках НАТО, реализовать его будет легче, но если это произойдёт в ином формате, тогда необходимо будет понять, какие гарантии безопасности получат латвийские военные.

Окончательное решение по отправке военных должен принять Сейм, и ранее несколько депутатов в интервью LTV подчеркнули, что перед этим необходимо решить два ключевых вопроса: Как будет усилена безопасность Латвии, если её военные отправятся на миссию? Какими будут условия нахождения латвийских военных на территории Украины?

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс ("Прогрессивные") в понедельник, 24 февраля, на пресс-конференции заявил, что латвийские военные готовы выполнять любые, даже самые сложные миссии и уже доказали себя в Косово. Однако, прежде чем обсуждать возможное присутствие на Украине, необходимо получить три мандата:

- Согласие самой Украины – что для неё является справедливым и долгосрочным миром.
- Договорённость союзников о параметрах и задачах миссии.
- Решение латвийского правительства и Сейма.

Командующий НВС Каспар Пуданс подчеркнул, что если будет поставлена такая задача, латвийские военные будут готовы её выполнить. Однако, как показывает предыдущий опыт участия в международных операциях, для понимания того, какие подразделения отправлять, необходимо чёткое определение целей миссии. При этом Пудан отметил, что его стратегический совет:

«не заниматься миротворчеством, возможно, в качестве посредников между украинской и российской сторонами, поскольку для наших солдат было бы неприемлемо, если бы мы стояли между украинскими солдатами и их оккупированными территориями».

Пока эти вопросы не определены, и только когда будут чёткие задачи, НВС сможет оценить масштабы миссии, необходимое оборудование и другие детали.

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